Голкипер из НАБУ: кто такой будущий глава НАПК Павлущик

Невдовзі у НАЗК повернуться конкурси на посади, також на агентство чекає дебюрократизація й інформатизація діяльності, відновлення напрямку спецперевірок.

Про ці пріоритети в роботі зазначив на фінальній співбесіді та у мотиваційному листі переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик.

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Саме його кандидатуру подасть на затвердження Кабміну комісія з відбору кандидатів на голову НАЗК.

Нині ж Павлущик допрацьовує на посаді старшого детектива-керівника відділу детективів НАБУ. Невдовзі у його підпорядкуванні буде як мінімум у 20 разів більший колектив, а в заступниках – колишній керівник, ексдиректор НАБУ Артем Ситник.

Що відомо про нового голову НАЗК та на які факти зі співбесід слід звернути увагу – ми зафіксували найважливіше, адже стежили за кожним етапом конкурсу.

Конкурси, СБУ-НАБУ-НАЗК

Віктор Павлущик у 2008 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство", після чого до часу створення НАБУ працював на оперативних та керівних посадах у Службі безпеки. У 2014 отримав диплом КНУ ім. Т. Шевченка, спеціальність "Міжнародний бізнес".

Із 2015-го – в НАБУ, починав із детектива, дійшов до керівника відділу детективів, що веде боротьбу з корупцією в судових та правоохоронних органах. Одне з розслідувань, які вів відділ Павлущика – резонансна справа про "плівки Вовка", результатом якої стало 7 суддів на лаві підсудних.

Про рівень амбіцій говорять два наступні факти. Минулого року детектив вже намагався очолити антикорупційну інституцію – увійшов до фінального етапу конкурсу на посаду директора НАБУ. Також він подавав свою кандидатуру до Вищої ради правосуддя за квотою Президента.

Комісія високо оцінила Павлущика на різних етапах конкурсу до НАЗК. На фінальному голосуванні він отримав 6 із 6 "за", тест на загальні здібності – 137 балів, став найкращим результатом серед 51 кандидата.

Також відомо, що найвищий бал він отримав за стратегічне бачення НАЗК, у трійці кращих кандидатів – за вирішення юридичного кейсу. За кейс із етичного лідерства отримав теж хороший результат. Щоправда, комісія досі не оприлюднила оцінки за письмові завдання, тож оперуємо цитатами "хороший та високий результат".

У мотиваційному листі зазначив, що має досвід в одній із основних сфер роботи НАЗК – системі декларування та проведення спеціальних перевірок.

Румунія і РФ: що довелося пояснювати на співбесідах

Декларація Павлущика, порівняно з багатьма іншими кандидатами до НАЗК, яких на початковому етапі було 64, скромна. З доходів – зарплата в НАБУ (1,5 млн грн за 2023 рік), з майна – Toyota Camry 2016 року, також право користування квартирою в Києві, будинком і земельною ділянкою у Бучанському районі. Партнерка Тетяна Водоп'янова декларувала понад 200 тисяч грн доходу від НАБУ (працювала старшим детективом, звільнилася) та 1,1 млн грн від Представництва Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.

Попри те, що на конкурсі до НАБУ у 2023 році Павлущик пройшов перевірку на доброчесність, деякі факти на співбесіді у НАЗК йому все ж довелося пояснювати.

Зокрема, під час воєнного стану він виїжджав за кордон. Як пояснив майбутній голова НАЗК, мета поїздок була не відпочинок, а відвідування дітей. Згідно з деклараціями Павлущика за 2022-2023 роки, його сини перебувають у Румунії та мають тимчасове житло в рамках програми тимчасового захисту осіб, що тікають від війни.

Довелося детективу також пояснювати декілька фактів щодо матері його партнерки.

Перший – виїзд у 2020 році на 5 днів до РФ з метою відвідування близьких осіб. Павлущик відповів, що особисто ніколи не був у Росії і має негативне ставлення до таких поїздок.

Другий – щодо подарунку – 280 тисяч грн того ж року, який отримала партнерка Тетяна Водоп’янова від матері. Він надав інформацію про суму доходів з урахуванням курсу.

"Не Вікіпедія" і не політик

На фінальній співбесіді Віктор Павлущик зазначив, що "він не Вікіпедія" і все не може знати, відповідаючи на запитання щодо знань, яких може не вистачати кандидату. Це зрезонувало членам конкурсної комісії.

Також підкреслив, що не є політиком (це +) та сильним спікером (а це -), над останнім зокрема працює. Додав, що більше є практиком, ніж теоретиком. Сильною своєю стороною вважає вивчення різних точок зору.

Павлущик вже аналізує аудит ефективності діяльності НАЗК, а свою роботу в агентстві розпочне із комунікації з заступниками та керівниками структурних підрозділів. Акцентував, що не проти був би зустрітися з екскерівником НАЗК Олександром Новіковим, аби перейняти справи.

Кадрову політику, яка поки без конкурсів у НАЗК, назвав сумнівної якості. Тож надалі змінюватиме її за прикладом НАБУ.

Цікаво, що в НАБУ детектив також був капітаном і згодом голкіпером футбольної команди. Підкреслив, що це було емоційним розвантаженням "при роботі 25/8". Цей факт також він додав при аргументації своїх лідерських якостей та можливостей згуртовувати колектив.

Разом із тим, члени комісії відзначали, що на відміну від інших учасників конкурсу, (нагадаю, 10 було з НАЗК), Павлущик є чужим для агентства. Як він вибудовуватиме свій стиль управління та чи буде удар від воріт голкіпера з НАБУ – за цим моніторитиме спільнота. Наразі в його новій команді очікується заміна – вибуває найближчий конкурент по конкурсу та керівник департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який повідомив, що подасть Павлущику заяву на звільнення в перший же його робочий день.

Очевидно, на те, щоб переключитися з детективної роботи в НАБУ та увійти в справи НАЗК потрібен час. Однак українське суспільство очікуватиме швидких дій, тож новому керівника НАЗК доведеться одразу включитися.

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Включитися з такими ж прозорими конкурсами потрібно й іншим органам, які ведуть боротьбу з корупцією. Зокрема, Нацполу, який досі залишається під ручним і вертикальним управлінням, а розробка законопроєкту про відбір на посади затягується.

Кейс із обранням керівника НАЗК демонструє, що такий детальний моніторинг і відсів кандидатів, серед яких були власники елітних авто, нерухомості, родичі багатих тещ і чоловіки заможних дружин, а також можливість не тільки проаналізувати документи, а й сформувати враження про кожного під час співбесід – результат прозорого конкурсу на посаду голови НАЗК.

Мартина Богуславець

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