Пять мифов об услуге по регистрации места жительства

Реєстрація місця проживання чи так звана у народі "прописка " – послуга, яку отримати напрочуд важко, зважаючи на її популярність серед українців. І це парадокс.

Труднощі з’являються там, де їх не мало б бути взагалі. Наприклад, щоб отримати "штамп " у паспорті, треба його віддати і повернутися за ним через декілька днів. Не дуже безпечно.

Або ж чоловіки. Вони змушені кілька разів сходити до військкомату, який працює у вівторок та четвер, від 9 до 13.

Через таку бюрократію наразі кожен третій українець живе не за місцем реєстрації. А понад мільйон громадян не мають реєстрації взагалі.

У листопаді Верховна Рада підтримала законопроєкт про декларування місця проживання онлайн. А з 1 грудня на порталі Дія стартувало масштабне бета-тестування цієї послуги, після якого вона буде доступною для жителів майже всієї України. Без черг, папірців і витрачених нервових клітин.

Декларування можна вважати інновацією. Воно дозволяє легко подати інформацію про своє нове місце проживання. Всі дані у заяві підтягуються з державних реєстрів.

Щоб змінити реєстрацію місця проживання, достатньо лише підписати заяву та отримати згоду власника житла.

Незважаючи на легкість процедури, навколо цієї послуги виникає безліч запитань і міфів. Розвінчуємо найпопулярніші з них.

Міф 1: Через декларативну прописку будь-хто зможе зареєструватися в мене вдома

Це не так. Декларування місця проживання – не означає право власності. Так, ви просто повідомляєте державу де ви мешкаєте, а не чим володієте.

Щоб задекларувати місце проживання, яке вам не належить, необхідно отримати згоду власника. Це можна зробити онлайн через портал Дія: запит надійде власнику житла.

Право власності захищене законом, і власник житла може безкоштовно отримати інформацію про зареєстрованих у його нерухомості осіб. А також виправити помилкові дані та "виписати " будь-кого.

Це стосується і дітей: раніше не можна було "виписати " із житла дитину без відповідного рішення суду. Однак новий закон дає можливість виписати кого завгодно.

Скажімо, якщо власник знімає з реєстрації одного з батьків дитини, то дитина також підлягає зняттю з реєстрації.

Винятком є лише договір найму. Якщо ви знімаєте квартиру та зареєстрували місце проживання на підставі такого договору, то виписати вас не вдасться до закінчення терміну оренди.

Важливо розуміти, що реєстрація людини у квартирі – не означає набуття права власності на житло чи права користування ним. Тож власникам нічого боятися: нова процедура не становить жодних ризиків для них.

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Міф 2: Реєстрація місця проживання – це добре, але ж чоловікам все одно потрібно йти до військкомату

Так, раніше військовозобов'язаним потрібно було стати на облік у районному військкоматі. Пройти медкомісію, заповнити заяву, взяти купу ксерокопій та фотографії 3х4. Потім ще раз прийти до військкомату та отримати приписне чи військовий квиток. Це додавало декілька днів чи навіть тижнів до усієї процедури зміни місця проживання.

Тепер військовий облік відбуватиметься в електронній формі.

Жодних походів до військкомату при переїзді. Усю необхідну інформацію установи отримуватимуть від Державної міграційної служби автоматично.

Але ця опція не спрацює, якщо ви не відвідували військкомату від 1996 року і не змінили приписного на військовий квиток по досягненню 27 років. У цьому випадку особисто поспілкуватися із людьми у формі все ж доведеться.

Міф 3: Потрібно всюди брати з собою паперову довідку про місце проживання до паспорта

Папірець до ID-картки – головний біль для багатьох її власників. При кожному переїзді її необхідно було оновлювати, а це означає – відстояти чергу у ЦНАПі разом із приємними людьми.

Новий закон цю довідку скасовує. Усі дані про реєстрацію зберігатимуться в електронній системі Державної міграційної служби – і будуть доступними у цифровому паспорті у застосунку Дія. За бажанням можна сформувати і паперовий витяг. Але йти до ЦНАП для цього вже не потрібно, оскільки ця послуга стане доступною на порталі Дія в декілька кліків.

Міф 4: Онлайн-послуги доступні лише для власників ID-карток. Із паспортом-книжечкою доведеться йти до ЦНАП

Разом з Мінцифрою ми перевторюємо державу на сервіс, яким зручно користуватися усім. Тому власники паспортів-книжечок також зможуть змінити місце реєстрації онлайн.

Для цього їм потрібно буде заповнити заяву на порталі Дія, дістати згоду від власника житла онлайн – і дані про нове місце проживання з'являться в реєстрі. Підтвердити місце реєстрації можна буде завдяки витягу з порталу Дія, про який ми згадували вище.

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Міф 5: Державні послуги можна отримати лише за зареєстрованим місцем проживання

Підписати декларацію з лікарем, отримати пенсію, зареєструвати ФОП отримати більшість адміністративних послуг – все це можна буде зробити незалежно від місця реєстрації. Законопроєкт скасовує прив’язку послуг до реєстрації.

Реєстрація місця проживання все ж може знадобитись у поодиноких випадках. Наприклад, якщо треба записати дитину до школи чи дитсадка та отримати певні пільги користування громадським транспортом.

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Реєстрація місця проживання онлайн – це важливий крок до режиму paperless, завдяки якому ксерокопії довідок і численні походи у ЦНАП здебільшого залишаться у минулому. У 21 столітті люди не мають залежати від штампів у паспорті. Державні органи можуть перевіряти інформацію щодо місця проживання громадян завдяки електронним реєстрам, а не ксерокопіям і паперовим довідкам.

Пропонуємо всім охочим стати тестувальниками онлайн-реєстрації місця проживання. Впевнені, що нова процедура зміни місця реєстрації тепер точно не буде найбільшим клопотом для українців при переїзді.

Проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії, а також за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні " (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції і Академії електронного урядування Естонії в межах проєкту "EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека ". За співпраці Міністерства цифрової трансформації з Міністерством внутрішніх справ, Державної міграційної служби, Міністерством оборони та Міністерством юстиції України.