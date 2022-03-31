Хитрые планы застройщиков на "после войны"

Поки Збройні сили України ведуть боротьбу за мирне небо над Україною, поки десятки тисяч волонтерів допомагають громадянам України, наші забудовники, як і до війни, у своєму репертуарі.

Вони сплять і бачать, як після перемоги Українського війська встановити вигідні для себе правила гри. Робити це планують під красивою вивіскою "Відбудова України".

Уже засіла Конфедерація будівельників України (КБУ), яку очолює колишній депутат Київради і колишній заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе. На онлайн засіданні була низка учасників.

Рух ЧЕСНО отримав із кількох джерел витяги з документу, який розглядали учасники цього заходу і який був запропонований учасницею обговорення з Чернівців.

З документу, який вдалося отримати, випливає, що саме лобісти-забудовники хотіли б прибрати із законодавчого поля.

Що ж заважає забудовникам? – Громадські слухання.

Чому? – Бо вони, на думку забудовників, створюють "конфліктні ситуації".

І що ж пропонують громаді забудовники замість слухань? – Просто представити детальний план забудови, щоб люди з ним змирилися і не вносили свої пропозиції.

Такий рівень взаємодії з громадою можуть пропонувати хіба "законотворці" держави-окупанта Росії, де думка громадян нічого не важить.

Далі більше, забудовники вважають, що їм заважає демократична процедура конкурсів на визначення автора проєкту. Бо це довго і є корупційні ризики. А якщо ж дати своїх виконавців одразу, то це ж яка суттєва економія… і прибуток!

Також є ще одна цікава пропозиція, яка полягає у тому, щоб не треба було більше на сесії місцевої ради затверджувати детальний план територій.

Що могло би бути, якби недоброчесним забудовникам, які націлені на вирубку лісів, забудову заплав, не протидіяли активні громадяни? Зараз би наступ на Київ з боку окупантів був би значно полегшений.

Так, останні 12 років активісти селища Коцюбинське та Рух ЧЕСНО ведуть боротьбу за збереження Біличанського лісу під Києвом. Тепер цей ліс – щит для столиці, зокрема з боку Гостомеля, Ірпеня й Бучі, де героїчно стримують сили рашистів наші війська.

Була ідея через ліс з Ірпеня прокласти додаткову дорогу через Коцюбинське на Київ – це те, що треба було забудовникам. Якби цим планам не перешкоджали, то тримати оборону Києву було б важче.

На карті колом обведений ліс, який по суті став лінією фронту.

Ми давно моніторимо співпрацю з недоброчесними забудовниками, які завдали суттєво шкоди екосистемі Приірпіння – лісам і заплавам.

На фото: Лев Парцхаладзе і ексмер Ірпеня Володимир Карплюк

Після нашої перемоги над ворогом, яка гарантовано буде, настане час, коли ми будемо дійсно відбудовувати Україну.

Всі розуміють, що прийдуть значні інвестиції із Заходу. Важливо, щоб наші західні партнери бачили прозорі і демократичні процеси – консультації з громадою, конкурси тощо.

Головними замовниками і авторами технічних завдань на розробку будь-яких проектних рішень відсьогодні мають бути представники ЗСУ, громади і громадяни.

Всі проекти за такими завданнями повинні виконувати фахові архітектори, яких обирають на конкурсній основі.

Війна змінила цінності багатьох і рівень політичної культури вже суттєво виріс. І нам важливо його втримати.

Ми не маємо права після війни створювати законодавчу базу під корупційні схеми для "своїх".

Віта Думанська

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