(Не)правомерные действия работников полиции в условиях военного положения: что вы должны знать о своих правах?

Одне з головних завдань працівників поліції – забезпечувати громадський порядок. Для цього українське законодавство наділило їх низкою повноважень. Тому правоохоронці можуть, серед іншого, перевіряти документи, зупиняти транспорт для огляду і, в разі потреби, застосовувати силу, спецзасоби чи вогнепальну зброю.

Разом із цим часто під час несення служби поліція нехтує визначеними законом процедурами, тим самим порушуючи права людей.

В умовах воєнного часу посилені заходи безпеки і взаємодія з працівниками поліції стає частішою. Тому важливо знати, як поводитися під час зустрічі з ними та захистити свої права.

Які найчастіші порушення з боку правоохоронців?

Порушення порядку проведення поверхневої перевірки та огляду;

Протиправне затримання та особистий обшук;

Протиправний обшук приміщення, житла тощо;

Протиправне застосування сили, зброї чи спецзасобів, а також погрози їх застосування.

Що передбачає поверхнева перевірка та огляд?

Поверхнева перевірка – це один із превентивних заходів, тобто дії, що мають не допустити злочин чи неправомірну поведінку.

Що це означає? Що у поліцейського є підстави вважати, що ви при собі маєте заборонений предмет, що загрожує життю чи здоров’ю (наприклад, зброя, наркотики, легкозаймисті речовини, саморобні піротехнічні засоби тощо).

Підстави мають бути реальними: наприклад, плями крові на одязі, неадекватна поведінка або ви у стані сп’янінні. Їх правоохоронець повинен чітко озвучити до початку перевірки.

Як її проводять? По поверхні вашого одягу проводять рукою або спеціальним приладом і візуально оглядають речі. Вміст наплічника чи сумочки ви маєте показати особисто, ритися там правоохоронці не мають права.

Під час поверхневої перевірки працівнику поліції заборонено:

самостійно ритися у ваших кишенях та речах;

використовувати силу (навіть якщо відмовляють показувати речі);

погрожувати чи психологічно тиснути;

робити будь-що інше, що принижує гідність людини.

Проводити поверхневу перевірку може поліцейський однієї з вами статі. Ця процедура не передбачає фіксації у протоколі та залучення понятих.

Поверхнева перевірка – це добровільна дія. Якщо ви відмовитеся, то оглянути ваші речі можна буде лише під час особистого огляду або обшуку. Підстава – фіксація конкретного адміністративного або кримінального правопорушення.

У чому особливість особистого огляду?

Поліцейський може досліджувати вміст кишень, частин одягу, речей;

Участь щонайменше двоє свідків (понятих);

Фіксація процедури у протоколі;

Обшук фіксується на камеру.

Чи правомірно затримувати людину?

Так. У випадку адміністративного правопорушення (адміністративне затримання) або за підозрою вчиненні злочину (у порядку кримінального провадження).

Адміністративне затримання можливе у разі:

припинення адміністративних правопорушень (наприклад, дрібне хуліганство, непокора вимозі поліцейського тощо);

коли вичерпано інші заходи впливу;

встановлення особи;

складення протоколу, якщо це обов'язково і неможливо зробити на місці.

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На скільки можна затримувати людину?

Адміністративне правопорушення – до 3-х годин;

Встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотиків і психотропних речовин – до 3-х днів.

Затримання у порядку кримінального законодавства можливе якщо:

людину застали під час вчинення злочину або спробі його скоєння;

очевидець чи потерпілий, або ознаки на тілі, одязі чи місці події вказують, що саме ця людина щойно вчинила злочин;

є підстави вважати, що підозрюваний у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, підслідного НАБУ, може втекти;

є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний у вчиненні злочину, пов’язаною з участю у злочинних організаціях, може втекти.

Як надовго можуть затримувати?

До 9 днів під час дії воєнного стану, якщо немає ухвали слідчого судді, суду чи постанови керівника органу прокуратури.

Протягом доби після затримання людині мають вручити письмове повідомлення про підозру. В умовах воєнного часу цей строк може бути продовжений до трьох днів (72 години). Якщо протягом цього часу підозру вручити неможливо — людину мають негайно звільнити.

За фактом затримання складають протокол, фіксують час, місце та підстави. Про це повідомляють родичам (знайомих чи роботодавця тощо), а також забезпечують правом на залучення адвоката.

Щодо проведення обшуку?

Обшук приміщень, житла чи іншої нерухомості можливий виключно на підставі ухвали суду або постанови керівника прокуратури (під час дії воєнного стану).

Інакше обшук можливий лише при необхідності врятувати життя людей та майна, чи переслідувати підозрюваних у кримінальному правопорушенні.

Слідчі дії фіксують на відео та у протоколі.

А що про застосування примусу?

Поліція під час виконання повноважень може застосовувати:

силу;

спеціальні засоби;

вогнепальну зброю.

Про застосування одного з цих інструментів впливу правоохоронець повинен попередити заздалегідь і дати час для виконання вимог. Виняток — коли зволікання може призвести до тяжких наслідків або смерті.

Все залежить від ситуації, тому правоохоронці зобов'язані дотримуватися принципу співмірності у застосуванні.

Як потрібно поводитися у випадку протиправних дій поліції?

Зберігати спокій та ввічливий тон.

Зафіксувати собі особисті дані, посаду, спеціальне звання, номер жетону (працівник поліції зобов'язаний надати вам їх на підставі ст. 18 ЗУ "‎Про Національну поліцію"). Робити світлини працівник поліції може не дозволити вам зробити, тому можете занотувати дані зручним способом (у блокноті, замітки у телефоні, аудіо тощо).

Попросити чітко назвати підставу та суть процедури, яку хоче провести поліцейський за вашої участі та ваші права до початку її проведення.

Фіксувати процес на відео.

За можливості залучити свідків (просити їх також фіксувати перебіг подій).

Викликати ще один патруль, подати письмову заяву та пояснення щодо протиправних дій працівників поліції.

Подзвонити на гарячу лінію Національної поліції 0 800 500 202 та залишити скаргу.

Скористатися правом на правову допомогу та вимагати обов’язкової участі адвоката під час спілкування з працівниками поліції.

Усі заяви/заперечення/доповнення детально викласти у протоколі (у разі його складання).

Якщо ви постраждали від незаконної дії/бездіяльності (огляду, неналежного спілкування, ігнорування прохання допомоги, погрози тощо), скаргу можна подати до керівника структурного підрозділу поліції, де служить цей правоохоронець служби внутрішньої безпеки територіального органу або безпосередньо керівнику органу Національної поліції в порядку Закону України "Про звернення громадян".

Залежно від характеру протиправних дій може бути подано заяву про ознаки кримінального правопорушення у діях правоохоронця (ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень); ст. 162 КК України – незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку; ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі особи.

Важливо пам’ятати, що введення воєнного стану є лише підставою для можливості посилення заходів безпеки. Разом з тим, це не свідчить про відміну визначених законом процедур та відсутності обов’язку виконувати вимоги закону з боку працівників поліції.

Знання власних прав та розуміння межі повноважень представника правоохоронного органу є основою захисту від можливих порушень.

Артем Облетов

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