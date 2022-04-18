Предприятия Укроборонпрома обстреляли более 100 раз

В этой колонке скрин русских про еще один наш завод. На котором не было журналистов даже близко. И по нему тоже ударили…

За эти пятьдесят с лишним дней наши заводы получили более 100 обстрелов. Обычные люди не знают о большей части из них.

Нам разбивали цеха, площадки, подъездные пути, подстанции и газораспределительные станции. Били по ОВТ, по складам и предметно – по бомбоубежищам. Убивали наших сотрудников, военных на наших предприятиях, разбивали в хлам оборудование и фонд запчастей.

Это все делали россияне. И будут делать дальше.

И любой человек, который работает на нашу победу, поймет, склонит голову и воздаст должное подвигу рабочих, инженеров, конструкторов предприятий Укроборонпрома. Они не военные, но они тоже реальные герои. Я видел, как, где и каким образом они работают, и я преклоняюсь перед ними.

Сотым, наверное, обстрелом был удар по КБТЗ. Погибли люди. И этих ударов будет еще много.

И любой человек, который умеет считать до десяти, поймет, что хоть ты снимай на видео тупо все цеха – удар будет, и инфа в этом случае берется не из видосов, а от тех предателей, которые сливают ее русским по телефонам. Сколько техники и где стоит. Куда повезли трофей. Когда ОВТ будет готово.

Этот OSINT – это очень прикольно звучит, вот только русские нафаршировали нас шпионами, которые часто даже не подозревают, что работают на россию, а убеждены, что льют инфу нашим спецслужбам.

Били не по сюжету в телеке, простите, я не могу уже молчать и скажу, может быть, лишнее. Били не по сюжету, а били по готовым изделиям. Именно поэтому били не сразу, не в любой момент времени, а ровно тогда, когда изделия будут почти закончены. Знали, когда они будут закончены, и били именно в это время.

Они внедрялись сюда годами. Это не дрг с гранатой и на синем бусике, это предметная и системная работа по уничтожению ремонтных мощностей нашей страны.

Эти изделия, которые делали рабочие с заводов, – это трофеи, которые наши ребята добыли в бою, а наши сотрудники ремонтировали.

А политики и купленные ими журналисты, которые сводят счеты во время войны, будут в нашей стране всегда.

И я тут не пытаюсь кого-то отмазать, можно уволить меня, Гусева, Вадима, Гену, Игоря, Валентину, можно избавиться от нас и даже посадить. Пусть так будет, это ж, б***, политика и политики.

Не они выколупывали запчасти из-под рухнувших крыш. Не они собирали деньги родственникам погибших заводчан, и не они будут хоронить этих людей.

Я работаю в Укроборонпроме. И, возможно, у нас будут неприятности за эти мои слова. Или конкретно у меня. Ну и ладно. Задолбало. Они бьют нас, они бьют нас за "Брянск", за "Москву", они бьют нас, бо наши заводы не разбежались и не сьеб****.

Потому что наши заводы слишком круты для того, чтобы сдаться. Это ж наши, это украинцы, мы всегда все делаем до конца.

Ненавижу политику. Ненавижу сведение счетов. С 24-го февраля я ни слова не сказал о любом политическом деятеле, это не сейчас все надо – мы ж с россиянами воюем, а не карьерами играемся.

Извините, очень сумбурно. За эти 50 с лишним дней наши предприятия обстреляли более 100 раз. Нас бьют русские. Именно они. А наши люди, лучшие люди на земле – продолжают работать. Вот это мне важно.

Мартин Брест

Источник