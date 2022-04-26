На своей шкуре, или Почему бесполезно спорить с русскими

Поколенье 50+ хорошо помнит пропаганду СССР. Мы выскочили, они – нет. Чему удивляемся?

Когда я вижу попытки украинцев переубедить россиян, говорю: остановитесь и не тратьте силы! То, что закончилось для нас 30 лет назад, там продолжается до сих пор.

Я на "своей шкуре" ощутил, что такое советская, а теперь российская пропаганда.

Сложно передать словами излом, который происходит в голове у людей моего поколения – рожденных и повзрослевших в СССР. Особенно отслуживших в советской армии.

Мы на себе прочувствовали глубину идеологической обработки, отголоски которой до сих пор отлавливаем в своей голове. Благо, мы вовремя выскочили – мне было 20, когда Союз распался.

Что же в россии? Сейчас мы видим: между нами – пропасть в 30 лет, ведь там ничего не изменилось.

От Совка они унаследовали не только гимн, но и "лучшие" традиции зомбирования населения, плоды которого сейчас пожинает и Украина, и весь цивилизованный мир.

Тридцать лет, за которые мы успели прозреть, посмотреть по сторонам, принять западные ценности и отделаться от параноидальной мысли о том, что нас окружают враги, русские продолжали вариться в том же бульоне.

Можно обвинять их в слепоте, спорить до хрипоты и проклинать. Но я рекомендую осознать наконец, что в большинстве своем они не могут мыслить иначе. Не все, но в среднестатистической массе.

Для этого предлагаю моим 50-летним ровесникам и тем, кому сегодня от 45 и до деменции, вернуться мысленно на 35-40 лет назад и вспомнить, чем нас накачивали с младенчества.

Пусть мы нищие и с голой зад…цей, но мы великие и непобедимые

Нам насаждали со школы, что мы самая большая страна в мире, 1/6 суши, у нас 350 млн населения. Мы самая многонациональная страна. Вот только никак не объясняли, что нам это дает.

Наша семья жила в обыкновенной панельной девятиэтажке. Мои родители, специалисты высокого класса, пахали по 12 часов в день, но у нас ничего не было: ни денег, ни нормальной одежды, ни вкусной еды. Зато было мнимое величие родины, в которое мы свято верили. Вот такая подмена понятий.

В наших бедах виноват внешний враг

Главный обман заключался в перманентном обещании, что скоро станет всем хорошо: "Вот мы сейчас это доделаем, и все будет у нас хорошо. Построим коммунизм и вообще заживем, как в раю".

Народ, как осел, перед которым висит морковка, куда-то идет и чего-то ждет. В бесконечной очереди. Если что-то не получилось, наготове всегда была причина: виноват внешний враг. Нам нужно объединиться и выступить единым фронтом.

Внешний враг – Америка и весь капитализм.

Мы ненавидели капиталистов: у нас же вся власть – крестьянам и рабочим, а капиталисты – эксплуататоры, которых мы уничтожили на своей территории. Теперь они нам угрожают, хотят нас снова поработить. Поэтому мы должны вкалывать всей страной, чтобы у нас было еще больше ракет, бомб и танков, которые позволят отбиваться от поработителей.

Нас должны бояться.

Интересно, что мы никогда не стремились к тому, чтобы нас уважали. В идеологии не было этого. Нас должны бояться – вот главная цель .

Ты должен служить за идею и постоянно доказывать преданность родине!

Ты рожден для того, чтобы совершить какой-то подвиг ради страны. Это самое крутое, что ты можешь сделать в жизни.

Просто хорошо работать – не подходит. Нужен подвиг, и желательно при этом еще и погибнуть.

То есть с детства нас воспитывали так, что отдать жизнь за страну – это вообще не проблема, это сам собой разумеющийся факт и даже честь. За это тебе будет либо медаль, либо просто скажут "молодец". Нигде в советской пропаганде ничего другого не предусматривалось.

Ты будешь гордиться или тобой будут гордиться – этого достаточно. Думать о деньгах, о материальном, совершая подвиг, считалось преступлением: "Ты что, не за идею тут пашешь?!"

Ты родился, а значит, ты уже должен. Нам тыкали в лицо бесплатным образованием, жильем, медициной и отдыхом.

Все бесплатное и при этом почти все отвратительное. Но мы должны были за это благодарить и служить в ответ: "Тебе родина дала образование, а ты не оправдал надежд!"

Вишенка на торте – ты всегда виноват. Докажи, что ты предан родине! И ты потом всю жизнь кому-то что-то доказываешь. Отсюда во многом отношение к человеку, как к скотине, которая сама по себе ничего не стоит.

То, что в россии в этом плане с советских времен ничего не изменилось, хорошо видно из ее отношения к собственным солдатам. Их пускают, как мясо, на убой. Или расстреливают за нежелание выполнять преступные приказы. Как говорил "классик": "Бабы еще нарожают!"

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Не выделяйся, будь как все

Со школьной скамьи: не выделяйся, будь как все . Не дай Бог тебе иметь собственное мнение или быть несогласным!

Хвастаться чем-то было не просто неприлично, но даже опасно. Потому что твоими родителями могли заинтересоваться соответствующие органы.

Коллектив – все, индивидуальность – ничто.

Все почему? Так воспитывалась коллективная безответственность. Под это дело всегда можно было что-то украсть, напортачить, списать на коллектив.

Но самое главное – коллективом всегда проще управлять, чем группой самостоятельных личностей со своим мнением .

Коллективизм обусловил соответствующее отношение к собственности. "Тяп-ляп" – это норма.

Зачем строить, если разрушится, зачем чинить, если сломается? Почему у большинства русских это отношение осталось, а в Украине поменялось?

Я думаю, кроме генетического "культурного" тяготения украинцев к частной собственности и порядку, есть ещё одна причина. Независимая Украина жёстко и быстро перескочила в капитализм

В 90-е мы пережили тотальную приватизацию, ничего государственного почти не осталось.

Украинцам нужно было с нуля учиться самостоятельно выживать. А чем сложнее достается собственность, тем больше к ней уважения, выше ее ценность.

В россии осталось огромное количество государственных компаний. Вся военка, огромное количество структур, которые работают на государство, вся добывающая машина. В частные руки перешло многое, но не все, как у нас.

В совке никто трепетно не относился к заводу, на котором работал, или к квартире, которую дали. Отработать от звонка до звонка и по возможности что-нибудь украсть.

В Украине быстро сформировались реальные собственники, которые и требуют от работников, и не держат лишних ртов.

Процесс капитализации, принятия и познания частной собственности в Украине прошел быстро и качественно. В среднестатистической россии мало что изменилось…

Я дважды выезжал из своего черниговского дома. Сначала после недели, проведенной в подвале, когда Чернигов бомбили. Затем я вернулся на несколько дней, чтобы снова уехать. Перед отъездом навел в доме идеальный порядок. Зачем? Любой украинец поймет меня, но далеко не каждый русский.

Украинцы и русские – один народ

Только украинцы чуть хуже и ниже. И язык украинский – деревенский.

В СССР, в этом империалистическом строе, презрение к быдлу, деревне, периферии было возведено в культ.

Люди рвали жилы, чтобы переехать в город и не считаться деревней.

Понятное дело, что во всем мире столичные жители отличаются от деревенских. Но нигде в мире нет такого презрения к деревенским жителям, как это было в совке, а теперь в россии .

Вся пропаганда была построена на том, что украинцы – это такая себе деревня, периферия, недолюди. Говорить по-украински считалось чем-то позорным, неприличным. И многие действительно в это верили.

Русский язык – великий, украинский – деревенский. Россияне великие, украинцы – догоняют. Чем конкретно они великие, и чем их язык лучше – так и оставалось загадкой. Но до этого вопроса дело не доходило.

Москва, Питер действительно красивые, величественные. Но что-то не припомню я в пропаганде ни Иркутска, ни Колымы, ни Воронежа.

Нужно признать, даже мы до сих пор до конца не осознавали глубину пропасти между нашими народами. Что говорить об остальном мире, воспринимавшем нас как недонацию или недороссию.

Война, при всей ее жестокости и ужасах, выкристализовала нашу субъектность и национальную идею.

Нас не только признают во всем мире, но и уважают. В первую очередь, те нации, которые отстояли себя кровью, отбили нападение и знают цену свободы.

В россии же свою примитивную власть всегда насаждали силой, террором. Там ничего не знают ни о свободе, ни о ее цене. Зато точно знают, как нужно жить другим, и что для них "хорошо".

. "А кто вам разрешал хорошо жить?" – фото надписи, оставленной русскими оккупантами на стене в разрушенном ими доме, облетела социальные сети. Емкое и лаконичное выражение мировоззренческой позиции населения соседней страны. Тщательно сформированной и укоренившейся в головах сотен миллионов.

Александр Суворов, бизнесмен, основатель компании Pet Technologies, автор книги "Система Счастья"