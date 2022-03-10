Русские войска в  Бердянске: митинги за Украину, просроченная гуманитарка и надежда на ВСУ

27 февраля – на четвертый день войны – российская армия вошла в город. Все военные силы, обычно дислоцирующиеся тут, были переброшены на Мариуполь и Запорожье.

Такой шаг, хоть и болезненная, но стратегическая необходимость. Активных боев в Бердянске не было.

По информации районной администрации в результате операции по захвату города врагом был убит один человек, еще один ранен.

Местные власти наотрез отказались от сотрудничества с оккупантами, оставив за собой лишь обязанности по организации обеспечения жизнедеятельности города. Российские войска заняли большинство административных зданий и второпях расформировали отделение полиции.

Возможно, именно в этот момент враг решил, что город сдался. Но уже на следующий день слово взяли бердянцы.

Около сотни местных смельчаков с украинскими флагами вышли под здание горсовета с требованием незваных гостей убираться.

"Уезжайте пока живы", "Слава Україні", "Бердянськ – це Україна" – несколько часов беспрестанно выкрикивали безоружные люди в адрес регулярной российской армии.

🇺🇦"Бердянськ – це Україна". Місцеві, попри тимчасову окупацію росіянами, не бояться виходити проти загарбників pic.twitter.com/fJHElHq9z6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 10, 2022

Один особо храбрый горожанин даже предложил захватчику отложить автомат и разобраться "по-мужски" в соседнем сквере.

"Вторая армия Мира" уступила под давлением патриотически настроенной общественности и на время покинула здание администрации. На этом Бердянск не успокоился – жители города ежедневно выходят на митинги, громко заявляя о том, что не хотят становиться частью русского мира.

Враг, наивно рассчитывая завоевать расположение жителей города, начал раздавать "гуманитарную помощь" под тем же горсоветом. Но вскоре фуры оттуда прогнали и они переехали в другую часть города. Но и там встретили сопротивление.

Те, кто все же брал еду у оккупантов – поддавались активному общественному порицанию. Позже стало известно, что датой производства российских консерв из гуманитарной помощи указан 1998 год.

Один из активистов рассказывает, что в городе достаточно пунктов, где людей могут накормить. Поэтому брать еду у российской армии в городе считается унизительным.

"Да, действительно некоторые пришли за консервами, но это не массовое явление. Им быстро объяснили, что так делать не нужно. Более того, я слышал, что еда просроченная и женщина, взявшая "гуманитарку" увидела, что срок годности давно истек и со скандалом выбросила ее в сторону оккупантов. В городе достаточно мест, где Украина и местные власти оказывают помощь тем гражданам, кому не хватает еды", – рассказывает местный житель.

Параллельно захватчики запустили свою пропагандистскую машину, отрезав доступ к украинским СМИ. На радиоволнах играет гимн россии, а голос из приемника обещает списание долгов по коммуналке.

Также с дня на день планируют начать выдачу паспортов рф. Заманчивость такого предложения крайне сомнительная – бердянцы с ужасом наблюдали репортажи о бомбардировках армией путина мирных городов Украины.

"О всех этих "замечательных" предложениях от оккупантов я узнаю от знакомых. Люди им не верят и все равно в интернете черпают новости из украинских медиа. Сама принципиально не слушаю информацию, которую распространяют россияне", – рассказывает преподаватель Бердянского педагогического университета.

По признанию местных жителей, с приходом оккупантов привычная жизнь изменилась.

Больше суток не работала мобильная связь. Люди на время оказались отрезанными от внешнего мира и утратили связь с родными. В городе начались проблемы с продуктами питания. Отопления и газа – здесь тоже больше нет.

Русский мир, которого тут не ждали, обрушился на головы горожан, которые вот-вот собирались начинать подготовку к курортному сезону.

Теперь тут очень ждут, что летом на пляжах будут отдыхать солдаты ВСУ.

Артем Бронжуков