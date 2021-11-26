Против США начата информационная атака. Ее цель – заставить США отказаться от поддержки Украины

Треба бути готовими до великої війни з РФ. Це абсолютно не означає, що вона неминуча. Але зараз до неї готується наш ворог.

У підготовки до масштабного конфлікту є різні цілі, одна з них логістична – накопичити та розставити сили й засоби, необхідні для реалізації задуму. Але є й інша – політичний сигнал на кшталт "бійтеся нас і домовляйтеся з нами, бо ми можемо напасти будь-якої миті".

Сигнал про загрозу вторгнення є примусом до політичних поступок. Наразі цей сигнал спрямовано не Україні, тому в нашому інформаційному просторі немає великої кількості вкидів із країни агресора. Принаймні поки що.

По-перше, в Кремлі знають, що Україна не боїться агресії ані фізично, ані морально. Наша реакція на накопичення військ у квітні це продемонструвала.

По-друге, цей сигнал зараз відправляється іншому адресатові – Сполученим Штатам. У цей час американське експертне співтовариство надзвичайно жваво обговорює можливий наступ.

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В кулуарах Вашингтону активно просуваються російські наративи та працюють проросійські експерти.

Ми вважаємо, що зараз проти США здійснюється операція впливу з метою змусити США відмовитись від підтримки України. Саме це є наразі головною ціллю скупчення російських сил і засобів.

По факту, США ставлять перед штучним вибором: відмовитись від підтримки України та уникнути великого конфлікту в Європі – або бути свідком широкомасштабної війни на континенті, найбільшої з часів Другої світової.

Утім, ці наративи оминають те, що Україна здатна завдати настільки великої шкоди агресору, що при здоровому глузді володар Кремля не наважився б на неї.

Не враховують наративи й того, що абсолютна більшість українських громадян не бажає жити під окупацією на кшталт так званих ЛНР та ДНР.

Що Україна є сильною та має досвід виборювання своєї свободи та незалежності зі зброєю в руках.

Що навіть захопивши якісь території, їх втримання стане для росіян пеклом.

Також будь-яка широкомасштабна війна в Європі створить величезну проблему для всіх європейських країн: безпекову, гуманітарну й економічну.

Європа категорично не хоче війни. Її початок спричинить таку жорстку реакцію, що РФ буде не здатна її витримати. І шансів ховатися за вигаданими "народними республіками" вже не буде.

Це буде відкрита масштабна та безпідставна агресія проти великої суверенної європейської держави.

Чи є сенс Кремлю вдаватися до кампанії, яку він зможе почати, але наслідки якої будуть неприйнятними? Ні, немає. Саме тому велика частина його планів – це розрахунок на слабкість американських політиків.

Найкращий засіб стримування агресії – це готовність. Готовність Заходу підтримувати Україну.

Готовність українців захищатись. Причому не лише Збройних сил (які завжди перебувають у стані готовності), а й громадян, територіальної оборони, резервістів і волонтерів.

Саме дії, що свідчать про готовність до виконання завдань, демонстрація нашої рішучості й непохитності – ось що не дасть ворогу зайти зненацька.

Також наша готовність буде сигналом.

По-перше, для Заходу, особливо для США: "Ми воюємо проти Росії, на відміну від всіх інших. Навіть не думайте "зливати" наші інтереси та йти проти стратегічної доцільності та цінностей, на яких побудовано ваші альянси.

Поступки ніколи не зупинять Кремль, насправді – навпаки. Будьте і ви сильними. Такими, як ми".

По-друге, це повідомлення росіянам: "Хочете війни – знайте, що ви її можете легко почати, але завершити її вам буде вкрай важко.

Повернетесь ви у збанкрутілу, ізольовану та під санкціями країну. А живими й здоровими повернутися додому пощастить далеко не всім".



Андрій Загороднюк