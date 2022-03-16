Народ Войско вышел на дорогу Войны

Під час війни ми не змінюємось. Ми проявляємось.

Те, що проявилося у нашого народу, живе у нас здавна. Це дух волелюбності, свободи, мужності, сили і самоорганізації. Це все те, завдяки чому колись були легендарними козаки. А зараз стаємо ми. Бо як раніше слава та легенди про козаків долітали до різних куточків світу. Так і зараз "хто такі українці" знають тепер всі.

Самоорганізація – те, що відрізняє нашу націю від інших . Ця самоорганізація була притаманна нам постійно. Згадаймо Запорізьку Січ, Холодний яр, ОУН-УПА. Згадаймо Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.

І зараз ми бачимо унікальний процес. Вся структура суспільства моментально змінилася.

Весь народ на різних позиціях став військом . Комбатантами, територіальною обороною, військовими на зарплатах, добровольцями без жодних зарплат і статусів. Волонтери, які собою заміняють сили логістики по гуманітарних та цивільних грузах.

Матрос Віталій Скакун, який підірвав разом з собою міст, щоб зупинити просування російської танкової колони. Місцеві жителі Бахмача, які без зброї кидаються на колону російських танків, щоб їх зупинити.

Чоловік з Бердянська, який голими руками переносив міну до лісопосадки. Жінка на Харківщині, яка власноруч спалила ворожий БТР за допомогою бандерівського смузі.

Ці всі люди разом з іншими мільйонами українців зараз одне ціле, одне військо. Це наша армія, це наша країна, це завдання кожного із нас – боронити нашу землю.

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Всі громадяни піднялися, щоб правомірно позбавляти життя ворога. Українці не пробачать росіянам жодної кулі, жодних поранених, закатованих та вбитих.

Росія воює не з армією, вона воює з усім народом. А народ – не можна перемогти.

Якщо можете брати у руки зброю, ставати на захист, боротися з пропагандою, допомагати іншим, забезпечувати передову – робіть це. Робіть все, що у ваших силах, бо зараз час для проявлення і боротьби. Кожен на своїй позиції корисний.

Війна – це завжди трагічно, боляче й сумно. Разом із тим, цей момент в історії дано нам не просто так. Якби це не парадоксально звучало, але війна сприяє державотворенню . Про це писав ще видатний науковець Чарльз Тіллі.

Ми бачимо, що структура українського суспільства настільки не схожа до інших, категорично відмінна від того, що можна назвати соціальним у РФ.

Наша організованість категорично відмінна й від європейського ситого та уставленого життя, українська структура породила феномени трьох революцій. Нас вирізняє взаємоорганізація, взаємодопомога, вміння бути автономними, разом із цим працювати у єдності та одності.

Нас об’єднує почуття гідності та усвідомлення цінності власної волі.

У той час як РФ продовжує далі собі копати могилу, в яку вона зовсім скоро ляже. Ми будуємо, ми змінюємо. Ми переможемо. Ми є і будемо.

Народ Військо проявляє свою волю.

Андрій Шараськін

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