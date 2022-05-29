Разрушайте дальше: ВОЗ дала России еще 7 месяцев для прекращения атак на больницы

Світова асамблея здоровʼя ВООЗ, яка 22-28 травня проходила у Женеві, стала для України повним розчаруванням. Росія відбулася "глибоким занепокоєнням" й отримала карт-бланш продовжувати руйнувати лікарні.

Розвʼязавши в Україні повномасштабну війну, Росія застосувала цинічну тактику, яка була відпрацьована ще в Сирії. Вона провокує гуманітарну кризу у воєнних цілях. Зокрема систематично й навмисно руйнує українські лікарні.

З 24 лютого по 24 травня 167 лікарень зазнали нападів чи були зруйновані; на медичний персонал здійснили 33 атаки. Це найбільше руйнувань за такий короткий час, що визнає і ВООЗ у своїй доповіді.

Ситуація безпрецедентна: одна з країн-членів – Росія, грубо порушила конституцію організації і в односторонньому порядку руйнує охорону здоровʼя іншої країни – України.

Це мало б викликати негайну й жорстку реакцію ВООЗ, але вона не поспішає ні з діями, ні зі словами.

Довгий час очільники організації уникали чітких оцінок і намагалися не вживати слів "війна" та "Росія" в одному реченні.

І ось ВООЗ проголосувала за резолюцію щодо "Надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я України, країн, що приймають та розміщують біженців, спричиненої агресією РФ".

Чекала організація (від 24 лютого) аж три місяці до чергової сесії Світової асамблеї здоровʼя. Нешвидко, як для реакції на "надзвичайну" ситуацію.

Сама ж резолюція стала повним і беззаперечним розчаруванням.

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Україна мала підстави сподіватися на реальні санкції: застосування до Росії та Білорусі статті 7 конституції ВООЗ, яка передбачає позбавлення країни права голосу та "інших привілеїв".

"Іншими привілеями" є те, що міністри охорони здоровʼя Росії та Білорусі обіймають посади у Виконавчому комітеті ВООЗ і напряму впливають на її політику. Їх, як представників урядів держав, які руйнують медицину в Україні, мали б негайно відсторонити.

Але ніяких санкцій, крім порції занепокоєння та засудження, Росія не отримала. З незначною перевагою (88 — голосів "за", 65 — утрималися або проти, а 30 країн — не проголосували) асамблея ухвалила вимогу припинити атаки на лікарні та медиків, а також пригрозила: якщо Росія продовжуватиме,то ВООЗ розгляне застосування до неї "відповідних статей конституції ВООЗ".

Інакше, як прокрастинацією, це рішення асамблеї назвати не можна. ВООЗ не тільки не відреагувала на вже вчинені Росією злочини, а й дала час на нові.

Міжнародні організації вже не раз і закликали, і зобовʼязували Росію припинити агресію. Наприклад, Генасамблея ООН вимагала це від Росії ще 2 березня, а 16 березня

Міжнародний суд ООН своїм приписом юридично зобовʼязав країну припинити війну.

Це, як ми знаємо, не допомогло. На момент ухвалення резолюції ВООЗ, Росія уже два місяці не виконувала рішення суду та майже три місяці – рішення Генасамблеї ООН. Більшість лікарень були зруйновані після цього. Росія продовжує війну й всіляко демонструє, що не збирається її припиняти.

У резолюції ВООЗ говорить, що не застосує, а лише "розгляне" застосування статті 7, якщо Росія і далі руйнуватиме українську медицину.

Виникає питання: як довго Росія має обстрілювати наші лікарні, щоб ВООЗ вважала, що вона таки продовжує це робити? Кінцевих термінів у тексті немає.

Проте в січні 2023 року Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус (до речі, переобраний на посаду цією асамблеєю) повинен доповісти Виконавчому комітету ВООЗ про виконання резолюції.

Тобто Росія має ще, як мінімум, сім місяців, які можна присвятити знищенню українських лікарень. А в фіналі пан Гебреєсус про це доповість.

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Доповість, до речі, міністрам охорони здоровʼя Росії та Білорусі, які залишаться членами Виконавчого комітету ВООЗ. Вони також вирішуватимуть, чи достатньо Росія забрала здоровʼя в українців, щоб ВООЗ могла нарешті "розглянути можливість".

Протягом цього часу, закликає резолюція, усі країни-члени мають збільшити фінансування ВООЗ для допомоги Україні.

ВООЗ – ідеальна структура для країн-агресорів. Ви можете руйнувати медицину інших держав, але при цьому залишатиметесь повноправним членом організації.

А інші країни збиратимуть гроші, щоб оплатити рахунок за ваші руйнування. Звісно ж, з виразом глибокого занепокоєння на обличчі.

Павло Ковтонюк

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