Как спасти очередное госпредприятие

Для большинства украинцев работа Фонда госимущества ассоциируется с организацией и модерацией приватизационных процессов. То есть, продажей государственных активов новому собственнику по максимально выгодной для государства цене. Но это только одна сторона нашей работы.

Другая ипостась Фонда – управление сотнями госпредприятий. Сегодня их более 600, а еще в 2018 году было 112.

Если кто-то думает, что Фонд управляет преуспевающими заводами, фабриками и пароходами, то это еще один миф.

Нам передают истощенные предприятия, буквально находящиеся на грани жизни и смерти.

Их десятилетиями безжалостно эксплуатировали и ничего не вкладывали в развитие. Это был сознательный курс на выжимку максимума ресурсов при минимуме капиталовложений.

Общий совокупный убыток всех предприятий, которыми управляет Фонд, еще недавно составлял 3,9 млрд. гривен. Треть работников этих ГП – около 23 тысяч человек – имели хронические задержки по выплате зарплаты.

До того, как перейти в управление Фонда, менеджмент госпредприятий имел очень мало общего с бизнесом. Никто не был заинтересован в привлечении инвестиций, выпуске конкурентоспособной продукции, цивилизованном маркетинге. И даже получению прибыли – этой альфе и омеге бизнеса – не уделяли внимания.

Политика Фонда принципиально иная.

Мы стремимся сделать государственные активы более значимыми и интересными потенциальным инвесторам. Для этого нужно наладить процессы управления, снизить убыточность и повысить прибыльность, усилить контроль и дисциплину, внедрить действенное бизнес-планирование.

Идем к цели последовательно.

Первый этап – формирование профессиональных команд. Для этого проводим открытые конкурсы, чтобы на руководящие должности приходили профессионалы и люди с опытом успешных управленцев.

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В 2021 году Фонд провел более 160 таких конкурсов – это в 5 раз больше, чем в позапрошлом году. Одно из ключевых требований к претендентам – опыт работы в частном секторе экономики. Это позволяет изменить ментальные установки менеджмента госпредприятий – с постсоветских на рыночные.

Второй этап – формирование стратегий и целей каждого предприятия с их каскадированием на короткие периоды. Для этого устанавливаем четкие КРI и жестко контролируем их соблюдение. Практически в режиме реального времени мы видим, способно ли руководство справиться с поставленными задачами.

Третий этап – внедрение панели операционных и финансовых показателей для крупных предприятий. Это позволяет отслеживать выполнение плана по доходам и расходам. Так выявляем проблемы на ранних стадиях.

Когда большинство внутренних процессов уже налажено, начинаем финансовое оздоровление предприятия. Это происходит из-за увеличения операционных доходов, уменьшения постоянных и переменных затрат, реструктуризации простаивающих производственных активов, а также выхода из непрофильных активов. Последние буквально "съедают" доходы от основной деятельности ГП.

Это противоречит азам предпринимательства. Почти каждое государственное предприятие владеет каким-нибудь санаторием, базой отдыха, гостиницей.

С точки зрения бизнеса – лучше стимулировать своих работников покупкой билетов на курортный отдых, чем постоянно содержать собственные санатории или базы, требующие ежедневного финансирования и желающие лучших времен, с точки зрения сервиса и технического состояния.

Выход из непрофильных активов – неотъемлемая часть финансового оздоровления государственных предприятий.

Также сейчас Фонд госимущества работает над созданием единого портала, то есть системного IT решения, чтобы интегрировать хозяйственные операции предприятий на базе единой системы, чтобы уменьшить количество бюрократических процедур.

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Инструментами увеличения доходности ГП служат наращивание товарооборота через усиление маркетингового направления, привлечение дополнительного капитала, увеличение объема иностранных контрактов для роста экспорта.

Бизнес подходы к управлению государственными активами дают свои плоды.

За последние 16 месяцев чистый убыток всех госпредприятий в управлении Фонда уменьшился на 3 млрд гривен. Из 23 тысяч работников, которым годами не платили зарплату, 18 тысяч уже ее получили. Общая сумма уплаченных государству дивидендов в 2021 году выросла в три раза по сравнению с 2020 годом (с 240 млн грн до 794 млн грн). И это в ковидный год!

Один из показательных кейсов – АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Ранее предприятием руководили в интересах кланово-олигархических групп. Продукция продавалась по заниженным ценам с отсрочкой платежа, по части поставок оплата так и не поступила, поэтому предприятие судится по взысканию долга. Проходила безжалостная эксплуатация без перспектив на будущее.

Фонд получил компанию в управление в 2019 году.

Сначала попытка убрать коррупционные схемы в компании обернулась поджогами машин сотрудников предприятия, которые сотрудничали с новым менеджментом, повреждением вагонов с продукцией, что привело к высыпанию концентрата на пути и задержало доставку товара в порт для отгрузки на корабль.

Даже сайт компании оказался зарегистрированным на постороннее физическое лицо. И первое время его использовали для дискредитации нового менеджмента и руководства Фонда, а сумма средств, которую вложили в медийные атаки против Фонда те, кто раньше "кормился" с предприятия, превышает сотни тысяч долларов.

Но последовательные действия Фонда и менеджмента дали результаты, которым могут позавидовать даже успешно процветающие стартапы, где показатели растут с геометрической прогрессией.

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За 2019 год чистая прибыль компании составила 87 млн. грн, а в 2020 уже 369 млн. грн. За прошлый 2021 год (по предварительным данным) товарооборот компании вырос на 47%, показатель EBITDA, то есть главный показатель, говорящий о доходе компании до уплаты налога на прибыль и амортизационных отчислений, увеличился на 116%, компания уплатила на 77% больше налогов, чем в 2020 году.

В качестве дивидендов ОГХК выплатила в 2021 году 253,5 млн. грн., тогда как в 2020 году эта сумма составляла 50,3 млн. грн. Происходит модернизация производственных мощностей компании, увеличивается объем выпуска продукции. В компании введен эффективный комплаенс, а также электронные аукционы по продаже продукции, что также приводит к росту цены во время торгов.

На текущий год есть большие планы и амбиции. Стремимся вывести портфель работающих предприятий на безубыточность и максимально все выставить на приватизацию в 2022 году. Это будет иметь тройной положительный эффект.

Во-первых, государство наконец начнет получать прибыль от своего имущества, а в случае продажи предприятия – доход бюджета от продажи часто превышает многолетний размер дивидендов.

Во-вторых, предприятие будет развиваться и генерировать добавленную стоимость, а в случае его продажи будут создаваться новые рабочие места, увеличиваться поступления в бюджет от налогов.

В-третьих, им заинтересуются инвесторы, а в случае продажи на предприятие поступят инвестиции, а инвестиции – это основа экономического развития Украины.

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