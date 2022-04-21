Как будет восстанавливаться Украина?

Сегодня второй по популярности вопрос среди украинцев после обсуждения военных успехов – план послевоенного восстановления. Как жить завтра после нашей победы? Как восстанавливать и развивать Украину после войны?

Министерство экономики совместно с украинскими экономистами, офисами "Большой четверки" и другими ведущими консалтинговыми компаниями предложило ключевые принципы для включения в план послевоенного восстановления и развития Украины.

Первое, Украина должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза

То есть, для наших товаров правительства этих стран должны отменить все квоты и импортные пошлины, в том числе – защитные и антидемпинговые. Таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики.

Великобритания как страна большой семерки уже является примером в этом. В ближайшие дни по итогам двусторонних переговоров британцы объявят о полном открытии своих рынков для Украины.

В прошлом доступ к рынкам развитых государств позволил успешно восстановиться после войны таким странам как Южная Корея.

Экспорт позволяет промышленности развиваться и производить больше товаров. А главное – интегрироваться в современные цепочки производства. Это не только экспорт, но и трансфер технологий в Украину, что не менее важно для промышленной модернизации.

Второе, полноценное вступление Украины в Европейский Союз уже в 2024 году

Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы.

Третье, полное дерегулирование и минимальное вмешательство государства в работу бизнеса

С начала российского вторжения Правительство уже приступило к масштабной дерегуляции. Перевели на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса. Теперь наша задача – закрепить такое положение вещей навсегда.

Министерство экономики разработало соответствующий законопроект, который Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время. Бизнес должен быть сосредоточен на основных производственных процессах, а не на взаимоотношениях с государством. Поэтому нужно заменить проверки страхованием или другими подобными механизмами в тех отраслях, где это возможно.

Четвертое, быстрая логистика – не более чем за 72 часа из Украины в Европу

Из-за российской агрессии Украина имеет ограниченные логистические возможности. Понятно, что в будущем наши товары будут в основном двигаться именно на запад – в Европейский Союз. Поэтому мы будем максимально расширять в направлении ЕС автомобильные переходы, пункты пропуска, увеличивать железнодорожную логистику через сухие порты и узлы перегрузки на узкие пути.

Даже когда мы возобновим работу портов, развитая логистика с ЕС станет фундаментом для экономической интеграции Украины в европейскую экономику.

Пятое, ставка на экспорт переработанной продукции в отраслях, где у Украины уже есть конкурентное преимущество на мировых рынках

Речь идет о продовольствии и металлургии. По итогам 2020 года Украина была шестой в мире по объемам экспорта продовольствия – 74 млн тонн. Для сравнения Канада экспортировала почти столько же – 77 млн ​​тонн, заняв пятую позицию. При этом цена экспорта украинской агропродукции составила 22 млрд долларов, а канадской – 55 млрд долларов. Такая колоссальная разница в 2,5 раза обусловлена ​​тем, что Канада экспортирует в основном переработанную продукцию, а Украина – сырье. Именно поэтому основа нашей промышленной политики состоит в стимулировании дальнейшей переработки сырьевой продукции, которая затем пойдет на экспорт.

Кукуруза и пшеница – два основных украинских экспортных продукта.

Учитывая ограниченную логистику, мы должны оптимизировать тоннаж экспорта, переводя его в экспорт готовой продукции. То есть, перейти от большого объема в тоннах к большому объему в валюте. Переработанная продукция стоит вдвое-втрое больше, чем сырье. Вдобавок это дает прирост рабочих мест внутри страны.

У нас уже есть положительный опыт по переработке подсолнечника в подсолнечное масло, который можно распространить на кукурузу и пшеницу. Есть возможности запустить переработку кукурузы в биоэтанол, спирт, крахмал, и в качестве корма для получения мяса птицы, свинины, говядины и яиц.

Также сможем нарастить производство из кукурузы и пшеницы нишевых высокомаржинальных товаров – специализированных белков, используемых в косметической, фармацевтической отраслях и пищевой промышленности.

Благодаря открытию рынка ЕС и строительству новых мощностей, Украина будет перерабатывать в металл большую часть руды собственной добычи. А металлы – в готовую продукцию. Так мы добьемся экономии на масштабе.

Украина девятая в мире по объемам металлоэкспорта (19 млн. тонн в год). Мы экспортируем большое количество руды, которую следует перерабатывать внутри страны. Ведь тонна руды стоит 100-150 долларов, тонна металла – 500-1000 долларов, а готовое металлическое изделие – 1,5-2 тыс долларов. Если же мы из этих металлических изделий производим энергетические машины, то цена доходит до 15-20 тыс долларов за тонну.

Модернизация металлургии будет также вкладом в декарбонизацию экономики в регионе, в частности через внедрение современных методов обработки руды, которая уменьшает углеродный след по всей цепочке производства.

Безопасность Украины зависит только от нас. Мы продемонстрировали Европе и демократическому миру, что способны защитить себя. Но для этого нам нужно оружие. И мы должны производить его самостоятельно. Для этого есть стартовые площадки в виде предприятий ВПК. Поднимаем вопрос перед нашими западными партнерами о трансфере военных технологий, чтобы максимально быстро наладить производство всех основных видов вооружения. От противовоздушной обороны до бронетехники, ракет, стрелкового оружия, боеприпасов, самолетов и кораблей.

Шестое, наша задача – сформировать мощный военно-промышленный комплекс, который станет базой для дальнейшего развития аэрокосмических технологий

Важную роль в этом секторе будет играть IT, поскольку Украина будет делать ставку на military-tech. В этом примером для подражания может служить Израиль, демонстрирующий, как высокие военные технологии могут быть двигателем гражданской экономики.

Седьмое. Для выполнения этой программы Украина должна наращивать энергетические мощности

У нас уже дешевая по европейским меркам электроэнергия. Есть большие компетенции в атомной энергетике, которые можем использовать для дальнейшего строительства атомных блоков и наращивания чистой энергии.

Украина способна строить АЭС в основном собственными силами – от проектирования до производства силового оборудования, кроме самого корпуса реактора. Но эти навыки можно развить на базе существующих промышленных предприятий.

Восьмое, следующий шаг в энергетике – достижение энергетической независимости

В рекордно короткий срок за 3-5 лет нужно полностью обеспечить себя газом собственной добычи.

Украина вторая в Европе по залежам "голубого топлива", поэтому это вполне достижимая цель. Параллельно необходимо снизить энергозатраты нашей экономики с помощью программы термомодернизации.

В отрасли нефтепродуктов нужно построить мощности по переработке, чтобы полностью покрыть собственные потребности. Следует также учесть опыт Бразилии и значительную часть горючего производить с помощью сельского хозяйства: путем добавления 15% биоэтанола к бензинам и 20% биодизеля к дизельному горючему.

Девятое. Центральной идеей трансформации экономики должна стать климатическая модернизация

Это понятная концепция наших западных партнеров. По этой программе для Украины уже доступны значительные финансовые ресурсы. Кроме того, строительство новых промышленных мощностей в металлургии, пищевой переработке и энергетике сразу возможно на принципах "зеленой экономики" - минимального углеродного следа и низкой зависимости от ископаемого топлива.

Важно понимать, как все это претворить в жизнь. Украинским компаниям нужны две вещи. Первая – это партнерство с европейцами и американцами в режиме трансфера технологий. Вторая – доступ к финансовым ресурсам.

В узком смысле мы предлагаем "План Маршалла 2. 0" для восстановления Украины. В оригинальном "Плане Маршалла" правительство США выкупало специально эмитированные акции европейских компаний, чтобы дать им капитал для инвестиций в собственные производства в Европе.

Учитывая, что за последние 70 лет мировой финансовый рынок ушел далеко вперед, мы можем предложить европейским и американским партнерам обновленный подход.

Правительства-партнеры могут выдать своим компаниям государственные гарантии для привлечения средств для инвестиций в Украину. Такие гарантии покроют страновой риск и позволят инвестировать в реализацию крупных промышленных проектов в Украине.

Перспективна концепция ниаршоринга – превращение Украины в ближайшую промышленную зону для Европы. А это, в свою очередь, будет активно стимулировать развитие сектора услуг.

Для нас важно обеспечить максимальное обновление транспортной и социальной инфраструктуры Украины за 24 месяца. То есть, следует отстроить разрушенное в течение двух лет, чтобы не терять время для дальнейшего развития.

И, наконец, десятое. Ключевое требование – локализация не менее 60%

Речь идет о привлечении к восстановлению именно украинцев и максимальном использовании отечественных ресурсов – стройматериалов, цемента, металла.

Украинская сторона продолжает настаивать на том, чтобы россия заплатила за все разрушения, которые она причинила. Нарушения норм международного права со стороны россии являются настолько значимыми, что замороженные активы должны быть конфискованы.

Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы россии, также сняли иммунитеты, которые еще защищают эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины.

Мы также предлагаем внедрение специальной импортной пошлины на все товары и услуги по россии для тех экономик, которые по разным причинам не готовы внедрить полное эмбарго.

Учитывая, что россия поставляет в основном биржевые товары, такая пошлина не обременит покупателя, а страна-агрессор снизит цену поставки на его размер. Собранные таким образом средства могут перечисляться Украине для финансирования проектов обновления.

Следовательно, экономическая часть плана восстановления должна включать полное открытие рынков G7 и ЕС для украинских товаров, масштабное развитие военно-промышленного комплекса через трансфер технологий и military-tech, фокус на экспорте готовых товаров в традиционных отраслях агро и металлургии, быстрое развитие энергетики и логистики по принципам "зеленой экономики".

Юлия Свириденко