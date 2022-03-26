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Дмитро Кузубов
журналіст

Що таке російська культура

Субота, 26 березня 2022, 13:30

Сегодня Путин назвал неоценимым вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации и высказался против культуры отмены.

А что это, собственное, такое – российская культура?

Российская культура сейчас за редким исключением – это бесхребетное говно на палочке. 

Российская культура может в лучшем случае засунуть голову в песок, как максимум – запостить черный квадрат с подписью "нет войне". 

Российская культура так боится за свою жопу, что даже не может четко артикулировать, какой войне она говорит "нет" и кто ее начал.

Российская культура – это наглухо поехавшая певица ртом Чичерина, снимающая украинский флаг с горсовета в Энергодаре.

Российская культура – это почитаемый богемой рэпер Хаски, сочиняющий трек на стихи Моторолы, а потом ради хайпа описывающий свой половой акт с президентом России.

Российская культура – это Земфира, которая поддерживает Украину, потом через "блядь" просит убрать украинский флаг, а потом постит тот самый черный квадратик.

Российская культура – это Иван Ургант, многолетний ведущий юмористического шоу на канале, который методично заливает в уши россиянам говно про распятых мальчиков, а сейчас уверен, что может остановить войну словами "Нет войне".

Российская культура – это пафосно антисистемные Shortparis, в разгар российско-украинской войны объявляющие тур по России для "единения определенного сообщества" (видимо, 74%, одобряющих "спецоперацию").

Российская культура – это многовековая культурная апроприация, желание присвоить себе все украинское – от Гоголя до борща.

Российская культура – это бесконечное "Лебединое озеро", когда вокруг кровь и смерть. Условная Волочкова в шпагате, которая пытается усидеть на двух стульях, и рыбку съесть и на хуй сесть.

Российская культура – это Венедиктов, который с одной стороны против пропаганды, а с другой "не думает, что прицельно бомбили жилые кварталы" в украинских городах. 

Российская культура – это те, на чьи налоги уничтожен Драмтеатр в Мариуполе, а вместе с ним – 300 ни в чем не повинных людей. Разрушен музей Куинджи с картинами Айвазовского. Обстрелян "Дом Слово", "Расстрелянное возрождение" расстреляно во второй раз.

Те, на чьи деньги искалечили Харьковский художественный музей. Попали снарядом в ХНАТОБ. Нанесли ракетный удар по корпусу университета Каразина. Разбомбили памятники архитектуры, которые пережили Гитлера.

Российская культура – это как и подавляющее большинство народонаселения России, рабы и терпилы, до которых что-то дойдет только когда жрать будет нечего.

Так пусть сожрут сами себя. Не нужно с ними спорить, пытаться им что-то доказать. Не нужно проявлять к ним эмпатию. Нас с вами это уже не касается.

И слава богу.

Дмитрий Кузубов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Росіявійна
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