Амбициозные цели для страны – как сделать ВВП Украины в 1 триллион?

На нынешнем Киевском экономическом форуме угловой темой был масштабный запуск украинской экономики. Традиционная ожесточенная дискуссия: что победит "бесконечные" возможности АПК, IT и крипто валюты или новая индустриализация страны?

Актуален сегодня и вопрос ответственного лидерства в Украине. Ведь и государство, и бизнес должны не только понимать где наш фокус, но и вести прагматичную целевую политику для создания мощной системы индустрий в стране.

Какими будут новые предприятия в будущее десятилетие и для чего они на самом деле нужны?

В ближайшие 3-4 года МВФ ожидает рост ВВП Украины на 3-3,3% в год. Однако такой темп невероятно медленный, учитывая размер нашей экономики. Ко всему, по мнению экспертов, динамика показателей будет достаточно волатильной.

Причин для такого прогноза действительно много: от традиционных ориентиров на сырьевую экономику, малую долю индустриализации и привлечения инвестиций в страну, до нового политического цикла и глобальных мировых тенденций.

Можем ли мы реально поставить перед собой цель сделать ВВП страны в 1 триллион?

В 2020 году ВВП Украины составил 155,6 млрд. долларов, а это значит, что мы должны вырасти в 6.5 (!) раз. Достаточно амбициозно, как по мне. Конечно, это не просто цифра для экономистов, бизнесменов, олигархов или министров.

Для рядового украинца это означает огромную концентрацию новых возможностей. Среди прочего большие зарплаты, лучшие дороги, рост уровня жизни, что уменьшает отток квалифицированных кадров. И это комплексно увеличивает потенциал нашей страны.

Собственно, я вижу реальную возможность воплотить идею ВВП в триллион благодаря большой ценностной трансформации. Меньшее значение имеет время реализации, 10 или 20 лет не так важно, как критическая необходимость изменить ориентир и фокус.

Достичь роста ВВП в триллион — значит расти нелинейно, а огромными прыжками.

В моем понимании к такому росту мы придем только благодаря масштабным прорывным проектам.

Некоторые же из коллег на Киевском экономическом форуме видели будущее страны в криптовалюте, IT и сельском хозяйстве. Но я считаю, что в этих областях нет будущего, если игнорировать необходимость создания продуктов добавленной стоимости.

Так же ситуация с классическими лидерами среди отраслей украинской экономики: тяжелой промышленностью и энергетикой. Айтишники, которые в основном работают на добавленную стоимость других стран, мало чем на самом деле помогают отечественной экономике.

А настоящая польза возможна только, когда наши ИТ-специалисты начнут работать над готовыми продуктами и решением для трансформации украинских предприятий.

Мое осознание и оценка эффективности бизнеса сильно изменились после того, как моя группа компаний начала строить заводы.

За последние 10 лет построив 6 заводов и создав еще с десяток предприятий, понимаю цель бизнеса несколько в большем, чем в построении компаний. Для меня важным стало менять правила игры в каждой сфере деятельности, создавать качественный украинский бренд и делать его популярным во всем мире. Поэтому мы решили строить медовый завод, один из крупнейших и точно самый современный в Украине.

Именно из-за амбиций создать мощного украинского игрока мы построили завод по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок.

Здесь не только "просто хороший продукт", это контроль качества на каждом самом мелком этапе. Это глобальные изменения для украинских аграрных предприятий, соблюдения ими экологических стандартов безопасности.

Ко всему первое из трех предприятие с инвестициями в 20 млн. долларов в стране, благодаря которому весь регион присутствия начинает меняться: инфраструктурно, экономически, в сфере образования и культурных проектов. Представьте такое значительное влияние может сделать только одно масштабное предприятие.

Именно поэтому я верю в новую индустриализацию для Украины.

Нужно иметь амбиции создавать лидеров в каждой области деятельности, целиться в глобальный рынок. Мы делали подобные трансформации на предприятиях даже с 50 летней историей. Так сейчас наш Житомирский картонный комбинат переориентировавшись на необходимость мира в экологической упаковке стал не только лидером в стране, но и большим конкурентом на международной арене.

Дополнительная стоимость продуктов может появиться только благодаря индустриализации страны.

Многие верят в силу искусственного интеллекта и прогнозируют его значительное влияние на экономику. Но искусственный интеллект самом деле понимает менее 2% населения, а применить его в нашей стране просто невозможно полноценно. Ведь мы не имеем достаточного количества современных предприятий.

Глубоко убежден, если не начнем повторную индустриализацию – в Украине останется 15 млн населения. Тогда достижения 1 трлн ВВП невозможно. Нужно, не теряя старые конкурентные преимущества, заложить действенный фундамент.

Я верю в страну победителей, в государство богатое реальными историями успеха

Мы способны создать нечто большее, но украинский бизнес будто боится стать на путь развития, опасается добавленной стоимости собственных продуктов и масштабных проектов. И я верю, что мы можем одержать первенство во множестве сфер в странах Европейского Союза и быть конкурентоспособными даже с компаниями Китая.

Чтобы конкурировать в мире через 10-20 лет, фундамент нужно закладывать уже.

Я вижу основу таких изменений в том, чтобы создавать win-win истории для власти, бизнеса и территориальных общин. Выигрыш происходит у тех, кто нацелен побеждать и отказывается сдаваться. Именно поэтому сейчас критически важно выполнить "домашнюю работу", сделать следующее:

Уменьшить присутствие государства в формировании стоимости продукта, снизив налоговую нагрузку на бизнес.

Внедрить дерегуляцию, отменив лишние ограничения в деятельности предприятий и инвесторов.

Развивать инфраструктуру для создания достойных условий для привлечения международных инвестиций. Как никогда актуальна жесткая прагматичная политика борьбы за крупного инвестора. Комплексный подход к созданию возможностей быстрого строительства инвестиционных проектов.

Создавать основу для требуемого качества жизни украинцев. Для того, чтобы люди хотели остаться в нашей стране жить и работать. Это надлежащий уровень образования, медицины и инфраструктуры.

Украина не имеет ограничений к росту, если мы будем амбициозными. Ориентируемся на индустриализацию, создание глобальных украинских брендов, добавленную стоимость, и тогда ВВП 1 трлн. долларов станет реальностью для страны.

Игорь Лиски