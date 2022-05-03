Законы войны: 12 лет для коллаборантов и НЕсвобода слова для военных

Близько 200 законопроєктів зареєстрували в Раді за два місяці війни. Це лише на третину менше, ніж у довоєнний час.

Натомість ці два місяці депутати працювали продуктивно, ухваливши повністю понад 80 законів. Більшість із них – закони війни.

Вони стосуються переважно стимулів для бізнесу, покарань за колабораціонізм і ворожу пропаганду, нарощення армії, підтримки військових і цивільних українців, але часом із ініціативами депутати "дають у штангу".

Інститут законодавчих ідей проаналізував свіжі законопроєкти.

Колаборантів каратимуть тюрмою

На підписі у президента перебуває закон № 7186, який посилює відповідальність за колабораціонізм. Тих, хто вчиняє умисні дії на допомогу рф і шкоду Україні, чекатиме від 10 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Важливо, що в якості запобіжного заходу колаборантів будуть тримати під вартою.

Закон вступить в силу наступного дня після опублікування.

Z та V під забороною

До 5 років позбавлення волі, згідно з законом № 7214, передбачено за використання символіки рф – символів Z та V із техніки окупантів, а також емблем ворожих збройних сил.

Заборонено їх поширення у публічному просторі (від зовнішньої реклами до одягу), під час масових заходів, у агітматеріалах, медіа, в повідомленнях у соцмережах, а також творах, датованих до початку війни.

Кримінальні провадження у війну

Закон № 7183 наділяє прокурорів повноваженнями слідчого судді. Це стосується затримання та стягнення на користь держави арештованого майна.

Натомість зменшується право на захист, так як участь адвоката у певних процесуальних діях нівелюється. Наприклад, обшук може проводитися без присутності адвоката, шляхом відеозв'язку. Крім того, у суді можуть визнаватися докази, отримані слідчим із порушенням прав людини.

Карати-не карати – депутати не визначилися

Скандальний законопроєкт № 7265 про 15 днів на повернення з-за кордону або 10 років тюрми після широких обговорень тепер під сумнівом щодо можливості прийняття. Голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що депутати монобільшості не будуть за нього голосувати.

Ми звертали увагу на недосконалість положень, адже покарання стосується не лише чиновників та депутатів, які опинилися за кордоном у війну, а й тих осіб, які виїхали легально. Крім того законопроєкт містить корупційні ризики – невичерпний перелік поважних причин перебування за кордоном.

Це вже третій законопроєкт щодо покарань тих, хто за кордоном. Проте поки жодного з них до зали не вносили.

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Війна алкоголю

Тих, хто буде порушувати алкогольні заборони у воєнний стан, хочуть карати високими штрафами та навіть позбавленням волі. Про це законопроєкт №7261.

У разі торгівлі алкоголем у війну, якщо діє заборона або обмеження, до порушників планують застосовувати штрафи від 17 до 51 тис. грн або громадські роботи.

При повторному порушенні розмір штрафу може зрости до 136 тис. грн або навіть загрожуватиме позбавленням волі від 2 до 5 років.

Цей законопроєкт теж потребує суттєвого доопрацювання, адже доповнення КК новою ст. 204-1 "Торгівля алкогольними напоями в умовах воєнного або надзвичайного стану" є проявом надмірної криміналізації.

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Обмеження прав військових

Ще одна ініціатива, яку назвали врегулюванням права військових на свободу думки і слова, насправді є позбавленням цього права.

Законопроєктом № 7271 депутати планують заборонити військовим поширювати інформацію про розташування військових об’єктів та особового складу. Хто-хто, а військові – це перші, хто розуміють можливі наслідки і самі ж закликають мирне населення не робити цього.

Нелогічною є повна заборона оприлюднення вищевказаної інформації, навіть тої, яка уже була офіційно опублікована.

Крім цього, військовим хочуть заборонити поширювати висловлювання, погляди та думки стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва Держави та інших командирів. А це вже – обмеження права висловлюватися – може порушувати право на свободу думки, передбачене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Інститут законодавчих ідей продовжує аналізувати законодавство, прийняте під час війни і слідкувати, аби кожен закон був ще одним кроком на шляху до нашої перемоги.

Мартина Богуславець

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