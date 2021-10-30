Конкурс в САП: как кандидаты на кресло антикоррупционного прокурора написали финальный тест

У четвер, 28 жовтня, відбувся один із останніх етапів конкурсу на посаду керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Навколо нього було багато спекуляцій, що привернуло увагу ЗМІ, суспільства та навіть мало місце у спільній заяві президентів України та Сполучених Штатів Америки.

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні ACREC здійснює освітню, наукову та просвітницьку діяльність і об’єднує вітчизняних та іноземних науковців та студентів у сфері запобігання і протидії корупції. Для нас, як для науково-освітнього центру у сфері антикорупції, обрання головного антикорупційного прокурора стало фокусом уваги.

Переможець конкурсу на посаду керівника САП отримає можливість як дати зелене світло, так і заблокувати будь-яку топ корупційну справу впродовж 5 років.

Ми уважно стежили за всіма проблемами конкурсу, починаючи від призначення членів комісії, до частини якої немає довіри через їх недоброчесність та заангажованість.

Однак зараз, на останніх етапах конкурсу, у цих членів комісії залишаються останні можливості вплинути на результати конкурсу.

Саме тому ми звернулися до експерта нашого аналітичного центру ACREC, доктора юридичних наук, доцента кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", адвоката Олексія Гороха з проханням оцінити результати практичного завдання, який виконали двоє кандидатів на посаду керівника САП: Олександр Клименко та Андрій Синюк.

Ми вирішили опублікувати результати заради унеможливлення маніпуляцій з балами під час цього етапу конкурсу, адже, зокрема, і від нього залежить, хто стане переможцем конкурсу. Для нас важливо, щоб у чесному конкурсі переміг найсильніший кандидат.

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Важливо, що Комісія оприлюднила як саме завдання, відповіді кандидатів, так і детальну інструкцію з оцінки завдань. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті Офісу Генпрокурора за цим лінком.

Інструкція з оцінки містить правильну відповідь на кожне запитання. Більше того, автори завдання передбачили максимальну і мінімальну кількість балів за кожну відповідь на питання.

Тобто повністю правильна відповідь кандидата оцінюється максимальним балом, відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється нулем. Передбачено і чіткі бали за частково правильні відповіді.

Це означає, що члени Комісії мають детальну інструкцію та чітко обмежені в оцінках саме інструкцією. Очевидно, це зроблено для унеможливлення будь-яких маніпуляцій. Попри це такі маніпуляції всеодно можуть мати місце.

Саме тому ми публікуємо оцінку зроблену незалежним експертом.

Отже, на місці члена комісії з оцінювання конкурсантами виконання завдання 16 (першого блоку) згідно затвердженої інструкції, наш незалежний експерт, викладач та доктор юридичних наук поставив би такі оцінки конкурсантам:

Клименко О.В. Питання 1 - (немає відповіді); Питання 2 - (немає відповіді); Питання 3 - 3 бали; Питання 4 - 1,5 бала; Питання 5 - 4,5 бала; Питання 6 - 1,5 бала; Питання 7 - 4,5 бала. Всього: 15 балів. Синюк А.В. Питання 1 - 1,5 бала; Питання 2 - 0 балів; Питання 3 - 0 балів; Питання 4 - 1,5 бала; Питання 5 - 1,5 бала; Питання 6 - 0 балів; Питання 7 - 4,5 бала. Всього: 9 балів.

Водночас з урахуванням наведеної цим конкурсантом аргументації на питання 3 та 6 (хоча це і не передбачено інструкцією), експерт вказав, що міг би додати йому за відповідь на питання 3 – 1 бал, а на питання 6 – 0,5 балів.

Максимальна кількість балів, яку могли кандидати отримати за це завдання – 30. Отже, очевидно, що результати обох не найкращі. У кандидата Синюка серед відповідей є помилки, проте кандидат Клименко не відповів на 2 запитання.

Згідно з правилами Конкурсу виграє той кандидат, який отримає найбільшу кількість балів, інший же має стати заступником керівника САП.

Наразі, на етапі до практичного завдання, лідером конкурсу є Олександр Клименко, який має 212 балів, в свою чергу Андрій Синюк має – 195 балів. Ці бали отримані за результатами тестувань на законодавство та загальні здібності.

За результатами практичного завдання кожен член комісії має оцінити ці роботи кандидатів та поставити свої бали. Після цього для кожного кандидата обрахують середній бал, який і буде додаватися до вже наявних.

Останнім етапом буде співбесіда, яка теж буде оцінюватися. За неї кожен кандидат може отримати максимально 25 балів.

Оксана Нестеренко