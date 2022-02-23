Почему смерть Путина не решит наших проблем

Этот текст в каком-то смысле бесполезен, поскольку все то же самое можно сказать гораздо короче. Этот текст может быть полезен для тех, кто еще питает какие-то иллюзии.

Этот текст не претендует на какую-то научность или офигительную истинность.

Этот текст – обобщение собственного опыта и исторических процессов в интерпретации автора.

Этот текст написан под впечатлением от выступления главного российского историка.

За последние сутки сталкивался с десятками реакций людей в одном ключе "Сдохни – Пуйло". Понятно, что это – эмоции.

Но на самом деле есть немалое количество людей, которое убеждено, что вот как окочурится карлик – так и заживем. Я считаю, что это – глубокое заблуждение.

В соседней стране при любой системе и идеологии в итоге во главе оказывается царь. И уже на этом этапе стоит задуматься: почему так? Дело в том, что у них, как, возможно, и в других странах, есть определенный набор "традиционных" взглядов на мир, которые воспроизводятся при любой власти и во многом определяют эту самую власть.

"Вера в доброго царя", "имперские амбиции", "уникальный путь", а еще "великорусский (великодержавный) шовинизм", который в свое время клеймили большевики, а через 100 лет – тот самый карлик. И при всем этом неизбывно этот самый шовинизм раз за разом становится столпом любой власти.

И сегодня именно об этом шовинизме и всех вытекающих. Потому что то, с чем сталкивается Украина последние надцать лет (даже не с 2014, а гораздо раньше), растет именно отсюда.

Начну с личного опыта. Школу я заканчивал в Киеве, учился тут с 4 класса. Школа была украинская, соответственно, учил историю Украины я с украинской точки зрения.

В институт поехал в Москву. Для понимания, это была первая половина 2000-х и многое из того, о чем я буду говорить, происходило еще до Майдана, но уже где-то плюс-минус в период Тузлы.

Не буду сейчас нагнетать мол, все было ужасно и меня начали гнобить или что-то такое. Нет, не так. Скорее просто раз за разом сталкивался с вещами, которые вызывали искреннее недоумение.

Буквально в первую неделю, общаясь с одногруппницей услышал от нее: "х@х@л".

Не, я не был каким-то воздушным созданием, которое бы это как-то особо ранило. Удивило скорее ее пояснение: да это ж не обидно, а так, по-дружески, почти ласково.

Затем было другое удивление, когда препод на паре по политике СНГ, или чем-то таком выдал что-то типа: если бы Украина не тупила, она могла бы уже давно "прихватизировать" Приднестровье.

Для меня такая постановка вопроса вообще выглядела абсурдной. С чего бы это Украине претендовать на территорию Молдовы? Но зато в московском вузе, где учат будущих дипломатов, рассуждать в таком ключе было нормально.

Самый большой шок в вузе я испытал, когда на парах по истории мы дошли до периода Хмельницкого. Фактически вся наша борьба за независимость трактовалась как некая малозначимая возня перед "великим воссоединением".

Не могу сказать, что на тот момент я как-то сильно рефлексировал, но ощущение глубокой несправедливости от того, как высокомерно смотрят на важное для нас событие, осталось.

Тот институт я так и не закончил, но это – отдельная история.

Вернулся в Украину. И уже как журналист в непосредственной близи наблюдал за многими процессами в двусторонних отношениях, которые так или иначе были тем самым "принуждением к любви".

Когда в конце 2008 – начале 2009 ездил с Тимошенко на газовые переговоры, как-то вечером после очередного раунда мне попался практически хрестоматийный таксист, который ничтоже сумняшеся, даже вроде без моей подачи, почти всю дорогу рассуждал, как "х@хлы охренели, **здят наш газ" ну и все в том же духе. Какие-то аргументы ему закидывать было бесполезно.

И, собственно, уже где-то тогда мы обсуждали с одним московским институтским другом, что поведение России по отношении к Украине и другим "братским странам" очень сильно смахивает на буллинг, когда одна сторона пытается утвердиться за счет других, используя в качестве аргумента кулак.

А еще в какой-то период было много споров с моим братом. Он на семь лет меня старше, в школе и институте учился преимущественно в России.

Как-то мы сильно напугали мать, она даже думала, что подеремся. А спорили мы о том, нужно ли русский язык делать вторым государственным в Украине.

Потом была совместная поездка на Западную Украину и опять же куча бурных споров с братом по поводу улиц и памятников Бандере и Шухевичу и связанным темам.

К чести моего брата, после поездки он решил глубже вникнуть в этот период истории именно в украинском контексте. Не просто по школьным учебникам одной страны, а по источникам, которые отражают разные точки зрения. И его взгляд на то, как относятся в современной Украине к "злым бандеровцам" и почему это именно так – поменялся кардинально.

Потом пришел 2014 год. Я сам знаю не одну семью, которая жила на две страны и где родственники перессорились на теме Евромайдана и российской агрессии. И каждый раз у украинцев оставался один и тот же вопрос: ну как так-то? Почему они считают действия своей власти приемлемыми и более того – их поддерживают?

Пытался сформулировать ответ для себя. И, учитывая личный опыт, он мало-по малу стал вырисовываться.

Мои бабушки и дедушки родом из России. Во Второй Мировой никто из них не погиб, каких-то семейных историй о "злых бандеровцах" не было. Да и пока мы росли не было в семье каких-то особых дискуссий по украино-российскому вопросу. Так почему же мы с братом на каком-то этапе диаметрально разошлись во взглядах?

Если сильно упрощать, то можно сказать, что дело в тех учебниках, которые мы читали.

Если же говорить более комплексно – то дело в той информации и подходах, которые нам вкладывали в голову. Через разные каналы: книги, телевизор, интернет, культуру. Все, что формирует мировоззрение.

Да что греха таить, я и сам, пока жил в Москве, не один год цеплял георгиевскую ленту. Кажется, формулировал для себя так: "Отдаю дань памяти погибшим смертью храбрых". Ну или что-то типа того. Откуда что берется и кому это надо, я тогда еще не задумывался.

А теперь возвращаемся к самому началу. Российская Империя, СССР, РФ. Цари, императоры, вожди. Меняются формы, но столпы остаются одни и те же. И один из этих столпов – великорусский шовинизм.

Русские – титульная нация, а все остальные, братские, дружественные или какие там еще народы, по сути – покоренные. Которые должны послушно исполнять все, что скажет "старший брат".

Все достижения – достижения "великой державы". Все несогласные – предатели.

Все победы – победы "русского (советского) оружия/народа".

Все жертвы любого другого отдельно взятого народа – вклад в общее дело.

Да, в период попыток создать homo sovetikus этническая принадлежность где-то может и отошла на другой план, зато ее заменило идеологическое соответствие. При этом "решение национального вопроса" никто не отменял.

Тут сразу оговорюсь. Я не считаю, что абсолютно все русские – продукты системы без критического мышления и негодования относительно проводимой властями политики.

Есть хорошие люди: учителя, врачи, предприниматели. Но вместе с тем есть и другие не менее хорошие и интеллигентные люди: кандидаты наук, успешные бизнесмены, а можете также учителя и врачи, которые могут за обедом искренне и непринужденно обсуждать, что украинцы на Донбассе охренели и давно пора брать Киев. И это, к сожалению, не гиперболизация, а реальная ситуация свидетелем которой были мои родственники.

К сожалению, практика показывает, что даже оставшиеся "правильные" либеральные СМИ, которые громко и откровенно пишут о внутренних проблемах России, начинают как-то странно запинаться, когда дело доходить до вопросов, связанных с Украиной. Сперва я этому искренне удивлялся, позже – перестал.

То же самое – в культуре. За примерами далеко ходить не надо – за последние годы была тьма прекрасных и тонких актеров, музыкантов и других людей искусства (которое, как мы помним, вне политики) которые (безусловно под принуждением) истово поддерживали "воссоединение" с Крымом и "страдающий народ Донбасса".

Но больше всего люблю пример из недавнего прошло. Чуткий, воздушный, душевный любимец многих и многих ценителей – Иосиф Бродский, с искренней ненавистью писавший в 1991 об украинцах, которые, гады такие, посмели хотеть независимости.

А теперь вернемся к последним событиям.

Мне кажется, в свете всего вышесказанного ставшая уже знаменитой "историческая лекция" и театр абсурда ей предшествовавший – это не то что неудивительные, а даже несколько банальные вещи. Более того даже этот вопль недоумения "Что Россия сделала плохого Украине?" в каком-то смысле даже искренний. А знаете почему? Потому что "х@хлы" – это не обидно, а дружески и даже в чем-то ласково.

Ну и напоследок. Мне, честно, трудно представить, что даже в случае некоего дворцового переворота, внезапной кончины или другой приятной неожиданности новый глава РФ выйдет и скажет: "вот вам Крым, Донецк и Луганск, извините, были не правы".

Его просто-напросто свои не поймут. Потому что их-то столетиями приучали к тому, что правы. Потому что "старшие братья". Да и дубина больше. И, к сожалению, пока эту дурь из них не выбьют – ничего не будет.

Смышляев Степан

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