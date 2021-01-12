Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

11 січня на сайті Міністерства фінансів США з’явилася новина про санкції проти семи громадян України і чотирьох українських компаній.

До санкційного списку потрапили народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній прокурор Костянтин Кулик, ексдепутат Олександр Онищенко, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко, помічники депутата Андрія Деркача ─ Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, медіаменеджер Петро Журавель. Санкції ввели також проти медійних ресурсів Деркача ─ "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

"Вказані особи поширюють дезінформацію про те, що офіційні особи США брали участь у корупційних угодах в Україні. Ці зусилля узгоджуються із зусиллями Деркача, який виконує функції агента російських спецслужб, зі впливу на президентські вибори у США 2020 року", ─ говориться в повідомленні Мінфіну США.

Всі фігуранти списку, на думку американців, є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, що має стосунок до Андрія Деркача. В травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача.

Як і у випадку з Деркачем, всі активи осіб, що потрапили до нового санкційного списку, у Штатах заморожено, громадянам США заборонено вести з ними справи.

Одним із джерел інформації напередодні прийняття рішення про санкції було звернення до Мінфіну США українського Центру протидії корупції.

"5 жовтня 2020 року ми звернулися в Мінфін США з детальним описом корупційних та прокремлівських дій Дубінського і звернулися з проханням внести його до санкційного списку", ─ написала юрист та виконавчий директор цієї організації Дар’я Каленюк.

В інтерв’ю "Українській правді" вона розповіла про те, як Центр протидії корупції збирав досьє про Дубінського, як санкції вплинуть на життя фігурантів списку та чому введення санкцій напряму пов'язані із останніми подіями в США.

Дар'я Каленюк: "Андрій Деркач, відповідно до інформації, яку Міністерство фінансів спільно з іншими урядовими інституціями оприлюднило, є російським агентом, який оперує в Україні протягом десятиліть"

─ Для початку ─ яким є механізм запровадження санкцій Міністерством фінансів США? Наскільки нам відомо, ви подали документи щодо включення Олександра Дубінського у санкційний список лише у жовтні 2020 року. Тобто рішення приймається доволі швидко?

─ Персональні фінансові санкції стосовно окремих осіб, фізичних і юридичних осіб, має право вводити Міністерство фінансів США. В цьому Міністерстві є департамент, який, власне, і адмініструє усі ці санкції.

Міністерство фінансів приймає рішення на підставі інформації, яку уряд США збирає з різних агенцій. Тобто обов’язково Міністерство фінансів консультується з Держдепом і Міністерством юстиції, так званою прокуратурою, а також ФБР.

Санкції, які були накладені стосовно Олександра Дубінського, Костянтина Кулика, Андрія Теліженка і ряда інших осіб, пов’язані з так званою самостійною програмою, яка стосується втручання у вибори президента Сполучених Штатів Америки. Під цю санкційну програму ще раніше, у 2020 році, десь в серпні-вересні, потрапив народний депутат Андрій Деркач. І ці особи, яких Міністерство фінансів США оголосило, прямо чи опосередковано, пов’язані з діяльністю Андрія Деркача.

Андрій Деркач, відповідно до інформації, яку Міністерство фінансів спільно з іншими урядовими інституціями оприлюднило, є російським агентом, який оперує в Україні протягом десятиліть.

Це не прості слова. Якщо уряд США говорить прямо про те, що Андрій Деркач постійно співпрацює з ФСБ, зі спецслужбами Російської Федерації і є діючим агентом Кремля, значить, у них є на це підстави, є докази, є певні дані розвідки.

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─ Ми почули у санкційному списку прізвища людей, яких звинуватили у втручанні в президентські вибори. Серед них, окрім Дубінського, ще Кулик, Онищенко, Ковальчук, Теліженко. Чому саме вони в списку? Як прослідковувалися взаємозв’язки між цими людьми та їхнє втручання в вибори у США?

─ Я думаю, що представники різних урядових установ Сполучених Штатів Америки, в тому числі правоохоронних та розвідувальних, просто збирали доступну інформацію з відкритих джерел. А також оперативну інформацію про те, хто допомагав і через кого Андрій Деркач здійснював свою діяльність з дискредитації одного з кандидатів в президенти США та спроби втрутитись у вибори.

У випадку з Олександром Дубінським ми готували детальне досьє про цю особу, де почали опис саме з його зв'язків з Деркачем.

Олександр Дубінський проводив прес-конференцію разом з Андрієм Деркачем, на якій, власне, і поширював дискредитаційні матеріали, не підтверджені фактами, про буцімто роль Джо Байдена в покриванні його сина у буцімто ролі інвестиційних фондів США в скуповуванні бондів України за часів Януковича.

Тобто це була маячня, яку ми не раз чули вже до того. Та ж сама маячня, яка просувалася Костянтином Куликом, Юрієм Луценком, який, до речі, дуже дивно, не під санкціями, тому що власне Юрій Луценко активно почав просувати оці наративи в березні 2019 року.

Нашим досьє ми показали факт цієї пресконференції, а потім ряд інших дій, які Олександр Дубінський вчиняв для того, щоб дискредитувати одного з кандидатів у президенти США, а також ряд державних установ України, в тому числі Національне антикорупційне бюро.

Дар'я Каленюк: "Олександр Дубінський разом з Деркачем створювали так звану групу чи тимчасову комісію в парламенті України і слали листи конгресменам і сенаторам, знову ж таки з тими ж самими дискредитаційними матеріалами стосовно одного із кандидатів у президенти США" Фото: Слуга народу / Facebook

І в прес-релізі Міністерства фінансів США вказуються детально не тільки ці фізичні особи, а також юридичні особи, так звані медіа-організації, зокрема канал Nabuleaks, пов'язаний з Деркачем, через який намагалися дискредитувати Національне антикорупційне бюро і показати, що НАБУ якимось чином співпрацює зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб покривати одного з кандидатів у президенти США.

Окрім того, ми показали в досьє по Олександру Дубінському, що він системно працює над просуванням антизахідної і прокремлівської пропаганди в Україні. Він, окрім того, що робив пресконференцію з Деркачем, мав ще зустріч з Руді Джуліані, коли той приїжджав в Україну збирати так званий компромат на одного з кандидатів у президенти США.

Також Олександр Дубінський разом з Деркачем створювали так звану групу чи тимчасову комісію в парламенті України і слали листи конгресменам і сенаторам, знову ж таки з тими ж самими дискредитаційними матеріалами стосовно одного із кандидатів у президенти США.

Тобто Олександр Дубінський своїм правовим статусом народного депутата зловживав для того, щоб, по суті, стати інструментом в руках Андрія Деркача та інших осіб, які просували кремлівські наративи і намагалися втрутитися у вибори президента США. Власне, тому він потрапив під санкції.

Окрім того, коли Міністерство фінансів США приймає рішення стосовно накладання санкцій, вони дивляться також на корупційний елемент, наскільки особа вчиняла дії, пов’язані з корупцією, наскільки є обґрунтованими його статки. Ми також в нашому досьє описали необґрунтованість статків Олександра Дубінського, зокрема його незадекларовані компанії в Словаччині, які він переписав на свою дружину, але які, ми переконані, досі є під його контролем.

Ми також показали його квартири, записані і на Олександра Дубінського, і на його маму. Ми детально вивчили з відкритих джерел інформацію, що в Олександра Дубінського навряд чи були легальні джерела доходів, щоби придбати цю всю нерухомість. Звичайно, він на той час ще не був народним обранцем, але в будь-якому разі є ознаки, які свідчать про можливу легалізацію злочинних доходів.

Ще дуже важливо, що Олександр Дубінський має зв'язок з Ігорем Коломойським. Це олігарх, стосовно якого Міністерство юстиції США має кримінальну справу.

В зв’язку з тим, що Ігор Коломойський під кримінальним провадженням США – по ньому не застосовуються санкції, щоб не склалося враження, що стосовно Коломойського є якісь політичні дії.

Але я вважаю, що це дуже яскравий меседж що, по суті, до дуже наближеної людини Ігоря Коломойського були накладені санкції. Це також є відповідний сигнал до американських урядовців та правоохоронців.

Хоча санкції – це політичний інструмент, тобто рівень стандарту доказування можливої незаконної діяльності особи нижче, ніж в кримінальному процесі, вони є дуже некомфортними для людини, яка перебуває під ними. Особливо, якщо ця людина має якісь активи в цивілізованих країнах – в країнах Європейського Союзу, в Британії, Швейцарії.

─ Ваша цитата: "Список OFAC містить багато тисяч негідників усього світу разом з терористами та кремлівськими олігархами". Про це ви писали в колонці на Українській правді. Хто ще в цьому списку, до кого в компанію потрапили люди, про яких йшла мова напередодні? До кого з українських громадян або громадян інших країн раніше застосовували такі санкції?

─ Список OFAC містить прізвища та назви юридичних осіб, які потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки в рамках різних програм. Зокрема, під санкції по програмі боротьбі з терористами потрапив Усама бен Ладен та інші досить знакові терористи. В тому числі ті особи, які захоплювали Крим, представники так званої терористичної організації ДНР/ЛНР.

Нещодавно Сполучені Штати наклали санкції на вищий ешелон влади в Білорусі, здається, стосовно Лукашенка. Я не знаю, чи були стосовно Лукашенка особисто санкції, але були відповідні санкції стосовно людей у владі Білорусі, які придушували мирні протести в Білорусі.

Інша програма – це програма в рамках пакту Магнітського. В рамках цієї програми уряд США уже наклав санкції на осіб, які жорстоко порушують права людини, які залучені в корупції. В рамках цієї програми є ряд російських олігархів, є ряд осіб, з клептокритичних країн, де порушуються права людини, зокрема досить широка програма по Венесуелі. І в цьому санкційному списку ми можемо також побачити людей з африканських країн, які здійснюють порушення прав людини.

Стосовно українців, то в 2014 році була введена українська санкційна програма. В рамках цієї програми були накладені санкції стосовно соратників Януковича. В цю програму потрапив і Віктор Медведчук.

Санкційний механізм у Штатах відрізняється від санкційного механізму в Європейському Союзі, він набагато сильніший. Якщо в Європейському Союзі (Андрій) Портнов і товарищі зазнали успіху в оскарженні санкцій, то в США їм доведеться пройти набагато складніший шлях.

Дар'я Каленюк: "Якщо уряд США говорить прямо про те, що Андрій Деркач постійно співпрацює з ФСБ, зі спецслужбами Російської Федерації і є діючим агентом Кремля, значить, у них є на це підстави, є докази, є певні дані розвідки" Фото: вру

─ Так що саме на практиці означає потрапляння в список OFAC?

─ Цей список використовується всіма міжнародними і не тільки, насправді всіма банками, які виконують міжнародні стандарти з протидії відмивання грошей. Це банки в тому числі в Україні.

Потрапляння людини в список OFAC означає її автоматичне потрапляння в систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу. Тобто я не впевнена, що банки, наприклад, в Російській Федерації або в Китаї будуть використовувати список OFAC для того, щоб моніторити своїх клієнтів. Але банки в країнах ЄС, Швейцарії, Великобританії, Сполучених Штатах Америки і навіть в Україні користуються цим списком для того, щоб визначати клієнтів з підвищеним ризиком або необґрунтовано високим ризиком.

Тобто потрапляння людини до цього списку означає, що будь-яким американським компаніям буде заборонено взагалі мати фінансові зносини з цією особою, заборонено мати фінансові зносини з компаніями, які пов’язані з цією особою.

Неамериканські компанії, зокрема фінансові установи, користуються цим списком, і наявність людини в цьому списку означає також для багатьох фінансових інституцій блокування будь-якої співпраці з такою людиною або з іншими фізичними и юридичними особами, пов’язаними з цією людиною.

Тобто це може стосуватися і членів родин підсанкційної особи, це може стосуватися і юридичних компаній, які пов’язані з цією особою. Це так, коротко.

─ По цій програмі, яка стосується втручання в виборчий процес в США, хто ще в санкційному списку, окрім цих фігурантів? Можливо, з інших країн?

─ Я вам точно не скажу, тому що я не впевнена, що програма 2016 року така ж сама, як програма, по якій санкціонували Андрія Деркача та Дубінського і товаришів. Тому що в Штатах було розслідування стосовно втручання росіян у вибори США ще в 2016 році, так зване розслідування Мюллера.

В результаті цього розслідування ряд осіб пішло під суд. Але я не пам’ятаю, по скільком особам будуть накладені санкції.

Дар'я Каленюк: "Хоча санкції – це політичний інструмент, тобто рівень стандарту доказування можливої незаконної діяльності особи нижче, ніж в кримінальному процесі, вони є дуже некомфортними для людини, яка перебуває під ними"

─ "Усе майно та інтереси у власності цих об’єктів, які перебувають під юрисдикцією США, заблоковані, а громадянам США заборонено співпрацювати з ними" ─ йдеться в повідомленні американського Мінфіну. Чи відомо вам про майно в США у власності згаданих в списку громадян України?

─ Ми детально працювали лише по Олександру Дубінському. Він має YouTube-канал, від якого отримує доходи. YouTube ─ відеосервіс, що належить американській компаній Google. Тобто я більш ніж переконана, що, як мінімум, YouTube припинить виплачувати гроші Олександру Дубінському за його контент.

Також будь-які транзакції, що здійснюються в доларах США, можуть бути заблоковані. 95% таких транзакцій проходить через юрисдикцію Сполучених Штатів, через американський банк, так званий кореспондентський банк. Тому такі транзакції також можуть бути заблоковані.

Окрім того, думаю, є висока вірогідність застосування до фігурантів санкційного списку заборони в’їзду до Сполучених Штатів Америки.

─ Дії людей, які є у санкційному списку, можна розглядати як дії на користь діючого президента США і одного із кандидатів на виборах, що відбулися в листопаді 2020-го ─ Дональда Трампа. Рішення Міністерства фінансів США з'явилося за 10 днів до інавгурації нового президента. Якби вибори, наприклад, виграв Трамп, чи можливе було б введення таких санкцій?

─ Я хочу наголосити, що стосовно Андрія Деркача санкції були введені в серпні-вересні 2020 року. Тобто за кілька місяців до виборів президента США, коли ще не було відомо, хто виграє ці вибори.

Для мене це є яскравою ознакою, що в США є інституції, які здатні захищати національну безпеку країни від прокремлівських агентів незалежно від того, хто є президентом. Для мене також є дуже показовим, що останні санкції відбулися ще до того, як був інавгурований новий президент США.

Як може Байден мститися, якщо всі люди в Адміністрації США – це люди, які були призначені не Байденом? Це незалежні професіонали, які намагаються врятувати американську демократію від зовнішніх впливів.

В Сполучених Штатах цей кейс яскраво ілюстрував, наскільки небезпечними для демократії є впливи корупціонерів, олігархів, які діють у змові з кремлівськими агентами, які мають кошти невідомого походження, і намагаються просувати дезінформацію, використовуючи сучасні інструменти соціальних мереж.

Цей кейс також оголив всі слабкі місця в системі демократії Сполучених Штатів Америки. Ця історія показує роль лобістів, так званих медіа-організацій, юристів, політичних консультантів.

Тому, я думаю, що в Сполучених Штатах зі вступом на посаду Джо Байдена і його людей, взагалі зміниться підхід до сприйняття корупції. Це означає, що будуть змінюватися і посилюватися інструменти протидії корупції.

Знову ж таки показово, що навіть до вступу Байдена на посаду, Конгрес США прийняв дуже важливий закон. Трамп його заветував, але Сенат зняв вето. Це норми, які були вкладені в оборонному законі, про розкриття бенефіціарних власників компаній в США.

Тобто той самий Тупицький, голова Конституційного Суду, через свою дружину має в Делавері компанію. Що за компанія, хто реальний управитель цієї компанії – це сьогодні закрита інформація. І вона має бути розкрита для Міністерства фінансів США.

Я також думаю, що аналітики Міністерства фінансів США отримають більше можливостей для того, щоб комплексніше переглядати інформацію про підозрілі транзакції, про олігархів, пов’язаних з ними осіб, і їхні статки по всьому світу.

Також я думаю, що Сполучені Штати стануть світовим лідером і потягнуть за собою також країни Європейського Союзу в посиленні інструментів для протидії клептократії.

Система блокування в’їзду в країни ЄС є набагато складнішою, ніж система блокування в’їзду в США. Але вона повинна працювати в країнах ЄС. І я думаю, що країни ЄС будуть все більше визначати корупцію як загрозу національній безпеці.

І я думаю, що за адміністрації Байдена також буде посилена співпраця між американськими і європейськими правоохоронними органами з тим, щоб виявляти брудні грошові потоки, які фінансують ультраправі націоналістичні організації, які фінансують пропаганду. Це те, чого зараз бракує в Європі, і те, що робили в Сполучених Штатах, але робили мало.

Дар'я Каленюк: "В глобальному світі складно щось приховати. І якщо МВС України не може викрити злочин і зрозуміти, хто є замовником підпалу будинку Віталія Шабуніна, то міжнародна феміда зможе швидко знайти, перекрити канали фінансування цим злочинцям і притягнути їх до відповідальності"

─ Події, пов’язані зі штурмом Капітолію, могли пришвидшити рішення Мінфіну щодо застосування санкцій?

─ Абсолютно. Я переконана, що ці події оголили проблему. Вони відкрили очі багатьом американцям, в тому числі урядовим службам, наскільки велика загроза для країни від всіх цих провокаторів та дезінформаторів, які роками працюють, аби хитнути американську демократію, втрутитися у вибори США, аби спровокувати конфлікти.

Я думаю, що насправді ця історія не завершилася. Спецслужби США попередили, що перед інавгурацією президента США Байдена по всій країні плануються масові збройні заворушення. Я сподіваюся, що Штати впораються з цими викликами.

Вже сьогодні в Штатах лунають голоси, які пропонують подивитися на так звану "першу поправку", яка говорить про свободу інформації. І усвідомити, що вона передбачає не лише свободу інформації, але також свободу дезінформації, поширення дезінформації.

Красномовний факт, що Твіттер ─ приватна компанія ─ задля безпеки американської демократії вирішила заблокувати аккаунт діючого президента США.

Тобто є і приватні компанії, є урядові структури, які вже більш чітко розуміють загрозу. Американці досить швидкі в пошуку й прийнятті рішень на існуючі виклики, особливо, якщо ці виклики стосуються безпеки їхньої країни.

─ Чи це означає, що санкційний список може поповнитися прізвищами проросійських політиків в Україні, власників проросійських каналів, пропагандистів, які також роздмухали цей скандал?

─ Цілком можливо, я думаю, це дуже вірогідний сценарій.

Ще один нюанс, я думаю, що в уряді США також переглянуть, наскільки ці санкції імплементуються.

Наші діячі, в тому числі такі як Віктор Медведчук, навчилися ухилятися від санкцій.

Я думаю, що Міністерство фінансів США має переглянути, як так сталося, що Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями США, має 98 компаній, які зареєстрував на свою дружину, але публічно говорить, що він це зробив, щоб ухилитися від американських санкцій.

Як це можливо, що 44 компанії на Кіпрі контролюються Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука? Я думаю, що питанню застосування санкцій також буде приділено багато уваги.

Дар'я Каленюк: "Ми також в нашому досьє описали необґрунтованість статків Олександра Дубінського, зокрема його незадекларовані компанії в Словаччині , які він переписав на свою дружину, але які, ми переконані, досі є під його контролем" фото: пресслужба "слуги народу"

─ Мін'юст США домагається конфіскації деяких американських активів Ігоря Коломойського, підозрюючи його у відмиванні грошей. Чи можуть рішення Міністерства фінансів США вплинути на цю історію? Чи це дві різні історії?

─ Це дві різні історії, вони мають різну природу. Санкції – це політичний інструмент. Розслідування в рамках кримінального процесу – правовий, юридичний інструмент.

Застосування цього інструменту може призвести до того, що людина сяде в тюрму. Американська юстиція діє відповідно їх внутрішніх процедур для того, щоб притягнути людину до відповідальності.

Я думаю, саме тому Ігор Валерійович навіть свого сина забрав зі Сполучених Штатів Америки. Думаю, саме тому він не виїжджає з України, бо боїться повторити долю Дмитра Фірташа.

Нагадаю, що Дмитро Фірташ вже багато років сидить у Відні під домашнім арештом і очікує екстрадиції в Штати, але знаходить способи в Австрії захистити себе від екстрадиції. Австрія в порушення міжнародних зобов'язань просто не екстрадує Фірташа. І одна з причин в тому, що адвокатами Фірташа є екс-міністри австрійського уряду. Там теж є певний рівень корупції. Дуже показовий.

Завдання Коломойського – підірвати незалежні інституції в Україні такі, як НАБУ, Вищий антикорупційний суд. Підірвати взагалі співпрацю України з західними партнерами, в тому числі з Міжнародним валютним фондом.

Ігор Коломойський розуміє, що при співпраці з МВФ навряд чи Україна коли-небудь віддасть йому Приватбанк. Інтереси Ігоря Валерійовича та його прихвоснів у парламенті збігаються з інтересами Кремля та прокремлівського лобі в Україні. Тобто в їхніх інтересах підірвати співпрацю України з західним світом. Це їхні шкурні інтереси.

─ Оскільки фігуранти списку не мають можливості відповісти Мінфіну США своїми санкціями, відповідь може "прилетіти" вам. Зважаючи на останні події навколо будинку Віталія Шабуніна, як ви можете захистити себе і чи не боїтесь розвитку такого сценарію?

─ Ви говорите про залякування? Насправді є ризики, що тиск проти Центру протидії корупції буде підвищений. Але я думаю, що в такому разі неважко буде швидко й оперативно з’ясувати, хто стоїть за цим, і застосувати певні інструменти проти таких осіб і їх замовників.

В глобальному світі складно щось приховати. І якщо МВС України не може викрити злочин і зрозуміти, хто є замовником підпалу будинку Віталія Шабуніна, то міжнародна феміда зможе швидко знайти, перекрити канали фінансування цим злочинцям і притягнути їх до відповідальності.