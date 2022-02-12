Водители без удостоверения: как решить проблему?

За даними World life expactancy, Україна посідає 4 місце в Європі в рейтингу країн щодо смертності в ДТП.

Показник України – 8,87 смертей в результаті ДТП на 100 тис. населення (рейтинг рахується за кількістю смертей на 100 тис. населення).

З держав, з якими Україна має спільний кордон, більша кількість померлих в результаті ДТП лише в Росії (15,93 на 100 тис. населення) та Білорусі (10,65 на 100 тис. населення).

Читаючи сухі цифри кількості померлих внаслідок ДТП, важливо виокремлювати причини таких сумних статистичних даних.

Генеральна прокурорка І. Венедіктова у жовтні минулого року наводила статистику – 4 найпоширеніших причини ДТП з летальними наслідками у 2021 році:

Перевищення безпечної швидкості. Більше 50 % від загальної кількості померлих; Порушення правил маневрування; Виїзд на смугу зустрічного руху; Перехід пішоходів у невстановленому місці.

З 1 січня по 31 жовтня 2021 року в Україні сталися 1 844 ДТП з летальними наслідками.

За нормами Закону "Про дорожній рух" всі ми в залежності від ситуації можемо мати різні правові статуси:

водій;

пасажир;

пішохід.

Велика кількість ДТП і значна кількість летальних наслідків в них є проблемою, яка може торкнутися абсолютно кожного.

Восени минулого року сталася одна з найрезонансніших ДТП року – аварія в Харкові 26 жовтня, в якій загинув 58-річний харків'янин.

Найбільше обурення в людей викликав той факт, що винуватцем пригоди був випивший 16-річний водій Infiniti Микола Харківській, який не мав і в силу віку не міг мати водійского посвідчення.

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Відсутність водійського посвідчення не створює серйозних перешкод для водія

Уявімо ситуацію: Людина ніколи не отримувала водійського посвідчення і незважаючи на це сідає за кермо. Вміє чи не вміє ця людина керувати машиною тут не головне.

Сідати за кермо не маючи на це права заборонено законом.

Заборонено, тому що автомобіль в розумінні закону є джерелом підвищеної небезпеки і для отримання можливості набути право управляти ним держава встановлює особливі умови у вигляді обов’язкового медичного обстеження, навчання в автошколі, складання двох іспитів.

Уявна ситуація далі розвивається наступним чином.

Поліцейські зупиняють автомобіль.

На логічне питання "а що буде далі?" відповіддю більшості буде щось на кшталт: точно якась юридична відповідальність і неможливість продовжити рух за кермом.

Але ні.

Звісно, на водія буде складено постанову про накладення адміністративного штрафу, але це не завадить йому продовжити поїздку.

Якщо у водія не буде ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння, то застосувати і відсторонити його від керування буде неможливо.

В Кодексі про адміністративні правопорушення передбачено можливість тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування, однак для здійснення такої дії потрібні пристрої для тимчасового затримання авто шляхом блокування.

Після жовтневого ДТП у Харкові я звернувся із запитом на публічну інформацію, де запитав про кількість пристроїв для тимчасового затримання авто шляхом блокування по всій Україні в цілому, окремо у м. Києві, в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Відповідь отримав рівно через 2 місяці попри обов’язок надавати відповідь на подібні запити протягом 5 робочих днів.

Виявилося, що на всю країну налічується лише 51 пристрій для тимчасового затримання авто шляхом блокування, що фактично зводить нанівець можливість поліції реалізовувати цю норму закону на практиці і не дозволяти водіям, які не отримували водійських посвідчень спокійно управляти автомобілями навіть після зупинки поліцією.

Розподіл пристроїв для блокування по регіонам також залишає питання.

Так, у Києві, Харкові, Дніпрі – 3 з 4 найбільших міст України такі пристрої взагалі відсутні, натомість у Чернівецькій області на балансі перебуває 21 пристрій, в Одеській області – 25, а в Донецькій області - 5 пристроїв для блокування.

Зрозуміти, чи ці пристрої взагалі використовуються поліцейськими важко, тому що окремий облік кількості таким чином затриманих автомобілів Нацполіцією просто не ведеться.

Низька сума штрафу відкриває можливості

Штраф за керування авто людиною, яка не має посвідчення водія складає 3 400 грн.

Для порівняння, штраф за керування автівкою людиною, позбавленою такого права – 20 400 грн.

Однак людина, яку було позбавлено права керувати автомобілем, колись водійське посвідчення все ж отримувала, тобто щонайменше проходила огляд у психіатра, офтальмолога, невропатолога, займалася в автошколі, здавала теоретичний та практичний іспити.

Той факт, що для тих, хто не має водійського посвідчення штраф у 6 (!) разів менший є звісно не головною проблемою чи головним поясненням причин того, що люди, які не отримали від держави спеціального права, сідають за кермо та потрапляють в аварії. Однак це точно є однією з прогалин, на які законодавцю слід звернути увагу, тому що мова йде про життя та здоров’я українських громадян, а саме це знаходиться в центрі уваги української Конституції.

Рекомендації

Історія харківського ДТП 26.10.2021 сфокусувала увагу на проблемах, які можна вирішити і зробити це у доволі не складний спосіб.

Надати право працівникам поліції відстороняти від керування автомобілями водіїв, які не отримували посвідчення водія. Для цього потрібно внести зміни у статтю 266 КУпАП. Надати можливість доставляти автомобіль на спеціальний майданчик в разі керування авто особою, яка не отримувала водійського посвідчення. Для цього потрібно внести зміни у статтю 2652 КУпАП.

Це рішення може бути актуальним у виключних випадках - після зупинки і виявлення відсутності водійського посвідчення за автомобілем не приїжджає його власник протягом певного періоду часу з часу (година, дві, три).

Своєчасне прибуття власника забезпечить і безперешкодне накладення штрафу за ст. 126 КУпАП в розмірі, запропонованому в п. 5 цих рекомендацій. Закупівля Нацполіцією пристроїв для тимчасового затримання авто шляхом блокування та пропорційного їх розподілення по регіонам. Ведення обліку тимчасового затриманих автомобілів шляхом блокування. Ідею цього пункту можливо комбінувати з п. 2 цих рекомендацій. Збільшити розмір штрафу за керування автомобілем людиною, яка не отримувала водійського посвідчення з 3 400 грн. до 20 400 грн. – прирівняти до розміру штрафу за керування авто людиною, яку було позбавлено цього права за рішенням суду. Для цього потрібно внести зміни у статтю 126 КУпАП. Збільшити розмір штрафу для власника авто, який передав керування автомобілем людині, яка не отримувала водійського посвідчення з 3 400 грн. до 20 400 грн. Для цього потрібно внести зміни у статтю 126 КУпАП.

Юрій Білоус

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.