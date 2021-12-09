Саммит Байдена и антикорстратегия США: что это значит для украинских коррупционеров

9 грудня на запрошення президента США Джо Байдена я матиму честь представляти Україну та наше громадянське суспільство на глобальному форумі "Саміт за Демократію" ("The Summit for Democracy").

Цьогоріч форум є виконанням передвиборчої обіцянки Байдена зібрати лідерів провідних демократій світу, активістів та журналістів задля спільних дій з посилення глобального руху за демократію, у центрі якого стає боротьба з транскордонною корупцією.

Напередодні Саміту адміністрація президента США опублікувала амбітну стратегію протидії корупції, яка матиме значний вплив як на зовнішню політику США, так і на подальші відносини з Україною.

Цим форумом Джо Байден хоче започаткувати "рік дій", тобто почати активну боротьбу проти авторитарних режимів заради встановлення та збереження демократії у світі.

Дата 9 грудня обрана не випадково, адже це Міжнародний день боротьби з корупцією, а корупція, наряду з авторитаризмом та порушенням прав людини, визначена США як основна загроза демократії.

Мене як виконавчу директорку Центру протидії корупції президент Байден запросив виступити на панельній дискусії щодо запобігання та протидії корупції.

Відкриватиме панельну розмову президентка Молдови Мая Санду, а головуватиме на ній міністерка фінансів США Джанет Єллен, чиє відомство, серед іншого, відповідає за відслідковування міжнародних підозрілих транзакцій, впровадження політики США з протидії відмивання грошей та накладання персональних санкцій на іноземних корупціонерів, агентів Кремля та злочинців.

Серед спікерів буде також президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі, Генеральна прокурорка Еквадору Діана Салазар, засновник Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) Пол Раду, а також віцепрезидент глобальної ради директорів Transparency International Рубен Ліфука.

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Невипадково за кілька днів до форуму з’явилася нова антикорупційна стратегія США, де пріоритетом Америки стає координація з іншими країнами заради подолання транснаціональної корупції.

Щоб посилити політичну вагу цієї стратегії, 7 грудня міністерка фінансів США Джанет Єллен та керівниця USAID (агенції США з міжнародного розвитку) Саманта Павер опублікували програмну статтю на Washington Post із закликом до боротьби з глобальною корупцією.

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Антикорупційна стратегія визначає п’ять пріоритетних напрямків діяльності:

міжнародна координація зусиль боротьби з корупцією;

боротьба з брудними фінансами;

притягнення до відповідальності корупціонерів;

зміцнення антикорупційної архітектури;

посилення дипломатичного залучення для боротьби з корупцією.

Важливо зазначити, що в цій стратегії Україна вже згадується як глобальний трендсеттер в боротьбі з корупцією – системи Prozorro та Dozorro, запроваджені завдяки багаторічній роботі наших партнерів Transparency International Україна, наводяться як зразок для наслідування у сфері контролю за витрачанням державних коштів.

Я дуже раджу українським олігархам, пропагандистам Кремля, посадовцям у владі, котрі атакують антикорупційні відомства, а також перевертням в мантіях та погонах ретельно вивчити нову антикорупційну стратегію США.

Головний висновок для вас – витрачати накрадене на Заході та вільно подорожувати розвинутими країнами світу буде скоро вам вкрай важко.

Найперше, корупціонери, їх зв’язки та активи стануть фокусом роботи американської розвідки.

Тобто, наприклад, в Україні США буде всеосяжно вивчати, хто з чиновників і в яких аферах бере участь, і використовувати цю інформацію для прийняття рішень.

Міністерство фінансів США обіцяє активно долучитися до блокування брудних та корупційних грошей по всьому світу та ініціювання їх конфіскації (як зараз відбувається з активами Коломойського в США).

Також вони будуть ділитися інформацією про бенефіціарних власників компаній та вимагати світові банки розкривати інформацію про рух коштів. Не оминуть увагою також і улюблені українськими корупціонерами офшори, США обіцяють взятися за анонімні юрисдикції і зобов’язати їх розкривати інформацію.

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Окремо варто зазначити про зобов’язання припинити так звані програми "золотих паспортів" чи "золотих віз" – розпродаж громадянств чи віз в обмін на інвестиції. Тобто різні коломойські чи грановські більше не зможуть купувати для себе чи для членів своїх сімей, наприклад, кіпрські чи ізраїльські паспорти, щоб переховуватися від українського правосуддя.

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Найбільш загрозливою та відчутною для українських корупціонерів стане нова стратегія щодо запровадження скасування віз і заборон в'їзду через корупцію не лише до США, а й в інші розвинуті демократії, зокрема країни Європи.

Політика заборони в'їзду має стати глобальною та скординованою, що на практиці означатиме одночасну заборону в’їзду та/чи замороження активів в найбільших фінансових центрах світу.

Центр протидії корупції вже активно працює над скасуванням віз та запровадженням санкцій для народних обранців та інших публічних осіб, які діють як агенти Кремля, поширюючи антизахідну пропаганду та ухвалюючи рішення, які блокують співпрацю України з ЄС, МВФ та іншими партнерами.

Тепер у фокусі нашої уваги, наприклад, заступник керівника ОП Олег Татаров, який зриває конкурс на керівника САП, а також судді ОАСК, які уже є частиною цього плану та неодноразово атакували українські антикорупційні інституції.

Чесний та прозорий конкурс на керівника САП є умовою багатьох зобов’язань України перед міжнародними партнерами.

Нагадаю, ми уже змогли перевірити ефективність цього інструменту: у січні на сайті Міністерства фінансів США з’явилася новина про санкції проти семи громадян України і чотирьох українських компаній.

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До санкційного списку потрапили народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній прокурор Костянтин Кулик, ексдепутат Олександр Онищенко, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко, помічники депутата Андрія Деркача ─ Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, медіаменеджер Петро Журавель.

Одним із джерел інформації напередодні прийняття рішення про санкції було звернення до Мінфіну США Центру протидії корупції. Цей інструмент працює і точно має отримати продовження для ворогів реформ.

Дар’я Каленюк

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.