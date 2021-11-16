Итоги международной климатической конференции ООН в Глазго

Международная климатическая конференция ООН в Глазго собрала делегатов почти от 200 стран.

В течение двух недель они должны были решить, как защитить окружающую среду в ближайшие годы и договориться о новых обязательствах, чтобы в этом веке удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов.

Но даже дополнительный день саммита не помог добиться поставленных целей.

Принятый Климатический пакт Глазго скорее можно назвать памяткой демагогии и популизма, но отнюдь не решающим документом для климатической борьбы.

Мир также остается на грани катастрофы.

На повестке дня – будущее

Сначала – коротко о том, почему нынешняя конференция считалась крайне важной для борьбы с климатическими изменениями.

Напомним, в 1992 году 197 стран подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Соглашение было призвано "не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли".

Климатический саммит ООН, или "Конференция сторон" (Conference of the Parties, сокращенно – СОР) – ежегодное событие, в ходе которого страны-участники решают, как сократить выбросы парниковых газов и предотвратить возможные последствия глобального потепления.

Например, на СОР3 был подписан Киотский протокол, а на СОР21 – Парижское климатическое соглашение.

Парижское соглашение стало важнейшим в истории экологического движения планеты.

Страны обязались сделать шаги, которые позволят сократить выбросы углерода и удержать уровень потепления на рубеже 1,5 градуса. Именно эта отметка является пределом, по которому, по прогнозам ученых, начинается реализация сценариев климатического апокалипсиса разных степеней тяжести.

Закон о запрещении пластиковых пакетов в Украине, обещания стран ЕС отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания и другие подобные вещи активизировались именно после Парижской климатической конференции 2015 года.

В этом году межправительственная группа ученых, работающая под эгидой ООН, обнародовала обширный отчет, вобравший в себя важнейшие климатические исследования последних десятилетий. Выводы отчета были сенсационными.

Во-первых, наконец, было научно доказано, что деятельность человека напрямую влияет на долгосрочные изменения экологии и климата.

Во-вторых, выяснилось, что даже при выполнении всех обещаний стран в рамках Парижского соглашения, земной шар к концу века все равно нагреется на 2,7 градуса, что означает неизбежную катастрофу.

Чтобы ее избежать, странам уже сегодня нужно взять на себя новые обязательства и существенно ускорить сокращение выбросов.

Основной целью нынешней конференции СОР26 было создание нового климатического соглашения, более эффективного, чем Парижское соглашение 2015 года.

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О чем удалось договориться?

Наибольшим достижением конференции стали межправительственные соглашения о защите лесов и сокращении выбросов метана.

Лидеры более 120 стран, на долю которых приходится около 90% мировых лесов, обязались к 2030 году остановить их исчезновение.

Также более ста стран подписали инициированное Соединенными Штатами и Европейским союзом обязательство по сокращению выбросов метана до 2030 года. Еще 40 государств, включая таких крупных потребителей как Польша, Вьетнам и Чили, согласовали отказаться от его использования.

Одним из достижений саммита стало объединение 450 компаний из 45 стран мира в финансовый альянс Глазго, участники которого распоряжаются 40% мировых финансовых активов. Вошедшие в альянс компании задекларировали цель полностью сократить выбросы парниковых газов не позднее 2050 года.

Также около сотни представителей правительств, городов, штатов и крупных предприятий подписали декларацию о переходе на автомобили с нулевым уровнем выбросов до 2040 года, а 13 стран пообещали за тот же период прекратить продажу всего грузового транспорта на ископаемом топливе.

Вообще надежды на успех переговоров изначально были под вопросом, учитывая, что лидеры крупнейших международных игроков – России и Китая – проигнорировали встречу. Неудивительно, что у финального документа климатического соглашения с конкретикой возникли проблемы.

Стороны спорили по каждому пункту документа. Поэтому СОР26 длилась на один день больше – итоговое соглашение подписали только вечером 13 ноября. Даже это не помогло договориться о реальных действиях по сокращению выбросов.

Среди слабых сторон Климатического пакта Глазго – расплывчатая формулировка целей угля и ископаемого топлива. Так, в последний момент по требованию крупнейших производителей углекислого газа категорический "поэтапный отказ" от угля в документе заменили более мягким "поэтапным сокращением" его использования.

Стороны согласились с тем, что 1,5 градуса продолжает быть показателем, в рамках которого нужно удержать глобальное потепление. Также сошлись на том, что темпы борьбы с изменением климата следует ускорить, сокращая выбросы за счет отказа от ископаемого топлива.

В целом участники признали необходимость снизить глобальные выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до нуля к 2050 году.

Никакой конкретики не прозвучало и по поводу финансирования климатических мер. Подписанты соглашения призвали развитые страны "как минимум удвоить" климатическое финансирование развивающихся стран для их адаптации к изменению климата.

Значение такого призыва почти равно нулю, учитывая, что обязательства соглашения 2015 года о выделении 100 миллиардов долларов на борьбу с потеплением бедным странам до сих пор не выполнены. Поиск средств был отложен до 2025 года.

В результате стороны договорились "пересмотреть и усилить" свои национальные планы по снижению выбросов СО2 до 2030 года и обсудить их через год, в ноябре 2022 года.

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Пустые обещания – уже результат?

"Многократное повторение словосочетания "1,5 градуса Цельсия" не имеет никакого смысла, если в соглашении не прописаны способы достижения этой цели". Такую точную оценку дала результатам саммита министр окружающей среды Швейцарии Симонетта Соммаруга. И с ней тяжело не согласиться.

Новое климатическое соглашение также подвергли критике экологические активисты. Только у Глазго митинги с требованием к мировым лидерам принять конкретные планы по сокращению выбросов собрали около 100 тысяч участников. Подобные мероприятия происходили по всему миру.

Общее общественное мнение по поводу действий политиков сформулировала шведская активистка Грета Тунберг, назвавшая результаты саммита пустой болтовней, тогда как реальная экологическая работа проходит за стенами залов заседаний.

Даже сами политики согласились с такой оценкой. Так, по мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пустые разговоры – способ некоторых стран получить выгоды для себя в то время, как для других – решения конференции уже сегодня означают вопросы жизни и смерти.

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Организация Объединенных Наций фактически признала климатическую конференцию проваленной. В официальном заявлении Генсек ООН Антониу Гуттераш назвал итоговый документ COP26 компромиссом и важным, но недостаточным шагом по противодействию климатическим изменениям.

На мой взгляд, ситуация с итогами климатической конференции очень ярко отражает кризис всей международной политики и мировоззренческий кризис человечества в целом.

Даже перед угрозой катастрофических последствий и гибели сотен миллионов людей большинство политиков и представителей финансовой элиты заботятся только о собственных интересах.

Эта невозможность договориться и уступить свои позиции для общей выгоды и нормальных условий жизни последующих поколений характерна не только для правительств и корпораций.

Большинство рядовых людей также относятся к вопросам окружающей среды в своей повседневной жизни. И, пожалуй, пока мы сами не будем учитывать интересы других людей и не начнем действовать экологически и сознательно, никакие международные климатические конференции не преуспеют.

Константин Яловой