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Вита Думанская
лидерка движения ЧЕСТНО

ОПЗЖпад. Что делать с политиками из пророссийских партий после победы?

Суббота, 19 марта 2022, 16:00

Партії ОПЗЖ, "Опоблок" і "Наш край" та низка дрібніших після перемоги України над рашизмом мають бути заборонені. Це без жодних обговорень.

Але заборона чи загибель партій, як довела нам історія з "Компартією" чи "Партією регіонів", не убезпечить від того, що наші виборці знову не підтримають колишніх політиків-рашистів. 

Із перших днів війни Рух ЧЕСНО вимагав у парламентської партії ОПЗЖ дати свою позицію щодо нападу рф. Це було надважливо, бо саме ця партія має на сході України багатьох депутатів і мерів у місцевих радах, на яких росія, очевидно, робить ставку. І для того, щоб плани рашистів не досягнули мети, керівництво партії мало стабілізувати ситуацію у перші ж дні агресії.

ОПЗЖ зробила заяву.

 

Надалі у низці місцевих рад депутати почали виходити з фракції ОПЗЖ. Подібне явище ми бачили після втечі Віктора Януковича з країни. А 15 березня з вже з парламентської фракції вийшли 4 нардепи.

17 березня на сайті ОПЗЖ видали публікацію, в якій йдеться про те, що нібито заяви про вихід з партії вибиваються під дулами автоматів. У документі, оприлюдненому на сайті Київської облради, вказано, що 4 депутатів вийшли з фракції в перший день війни. Ми поки перевіряємо дату, коли документ зареєстрований у секретаріаті.

 

ОПЗЖ, "Опоблоку", "Нашому краю" треба змиритися з тим, що вони, як проєкти розпаду "Партії регіонів", не можуть більше існувати. 

Мало того, після перемоги проросійські партії не можуть функціонувати в Україні, які б вони собі нові назви не понапридумували. 

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який вносить зміни до порядку заборони і ліквідації партій. Зараз маємо докласти максимум зусиль, щоб проросійський вектор зник з нашої політики назавжди. 

Рух ЧЕСНО наголошує, що фіксує позицію депутатів місцевих рад та мерів міст,  народних депутатів і загалом тих, хто зрадив народ України незалежно від того, яку він партію представляє. Всіх, хто допускає або вже реалізує співпрацю з ворогом, ми вносимо до Реєстру ДержZрадників, який працює на базі "Політхабу".

Ми це робимо з кількох причин. По-перше, правоохоронці мають отримати максимум інформації про те, кого слід притягнути до відповідальності. 

По-друге, ця база має діяти превентивно. Місцеві політики і народні депутати мають знати, що ми усе помітимо і нічого не забудемо й не пробачимо. 

І по-третє, навіть якщо з якихось причин на момент наступних виборів когось із дрежZрадників і проросійських політиків не притягнуть до відповідальності, Рух ЧЕСНО вестиме потужну інформаційну кампанію, щоб вони не стали кандидатами від жодної партії, а виборці за них не голосували.

Усіх, хто має інформацію про держZрадників, просимо писати нам на info@chasno.org.

А що уже зараз варто робити представникам вказаних "ненадійних" партій, які не заплямували себе держзрадою? Що ж, кожна війна, революція чи глобальне потрясіння зрештою спонукають багатьох людей серйозно переглянути свої погляди – це цілком нормальний процес. 

Видно, для вже колишніх чи ще нинішніх представників ОПЗЖ теж настав час скласти іспит на справжній патріотизм і почати конкретними діями виправляти репутацію. Щоб потім уже справді ніколи знову. Деякі ще місяць тому "проросійські" мери східних та південних міст доводять свою патріотичну позицію просто зараз.

Віта Думанська

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Партії ОПЗЖ, "Опоблок" і "Наш край" та низка дрібніших після перемоги України над рашизмом мають бути заборонені. Це без жодних обговорень.

Але заборона чи загибель партій, як довела нам історія з "Компартією" чи "Партією регіонів", не убезпечить від того, що наші виборці знову не підтримають колишніх політиків-рашистів. 

Із перших днів війни Рух ЧЕСНО вимагав у парламентської партії ОПЗЖ дати свою позицію щодо нападу рф. Це було надважливо, бо саме ця партія має на сході України багатьох депутатів і мерів у місцевих радах, на яких росія, очевидно, робить ставку. І для того, щоб плани рашистів не досягнули мети, керівництво партії мало стабілізувати ситуацію у перші ж дні агресії.

ОПЗЖ зробила заяву.

 

Надалі у низці місцевих рад депутати почали виходити з фракції ОПЗЖ. Подібне явище ми бачили після втечі Віктора Януковича з країни. А 15 березня з вже з парламентської фракції вийшли 4 нардепи.

17 березня на сайті ОПЗЖ видали публікацію, в якій йдеться про те, що нібито заяви про вихід з партії вибиваються під дулами автоматів. У документі, оприлюдненому на сайті Київської облради, вказано, що 4 депутатів вийшли з фракції в перший день війни. Ми поки перевіряємо дату, коли документ зареєстрований у секретаріаті.

 

ОПЗЖ, "Опоблоку", "Нашому краю" треба змиритися з тим, що вони, як проєкти розпаду "Партії регіонів", не можуть більше існувати. 

Мало того, після перемоги проросійські партії не можуть функціонувати в Україні, які б вони собі нові назви не понапридумували. 

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який вносить зміни до порядку заборони і ліквідації партій. Зараз маємо докласти максимум зусиль, щоб проросійський вектор зник з нашої політики назавжди. 

Рух ЧЕСНО наголошує, що фіксує позицію депутатів місцевих рад та мерів міст,  народних депутатів і загалом тих, хто зрадив народ України незалежно від того, яку він партію представляє. Всіх, хто допускає або вже реалізує співпрацю з ворогом, ми вносимо до Реєстру ДержZрадників, який працює на базі "Політхабу".

Ми це робимо з кількох причин. По-перше, правоохоронці мають отримати максимум інформації про те, кого слід притягнути до відповідальності. 

По-друге, ця база має діяти превентивно. Місцеві політики і народні депутати мають знати, що ми усе помітимо і нічого не забудемо й не пробачимо. 

І по-третє, навіть якщо з якихось причин на момент наступних виборів когось із дрежZрадників і проросійських політиків не притягнуть до відповідальності, Рух ЧЕСНО вестиме потужну інформаційну кампанію, щоб вони не стали кандидатами від жодної партії, а виборці за них не голосували.

Усіх, хто має інформацію про держZрадників, просимо писати нам на info@chesno.org.

А що уже зараз варто робити представникам вказаних "ненадійних" партій, які не заплямували себе держзрадою? Що ж, кожна війна, революція чи глобальне потрясіння зрештою спонукають багатьох людей серйозно переглянути свої погляди – це цілком нормальний процес. 

Видно, для вже колишніх чи ще нинішніх представників ОПЗЖ теж настав час скласти іспит на справжній патріотизм і почати конкретними діями виправляти репутацію. Щоб потім уже справді ніколи знову. Деякі ще місяць тому "проросійські" мери східних та південних міст доводять свою патріотичну позицію просто зараз.

Віта Думанська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: партииОПЗЖОппозиционный блок
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