Почему Украина должна продолжить тренд на прозрачность?

Проєкт Prozorro.Sale номінований від України на міжнародну премію Open Government Awards і має всі шанси на перемогу 15 грудня.

Це найпрестижніша нагорода у сфері відкритого урядування. Цього року вона присвячена 10-річчю роботи Партнерства, що об’єднує 78 країн-учасниць та 76 локальних членів. Наш проєкт змагається за перемогу в категорії Impact Award, як такий що змінює країну, підвищує якість життя в суспільстві та відкриває дії влади.

У 2016-му Україна вже перемагала у конкурсі. Тоді е-система публічних закупівель Prozorro виграла третю щорічну премію Open Government Awards.

Для нас у Трансперенсі Інтернешнл Україна це стало ключовою подією кількох років роботи. Адже завдяки взаємодії трикутника "влада-бізнес-громадськість" нам вдалося втілити принцип "всі бачать все" у закупівлях і продемонструвати реальні результати прозорого використання урядових даних.

Відтоді українське Prozorro – зразок для інших країн. З пілотного проєкта громадської ініціативи система виросла у дійсно незамінну частину відкритого врядування.

Prozorro.Sale – ще одна революційна система, яку ТІ Україна, Міністерство економіки, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Національний банк ініціювали у 2016-му.

Сьогодні це найбільша платформа для продажу та оренди публічної власності (майна, земель, держпідприємств та інших активів). Ми називаємо Prozorro.Sale "eBay для уряду".

Читайте також: Життя до Prozorro. Чому ми не хочемо повертатися назад?

У чому революція Prozorro.Sale?

Україні у спадок з радянщини дісталось чимало підприємств і майна, а з ними – закриті та неефективні процеси управління.

Тепер же доступ до активів мають не тільки обрані, а всі! Іноземні або українські інвестори, прості громадяни чи стартапи.

Якби раніше хтось запитав, чи вірю я, що права на надрокористування будуть продавати на електронних аукціонах, я б відповіла: "Та це тільки в мріях!" Але зараз це вже реальність.

На Prozorro.Sale оприлюднюється левова частина інформації про публічні активи, їхні технічні характеристики та ціну у форматі відкритих даних.

Раніше ця інформація була на папері у закритих кабінетах, або фрагментарно публікувалась на сайтах місцевих рад чи у газеті "Вісник приватизації", наприклад, коли анонсували продаж держмайна.

Найціннішим елементом системи Prozorro.Sale є електронні аукціони. Для того, аби придбати чи орендувати публічне майно в Україні, бізнесу не потрібно більше домовлятися в кулуарах. Достатньо зареєструватись на Prozorro.Sale, вибрати цікавий лот, подати заявку на участь онлайн і позмагатися за придбання активу. Переможець той, хто запропонував найвищу ціну.

Реклама:

За останніх 5 років у системі запустили чимало ринків: продаж активів неплатоспроможних банків та майна банкрутів, прав на надрокористування, малу приватизацію та оренду, а нещодавно ще й продаж та оренду землі.

Впроваджуючи реформу, ми побачили, що у розпорядженні влади різних рівнів перебувають широкі простори нерухомості, закинутих будівель, непотрібних автівок тощо. Сьогодні таких активів у системі з оголошеною вартістю на 1,45 трлн грн. Уявіть собі! І це ще не вся інформація про наші з вами державні багатства!

А завдяки тому, що в системі сьогодні десятки електронних майданчиків (брокерів) і система відкрита, на е-аукціонах в середньому ціна за актив зростає на 36,6% під стартової вартості. За останніх 5 років платформа заробила для України майже 59 млрд грн.

Вражає, чи не так?

Україна має виграти

Бо це шанс не лише показати спроможність України втілювати надсучасні ІТ-рішення. Для мене це ще черговий аргумент, чому ми не fail state, а спроможні та стійкі. Якщо захочемо.

Тож дуже важливо продемонструвати світу наші досягнення і зафіксувати власний успіх – для тих, хто щодня лупає скалу дійсності в українських умовах.

Реклама:

Ми як ніхто розуміємо, навіщо державам, зокрема нашій, посилювати роль громадськості та сприяти цифровим інноваціям, яким чином це впливає на рівень корупції і можливості громадян і бізнесів.

Система Prozorro.Sale цього року може здобути ще одну найпрестижнішу нагороду у сфері відкритого урядування для України. Це дійсно честь! Показати світу приклад, як треба забезпечувати прозорість продажів і оренди публічних активів.

Христина Зелінська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.