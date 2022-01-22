Декарбонизация и диджитализация как тренды будущего

2021 рік став роком трансформацій: люди, корпорації та суспільство почали дивитися вперед, щоб впливати на своє майбутнє, а не просто виживати в сьогоденні.

Нові технології, відкриття все більше заповнюють нашу свідомість: зростання незамінних токенів (NFT), запровадження метавсесвіту, популяризація мемекоїнів, розвиток віртуальних торгових програм та інші цифрові рішення стають невід’ємною частиною сьогодення.

Що принесе 2022 і наступне десятиліття, які основні тренди фінансового ринку, куди будуть направлені інвестиції? Спостерігаємо два мейнстрими: декарбонізація та діджиталізація.

Але, щоб роз’яснити тренди, розпочнемо спочатку з КЛІМАТУ як основного драйверу інвестиційних рішень майбутнього.

Питання зміни клімату відображає екзистенційну загрозу глобального підвищення температури, так і перегони з часом, щоб стримати її.

Декарбонізація та вуглецевий механізм коригування імпорту

Понад 2000 урядів і світових компаній заявили про ціль вуглецевої нейтральності. У червні минулого року група країн G7 – Великобританія, США, Канада, Японія, Франція, Німеччина та Італія – взяла на себе зобов’язання не пізніше 2050 року та вдвічі скоротити свої викиди до 2030 року впорівнянні з 2010 роком.

Всіх об'єднує досягнення глобальної цілі – обмеження глобального потепління до 1,5 – 2 °C. Підґрунтям для цього є ряд взаємопов'язаних цілей та завдань, які охоплюють майже всі елементи суспільства та економіки. Зокрема перехід від "лінійної" до "кругової" економіки, в основі якої закритий цикл виробництва продукції; запобігання втраті біорізноманіття та вирубці лісів; електрифікація транспорту, тощо.

Наразі розроблена величезна кількість документів щодо скорочення викидів вуглецю, та найбільшої уваги в контексті нашої країни варта програма "Fit for 55".

Це набір пропозицій щодо перегляду та оновлення законодавства ЄС та впровадження проектів щодо забезпечення відповідності політики ЄС кліматичним цілям, узгодженим Радою Європи та Європейським парламентом.

Основна ціль програми ЄС досить амбітна, адже має на меті скоротити викиди щонайменше на 55% до 2030 року.

Україна формує свій зелений курс на основі європейського Green Deal, "зміна клімату – пріоритетне питання, яке залишається на порядку денному світової спільноти і України зокрема", – зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого засідання робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейський зелений курс".

Проте, реакції на такі глобальні програми доволі неоднозначні, адже особливого удару зазнають експортери, бо при впровадженні податку на вуглець вартість продукції зростатиме. Проте зміни можуть торкнутися й інших сфер.

За даними фондової біржі ICE Futures Europe, найбільшого оператора контрактів CO2, у порівнянні з минулим роком, на початку року 2022, ціна на вуглець зросла з 20 до 80 євро за тонну.

Ринок вуглецю набирає обертів, що стимулює пришвидшенню декарбонізації.

Компанії імпортери зобов’язані будуть купувати спеціальний сертифікат, ціна якого прив’язана до Системи торгівлі викидами. Таким чином, модернізація та перехід на новітні екологічні технології є безпрецедентною умовою конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Сотні компаній, таких як Dell, BP, General Motors, взяли на себе зобов’язання щодо нульових викидів. І, все більше корпорацій підштовхують компанії до нульових ланцюгів поставок.

Правління компаній по всьому світу все частіше у прагненні встановити нульову ціль задає питання: а що ми робимо з нашими постачальниками? Адже, викиди постачальників є частиною загального ланцюга поставок та формування доданої вартості продукції.

Вже сьогодні ви можете спостерігати нові умови співпраці з такими компанія як Amazon, PepsiCo, Coca-Cola та інші, де управління кількістю викидів парникових газів (ПГ) є обов’язковою умовою тендерних процедур та договірних угод.

Критерій викидів парникових газів стає таким же звичним для постачальників, як і ціновий показник.

Читайте також: Підсумки міжнародної кліматичної конференції ООН у Глазго

Фінансування у сталість

У 2020 році стійке інвестування пережило безпрецедентний бум.

Пандемія Covid-19 виявилася каталізатором екологічного, соціального та управлінського інвестування (ESG). Критерії ESG – це підмножина показників стійкості, пов’язаних з фінансовими показниками.

Ринок біржових фондів, орієнтованих на ESG, є одним з найпопулярніших інвестиційних напрямків у світі вже більше двох років.

За останніми даними Refinitiv Lipper, до 30 листопада 2021р. у фонди, орієнтовані на ESG, у всьому світі було влито рекордні 649 мільярдів доларів у порівнянні з 542 мільярдами та 285 мільярдами доларів, які надійшли до цих фондів у 2020 та 2019 роках відповідно.

Зараз фонди ESG становлять 10% активів у всьому світі.

Для все більшої кількості інвесторів і підприємств питання ESG зараз є ключовими економічними детермінантами, які мають значний вплив на прибутковість. Від гендерної та расової рівності до глобального потепління та екологічно чистої енергії – все зараз під егідою ESG.

Безсумнівно є всі ознаки того, що ця тенденція може неухильно зростати у 2022 році.

Прозорість та розкриття інформації

Іншою не менш важливою складовою в розрізі зелених інвестицій стають нові правила щодо прозорості та розкриття інформації для корпоративного сектора. Саме нові правила створять необхідну довіру між інвесторами та бізнесом та сприятимуть збільшенню інвестиції.

Крім цього, це чудовий канал комунікації зі всіма зацікавленими особами, а насамперед це діалог компанії зі своїм споживачем, де останній може отримати відповідь на питання, що його турбують в розрізі діяльності компанії.

Наразі країна за країною вводять нові форми нефінансової звітності як для державних підприємств, банківських структур, так і великих компаній.

Наразі існують різні варіації розкриття інформації на основі міжнародних стандарті, наприклад TCFD (Рекомендації робочої групи з розкриття фінансової інформації, пов’язаної з кліматом), GRI (Global Reporting Initiative Standards) та ін.

Нефінансові звіти дозволять учасникам ринку структурувати інформацію про вплив компаній на навколишнє середовище та соціальну відповідальність ведення бізнесу, що дозволяє інвесторам оцінити про їхню довгострокову фінансову стабільність.

Оцінка ризиків ESG необхідна, оскільки з плином часу вони можуть з високим ступенем ймовірності трансформуватися у фінансові ризики.

Нові покоління вибирають світ в диджатал. Інвестиції там, де є цінність в очах інвестора.

Саме 2021 рік був відкриттям незмінних токенів (NFT). Вони вибухнули в масовій свідомості: від платформ соціальних медіа до фінансових медіа.

Ринок NFT перевищив 40 мільярдів доларів у 2021 році, згідно даним Bloomberg.

Наразі такі глобальні гіганти, як Nike, McLaren, Samsung і Louis Vuitton, почали займатися технологією, що впливає на формування ринку, тоді як потенціал та запити лише набирають свої оберти.

По суті, NFT – це захищені від несанкціонованого доступу токени інших активів, викарбуваних безпосередньо в блокчейні. NFT не обмежуються лише цифровими предметами колекціонування.

Будь-який матеріальний або нематеріальний актив можна токенізувати, від цифрового та фізичного мистецтва до фільмів, пісень і навіть нерухомості. Завдяки їхній програмованості, NFT можна застосувати в багатьох галузях, щоб створити більшу прозорість і забезпечити цифрову власність.

Привабливість NFT як інвестиційного активу стала настільки непереборною, що навіть музичні знаменитості, зірки спорту та корпорації беруть участь у грі, як покупці, так і продавці цифрових токенів.

Безсумнівним трендом майбутнього став Метавсесвіт, так званий сейсмічний зсув у цифровій технології.

Метавсесвіт відноситься до різноманітних віртуальних подій, середовищ та активів, які отримали величезну популярність під час переходу до віртуального світу, викликаного пандемією. Простіше кажучи, метавсесвіт – це гігантський комунальний кіберпростір, побудований на перетині віртуальної та доповненої реальності.

Він відкриває захоплюючий світ, де мільйони користувачів або їхні цифрові аватари можуть брати участь у різноманітних заходах, спілкуючись, працювати та граючись. Очевидно, що метавсесвіт – це майбутнє Інтернету. Так, у жовтні Facebook вирішив перебрендувати себе як Meta, щоб відобразити посилену увагу до метавсесвіту.

Microsoft, Walt Disney, Apple і Nike також вклали мільярди доларів у технологію метавсесвіту, як наслідок відображення ринку активів: 500 мільярдів доларів у 2021 році, та прогноз до 800 мільярдів доларів до 2024 року.

Ще одним цікавим, можливо в деякому плані сюрреалістичним є поява тренду на мемекоїни.

Під час поширення криптовалютного буму з’явилася підкатегорія альткойнів, що привернули інтереси інвесторів. Ці віртуальні токени – мемекоіни, категорія легких криптовалютних монет, натхнених інтернет-мами, жартами та тенденціями. Хоча зараз в обігу знаходиться 124 мемекойни, за даними CoinMarkatCap.com, два мемекойни, натхненні собаками, dogecoin (Doge) і Shiba Inu (Shib) займають лідируючі позиції в цій категорії.

Є багато думок з приводу активного зростання ринку мемекоїнів, чи то наслідок Covid-19, коли суспільство потребувало певного інтернет забуття чи то трендовість та хайп світових зірок, проте незмінним залишається факт – велика популярність та ціна, що постійно зростає, і звісно ж апетит інвестора.

Наразі важко робити точні прогнози в непередбачуваному середовищі, яке ми переживаємо протягом останніх двох років, проте незамінним залишається одне – світ не буде таким як раніше. І лише від нашого вибору залежить наше сьогодення та формування майбутнього.

Аліна Соколенко