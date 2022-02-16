Почему 16 февраля вторжение не состоялось

Наступило утро 16 февраля.

Прогноз Президента США Джозефа Байдена о вторжении РФ в Украину не сбылся – вторжение не состоялось.

Сегодня не состоялось…

А Украина получила возможно последний шанс на то, чтоб сохранить свою государственность.

В начале октября прошлого года американская разведка получила убедительные доказательства того, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, целью которого был захват Киева – "матери городов русских" и центра Православия, а также контроль примерно 2/3 территории Украины.

Массированных ударов авиации по городам не планировалось.

Центры военного управления, склады боеприпасов и военной техники поражались бы ударами крылатых и тактических баллистических ракет.

Все это осуществлялось бы под прикрытием мощной пропагандистской кампании о недопущении вступления Украины в НАТО, размещения на ее территории ракет, способных достигать Москвы за 5-7 минут, ну и, конечно, защитой "угнетаемого" русскоязычного населения. После чего в Киеве на штыках армии РФ было бы поставлено марионеточное пропутинское правительство.

Подготовка вторжения маскировалось под широкомасштабные учения на территории РФ и Беларуси, которые проходят каждый год. Но в этот раз они стали бы трамплином для броска в Украину.

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Дата наступления на февраль месяц была выбрана неспроста. Это, конечно, не имело никого отношения к вопросам удобства передвижения тяжёлой военной техники по промерзшей земле. Так могут судить только "диванные эксперты".

Просто по статистике это самый холодный месяц в Европе. И расчет был на то, чтобы под угрозой полного прекращения поставок российского газа, который составляет до 30% энергобаланса ЕС, полностью – отбить желание у европейцев вступаться за Украину.

Также середина февраля была выбрана исходя из символического значения – 8 лет вероломному нападению и оккупации Украинского Крыма.

Здесь ряд читателей громко вскрикнут: "Да что он там несёт, этот Геращенко! Этого не может быть! Одно дело захватывать Крым, в котором было более 70% русскоязычного населения, и совсем другое захватывать Киев и Центральную Украину, где будет мощное движение сопротивления, где украинская армия и Нацгвардия будут стрелять в оккупантов не раздумывая".

А я спрошу в ответ: "А чем отличается вторжение и оккупация Украинского Крыма и части Донбасса от захвата 2/3 территории Украины?".

Ведь именно тогда и был совершен первый со времен Гитлера акт внешней агрессии на территории Европы, если не считать таковым бомбежки Сербии в конце 90-х.

Сегодняшнее поведение Путина – это результат того, что он не понес никакого существенного наказания за то, что оккупировал Украинский Крым и часть Донбасса!

Он не перестал быть нерукоподаваемым. У него все также покупают нефть и газ. Фонд Национального благосостояния РФ за 8 лет увеличился в разы и составляет 182 миллиарда долларов. Не говоря уже за то, что Северные и Южные потоки при почти полном согласии ЕС обошли Украину со всех сторон, делая ее лишней в вопросах транзита российских энергоресурсов.

Да, Вооруженные силы Украины, Национальная Гвардия, Пограничники и другие воинские формирования в отличии от событий в Крыму в 2014, оказывали бы ожесточённое сопротивление, хоть и соотношение военных сил было бы не в нашу пользу.

Да, Джозеф Байден и Борис Джонсон, заняли принципиальную позицию по недопущению вторжения РФ в отличие от Барака Обамы и Девида Кемерона которые в 2014 не захотели проявить лидерство и жёсткими и решительными действиями не заставили Путина отступить из Крыма и Донбасса. А наоборот потакали агрессору своей мягкостью.

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Я очень хорошо помню, как в феврале-марте тогдашний посол США Джеффри Пайетт на каждой встрече с временным украинским правительством умолял не стрелять в "зеленых человечков", что бы не было хуже.

Путин, ставший у руля РФ в далёком 2000 году и вначале своего пути искренне пытавшийся наладить с Западом партнёрские отношения (кто не в курсе – почитайте книгу Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать"), страшно был оскорблён вторжением в Ирак в 2003 и односторонним признанием Косова в 2008 году.

Оккупация Крыма, это был ответ Путина на одностороннее признание независимости Косова и фактический насильственный раздел союзника РФ на Балканах – Сербии.

Каждый украинский дипломат, участвовавший в переговорах с РФ, да и любой, кто следит за публичной риторикой Путина и Лаврова, знают, что на все возмущения наглой оккупацией Крыма есть один ответ – мы защищаем русскоязычное население, отрезав Крым от Украины точь-в-точь, как Запад по живому отрезал Косово от Сербии.

А готовящееся, но пока не несостоявшееся вторжение Путина в Украину, это была бы хорошо подготовленная месть США за втяжение в Ирак под надуманным поводом якобы наличия у Саддама Хусейна химического оружия, которого там по итогу не нашли и вся американская дипломатия и разведка знала о том, что это фейк.

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Любые дискуссии в рамках ООН и ОБСЕ заканчивались бы заявлением Лаврова о том, что мы вынуждены были защищать свои интересы. Вы же вторглись в Ирак в 2003 году без решения Совета Безопасности ООН, используя вымышленный предлог про химическое оружие. Вот и мы идём по вашим стопам.

На самом деле речь шла не просто о нападении на Украину, а о переделе мирового порядка, который возник после распада сверхдержавы СССР в 1991 году.

Если бы Запад не остановил масштабное вторжение РФ в Украину, вся система сдержек и противовесов, выстраиваемая с 1945 года, сложилась бы как карточный домик.

Союзники РФ – Китай, Иран и Северная Корея, развернулись бы во всю свою мощь.

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Китай спланировал бы и реализовал вторжение на Тайвань, который считает своей мятежной провинцией.

Иран в открытую заявил бы о том, что именно за ним, а не за США, последнее слово во всем, что касается раскладов в непростом регионе Персидского залива, где добывается 40 % мировой нефти и газа.

Северная Корея, при молчаливом согласии Китая и РФ, стала бы усиленно терроризировать Южную Корею и Японию, вплоть до развязывания войны на Корейском полуострове.

Вот почему Байден и его команда, которые сделали выводы из уроков 2014, предприняли ряд беспрецедентных мер для недопущения вторжения в Украину, начиная от хорошо продуманной и массированной информационной кампании, выставившей Путина в образе Гитлера 21 века, и заканчивая десятками самолётов с противотанковым оружием – бесценным средством для остановки механизированных колон втирающегося агрессора.

Запад никогда не сможет и не будет открыто воевать с ядерной Россией. У РФ более 5 тысяч ядерных боеголовок, каждая из которых может стереть с лица земли Лондон или Нью-Йорк.

Поэтому единственным путем для США и их союзников в Европе и Азии, чтобы сохранить остатки существующего мирового порядка и остановить вторжение в Украину, это было убедить своих европейских союзников отказаться от покупок нефти и газа у РФ, что имело бы катастрофические последствия для ее экономики.

Думаю, что решающее значение имел разговор Джозефа Байдена с Владимиром Путиным, состоявшийся в это воскресенье.

Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину, Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эманюэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому чтоб предупредить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной Войны должны получить в этом году Нобелевскую Премию Мира. Думаю, что многие из моих читателей согласятся со мной.

Что будет дальше с Украиной, ее судьбой и судьбой ее граждан?

Мы обречены и дальше жить между Европой и РФ. Российская угроза постоянно будет нависать над нами, если не будет найден компромисс не в ущерб и не за счёт интересов Украины. Нас не примут в НАТО, чтоб не дразнить РФ. Давайте говорить честно - у нас и до угрозы прямого широкомасштабного вторжения РФ шансы были невелики, а теперь они близки к нулю. И об этом надо правдиво сказать самими себе и своим избирателям. Но США, Британия и возможно Франция будут продавать или дарить нам оружие и поддерживать любыми иными способами кроме участия в прямой военной обороне Украины. Минские соглашения были мертвы в день их подписания Петром Порошенко в феврале 2015 года. Они были необходимы для того, чтоб остановить стремительное продвижение врага, после Дебальцевского котла. Возвращение оккупированных территорий на условиях Путина — это путь к гарантированному уничтожению остатков государственности Украины. И надо поддерживать Президента Украины Владимира Зеленского в вопросе категорического отказа от выполнения Минских соглашений. Тем более, что после принятия вчера Госдумой обращения о признании Л/ДНР, нет смысла вести дальше эти бессмысленные переговоры. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Украинской власти нужно срочно выработать и предложить украинскому народу другую парадигму развития Украины - сильной, вооруженной, обученной и готовой к сопротивлению. Украины, где каждый, кто должен, платит налоги. Где каждый судья, прокурор и правоохранитель стряхивает пылинки с честного инвестора и бизнесмена. А нечестные судьи и правоохранители за считаные месяцы получают приговора и на длительные сроки отправляются в места отбывании наказания. Путь Украины – это путь, который прошли Финляндия, Израиль и Южная Корея - государства, вынуждено живущие рядом с агрессивными соседями, но их Лидеры сумели сплотить вокруг себя Нацию и сделали свои страны сильными и экономически процветающими.

Закончу тем, с чего начал.

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Вторжение, намеченное на сегодня, не состоялось только благодаря беспрецедентному объединению Запада, давшему понять Путину, что, напав на Украину, он начнет вторую Мировую холодную войну.

А Украина сегодня получила возможно последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность.

Как он будет использован – зависит от каждого из нас…

Антон Геращенко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.