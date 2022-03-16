Народ Войско вышел на дорогу Войны
Під час війни ми не змінюємось. Ми проявляємось.
Те, що проявилося у нашого народу, живе у нас здавна. Це дух волелюбності, свободи, мужності, сили і самоорганізації. Це все те, завдяки чому колись були легендарними козаки. А зараз стаємо ми. Бо як раніше слава та легенди про козаків долітали до різних куточків світу. Так і зараз "хто такі українці" знають тепер всі.
Самоорганізація – те, що відрізняє нашу націю від інших. Ця самоорганізація була притаманна нам постійно. Згадаймо Запорізьку Січ, Холодний яр, ОУН-УПА. Згадаймо Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.
І зараз ми бачимо унікальний процес. Вся структура суспільства моментально змінилася.
Весь народ на різних позиціях став військом. Комбатантами, територіальною обороною, військовими на зарплатах, добровольцями без жодних зарплат і статусів. Волонтери, які собою заміняють сили логістики по гуманітарних та цивільних грузах.
Матрос Віталій Скакун, який підірвав разом з собою міст, щоб зупинити просування російської танкової колони. Місцеві жителі Бахмача, які без зброї кидаються на колону російських танків, щоб їх зупинити.
Чоловік з Бердянська, який голими руками переносив міну до лісопосадки. Жінка на Харківщині, яка власноруч спалила ворожий БТР за допомогою бандерівського смузі.
Ці всі люди разом з іншими мільйонами українців зараз одне ціле, одне військо. Це наша армія, це наша країна, це завдання кожного із нас – боронити нашу землю.
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Всі громадяни піднялися, щоб правомірно позбавляти життя ворога. Українці не пробачать росіянам жодної кулі, жодних поранених, закатованих та вбитих.
Росія воює не з армією, вона воює з усім народом. А народ – не можна перемогти.
Якщо можете брати у руки зброю, ставати на захист, боротися з пропагандою, допомагати іншим, забезпечувати передову – робіть це. Робіть все, що у ваших силах, бо зараз час для проявлення і боротьби. Кожен на своїй позиції корисний.
Війна – це завжди трагічно, боляче й сумно. Разом із тим, цей момент в історії дано нам не просто так. Якби це не парадоксально звучало, але війна сприяє державотворенню. Про це писав ще видатний науковець Чарльз Тіллі.
Ми бачимо, що структура українського суспільства настільки не схожа до інших, категорично відмінна від того, що можна назвати соціальним у РФ.
Наша організованість категорично відмінна й від європейського ситого та уставленого життя, українська структура породила феномени трьох революцій. Нас вирізняє взаємоорганізація, взаємодопомога, вміння бути автономними, разом із цим працювати у єдності та одності.
Нас об’єднує почуття гідності та усвідомлення цінності власної волі.
У той час як РФ продовжує далі собі копати могилу, в яку вона зовсім скоро ляже. Ми будуємо, ми змінюємо. Ми переможемо. Ми є і будемо.
Народ Військо проявляє свою волю.
Андрій Шараськін