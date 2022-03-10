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Артём Бронжуков
политолог

Русские войска в  Бердянске: митинги за Украину, просроченная гуманитарка и надежда на ВСУ

Четверг, 10 марта 2022, 18:00

27 февраля – на четвертый день войны – российская армия вошла в город. Все военные силы, обычно дислоцирующиеся тут, были переброшены на Мариуполь и Запорожье. 

Такой шаг, хоть и болезненная, но стратегическая необходимость. Активных боев в Бердянске не было. 

По информации районной администрации  в  результате операции по захвату города врагом был  убит  один человек, еще один ранен.

Местные власти наотрез отказались от сотрудничества с оккупантами, оставив за собой лишь обязанности по организации обеспечения жизнедеятельности города. Российские войска заняли большинство административных зданий и второпях расформировали отделение полиции.

Возможно, именно в этот момент враг решил, что город сдался. Но уже на следующий день слово взяли бердянцы. 

Около сотни местных смельчаков с украинскими флагами вышли под здание горсовета с требованием незваных гостей убираться. 

"Уезжайте пока живы", "Слава Україні", "Бердянськ – це Україна" – несколько часов беспрестанно выкрикивали безоружные люди в адрес регулярной российской армии. 

Один особо храбрый горожанин даже предложил захватчику отложить автомат и разобраться "по-мужски" в соседнем сквере. 

"Вторая армия Мира" уступила под давлением патриотически настроенной общественности и на время покинула здание администрации. На этом Бердянск не успокоился – жители города ежедневно выходят на митинги, громко заявляя о том, что не хотят становиться частью русского мира. 

Враг, наивно рассчитывая завоевать расположение жителей города, начал раздавать "гуманитарную помощь" под тем же горсоветом. Но вскоре  фуры  оттуда прогнали и они переехали в другую часть города. Но и там встретили сопротивление. 

Те, кто все же брал еду у оккупантов – поддавались активному общественному порицанию. Позже стало известно, что датой производства российских консерв из гуманитарной помощи указан 1998 год. 

Один из активистов рассказывает, что в городе достаточно пунктов, где людей могут накормить. Поэтому брать еду у  российской  армии в городе считается унизительным.

"Да, действительно некоторые пришли за консервами, но это не массовое явление. Им быстро объяснили, что так делать не нужно. Более того, я слышал, что еда просроченная и женщина, взявшая "гуманитарку" увидела, что срок годности давно истек и со скандалом выбросила ее в сторону оккупантов. В городе достаточно мест, где Украина и местные власти оказывают помощь тем гражданам, кому не хватает еды", –    рассказывает  местный  житель.

Параллельно захватчики запустили свою пропагандистскую машину, отрезав доступ к украинским СМИ. На радиоволнах играет гимн россии, а голос из приемника обещает списание долгов по коммуналке. 

Также с дня на день планируют начать выдачу  паспортов рф. Заманчивость такого предложения крайне сомнительная – бердянцы с ужасом наблюдали репортажи о бомбардировках армией путина мирных городов Украины.

"О всех этих "замечательных" предложениях от оккупантов я узнаю от знакомых. Люди им не верят и все равно в интернете черпают новости из украинских медиа. Сама принципиально не слушаю информацию, которую распространяют россияне",  – рассказывает преподаватель Бердянского педагогического университета.

По признанию местных жителей, с приходом оккупантов привычная жизнь изменилась. 

Больше суток не работала мобильная связь. Люди на время оказались отрезанными от внешнего мира и утратили связь с родными. В городе начались проблемы с продуктами питания. Отопления и газа – здесь тоже больше нет. 

Русский мир, которого тут не ждали, обрушился на головы горожан, которые вот-вот собирались начинать подготовку к курортному сезону. 

Теперь тут очень ждут, что летом на пляжах будут отдыхать солдаты ВСУ.

Артем Бронжуков

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: БердянскЗапорожская областьРосcиявойна
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