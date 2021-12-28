Тайный Санта на госслужбе: что можно дарить чиновникам, а что нет

Якщо ви – посадова особа, то разом з завданнями, відповідальністю і обов’язками ви отримуєте і певні обмеження свого життя, зокрема і обмеження на одержання подарунків.

Напередодні свят юриска Bihus.Info Єлизавета Середіна підготувала пам’ятку, які подарунки, від кого і на які суми можуть отримувати держслужбовці згідно з законом.

Детально правила отримання подарунків розписані в Розділі IV Закону України "Про запобігання корупції".

Закон говорить, що подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

На кого розповсюджуються правила щодо подарунків?

Обмеження діють для посадових осіб (визначених у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону "Про запобігання корупції").

У цьому списку широкий перелік посад – від депутатів і міністрів, прокурорів і суддів до рядових працівників держпідприємств, поліцейських, членів наглядових рад держустанов.

Простіше кажучи – для всіх, хто подає електронні декларації, плюс ​​для осіб, які не є державними службовцями, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі та інші особи з підпункту б) пункту 2 ч.1 ст. 3 вищевказаного закону).

Від кого не можна приймати подарунки взагалі?

Посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб, якщо:

1) дарувальник є підлеглим посадової особи;

2) подарунок пов’язаний із здійсненням особою посадових обов’язків (залежить від оцінки того, хто отримує подарунок).

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Які подарунки можна приймати?

Від інших дарувальників посадові особи можуть приймати подарунки, якщо їх вартість не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка (з 1 грудня це 2 481 грн), одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує 4 540 грн (на 2021 рік).

АЛЕ! Такі обмеження не поширюються на подарунки:

1) від близьких осіб (батьки, діти, сестри, брати, бабусі, дідусі, тощо);

2) у вигляді загальнодоступних знижок на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси.

Також цікаво, що рішення, прийняте держслужбовцем на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

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Які подарунки потрібно декларувати?

Якщо вартість подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів на 1 січня року, за який подається декларація – 11 350 грн за 2021 рік.

А для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує ті ж 11 350 грн за 2021 рік.

Варто звернути увагу, що те, що посадовці отримують за нижчою від ринкової ціною, закон теж визначає подарунком. Як приклад можна навести оренду квартири, яка на ринку коштує 50 тисяч гривень на місяць, а для чиновника чомусь обходиться у 10 тис. грн, або купівлю авто чи будь-яких інших товарів зі знижкою, що не передбачена для інших громадян.

Яка відповідальність передбачена за порушення цих правил?

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від 1 700 грн до 3 400 грн з конфіскацією такого подарунка (ст. 172-5 Кодексу України про адмінправопорушення).

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Якщо особу вже протягом року штрафували за таке порушення, тоді відповідальність буде від 3 400 грн до 6 800 грн з конфіскацією такого дарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Отже, посадовим особам заборонено приймати подарунки від підпорядкованих осіб та у зв’язку із здійсненням своїх обов’язків. Від інших осіб можна приймати подарунки тільки в межах певної суми та, як говорить закон, які "відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність" (юридичного визначення гостинності не існує, це оціночне поняття).

Обмежень щодо вартості подарунків від близьких осіб не існує, проте їх потрібно декларувати, якщо вони дорожчі за 5 прожиткових мінімумів на 1 січня року, за який подається декларація.

Єлизавета Середіна

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.