Русский значит нах*й

Я не вписуюся в образ стереотипної українки. Брови не чорні, очі не карі, коса руса, але і та не до пояса.

Я не їм сала і вважаю, що сметана псує борщ. Вдома я спілкуюсь російською. Врешті, в дипломі в мене написано "викладачка російської мови та літератури".



Проте є один фактор, який робить мене типовою українкою – всеохопна ненависть до русні.

Мені пощастило не мати родичів у рф. Не впевнена, що витримали б цю полеміку про "Гдє ви білі восємь лєт, когда бомбілі Дамбас?" і "Нє всьо так однозначно".

Однак впевнена, що не змогла б нічого їм пояснити, бо для цього треба закликати до здорового глузду, а його в переважної більшості було знищено російською пропагандою.

Мій єдиний знайомий з росії у перший день війни написав, що відчуває жах перед цією війною, відчуває свою провину і провину своєї країни, запропонував фінансову чи будь-яку іншу допомогу.

Це реакція адекватної людини, яких там лишилось небагато. Проте я не можу уявити, як і за яких обставин зможу знову нормально говорити навіть з ним.

Я любила російську літературу. Але, що симптоматично, представники самої російської літератури не долюблювали росіян.



"Русский человек любит вспоминать, но не любит жить", – писав Чехов, ніби про СРСР.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов…", – писав Аксаков, ніби жив у Росії 2022.

"Я думаю, что русскому народу <...> свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни", – писав Горький, ніби бачив, що його співвітчизники зробили в Бучі.



Та ще багато чого (приємно) погано писали.

Раніше я могла слухати російську музику. Там місцями теж говорили правду.

"Хотел в окно посмотреть на двор

Но запрещает Роскомнадзор", – співав Noize MC.

"Меня спросили: "Почему в русском рэпе нет gangsta?"

Но gangsta на Руси – прерогатива государства", – співав Oxxxymiron.



Але саме через росію я вже 39 днів не можу слухати музику. Тим паче російську.



Навіть російське кіно дуже рідко, але показувало щось схоже правду. Наприклад, "Левіафан" чи "Нелюбов" Звягінцева.

Проте настав час докорінно змінювати свої культурні коди. Треба було зробити ще 8 років тому, коли нога першого російського загарбника ступила на українську землю. Але тоді я ще вірила в "хороших руських". Зараз моя русофобія абсолютна.

Вона стала такою зранку 24 лютого, коли мені зателефонувала мама і вмовляла не йти воювати, коли моя подруга вивозила дитину з Харкова під обстрілами, коли друзі розшукували родичів у Маріуполі, коли я щовечора писала в Енергодар і Охтирку: "Як ви?", тримаючи у голові "Хоч би живі".



росія перекреслила все хороше, що в неї було, розстрілюючи чоловіків з зав’язаними руками в Бучі, гвалтуючи жінок на Сумщині, скидаючи бомби на лікарні в Маріуполі, переїжджаючи танками автівки на Запоріжжі, відправляючи машини їхати по мінах на Чернігівщині.



Все це мають перераховувати судді Нюрнберга та Гааги.

А поки, сподіваюсь, в кожній країні, кожному паспортному контролі, на кожному ресепшені, кожному ресторані, просто повсюди звучатиме фраза: "Русский? Иди нах*й!".

Аліна Полякова