War Speeches: Украина надеется на усиление санкционного давления, Россия верит в дестабилизацию демократий

Минулого тижня (30 травня – 6 червня) Україна та світ активно обговорювали новий санкційний пакет проти росії, формати розв’язанння спровокованої росією продовольчої кризи та можливі способи завершення війни.

У медіа після тривалої перерви знову з’явився владімір путін, який зняв з себе відповідальність за світові проблеми, що виникли внаслідок його агресії проти України. Держава-агресор не приховує своїх сподівань на те, що європейські суспільства втомляться від війни та її економічних наслідків, а їхні демократії не витримають внутрішніх дискусій і потенційних складнощів.

Україна натомість попереджає про неприпустимість послаблення тиску на росію та загрозу порушення єдності цивілізованого світу для протидії агресору.

З легкої руки Президента Франції Еммануеля Макрона світ знову обговорював заклики "зберегти обличчя путіну" та не принижувати росію, але українські посадові особи відкинули "ідеї" компромісу за рахунок поступок територіями.

Протягом тижня тривав непублічний процес узгодження процедур міжнародної координації щодо експорту українського зерна, але публічні заяви путіна засвідчили його наміри продовжувати продовольчий шантаж.

Новий санкційний пакет ЄС: реакція України та росії

Запровадження шостого санкційного пакету ЄС проти росії супроводжувалося значною публічною активністю посадових осіб України та росії. Реакція України спрямовувалася на збереження та посилення єдності європейських держав у питанні тиску на державу-агресора та посиленні масштабу обмежень для неї.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що єдиний аргумент, який розуміє росія, – це сила, тому Європа має продемонструвати саме її.

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати докупи. Це її бажання", – попередив про російську стратегію своїх європейських партнерів Володимир Зеленський.

Лідер української держави висловив переконання, що, попри нинішні темпи впровадження санкцій, Європі в будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти і нафтопродуктів, які є енергетичною зброєю рф.

"Лише повне енергетичне ембарго матиме необхідний економічний і психологічний вплив на прийняття рішень кремлем", – підкреслив офіційну позицію голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

З публічних коментарів українських посадових осіб можна було зробити висновок: вони сумніваються у тому, що нинішнього обсягу санкцій достатньо для того, аби зупинити агресію росії. Зокрема, Андрій Єрмак заявляв, що плани кремля буде важко зірвати, якщо союзники та партнери України не підуть далі й не застосують жорстких заходів, які підірвуть здатність рф фінансувати війну. За його словами, лише повне енергетичне ембарго матиме необхідний економічний і психологічний вплив на прийняття рішень у кремлі, а посилення санкцій має охоплювати фінансовий та енергетичний сектори та більшу кількість державних чиновників і бізнесменів.

Після затвердження шостого санкційного пакету ЄС Президент України Володимир Зеленський висловив переконання у необхідності невідкладно почати роботу над наступним етапом застосування санкцій.

"Добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений. Але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки вже сьомого санкційного пакету. Кожен зв'язок Європи з росією, який ще залишається, – це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на зашморг", – так Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати санкційний тиск.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак фактично вказав, що міжнародні економічні санкції компенсують неефективність механізмів гарантування світової безпеки. "Застосування міжнародних економічних санкцій є абсолютно необхідним. Росія як постійний член Ради Безпеки ООН блокує всі юридично обов’язкові рішення попри одностайне міжнародне засудження її незаконного вторгнення", – наголосив Єрмак.

Подальша реакція росії на нові санкції засвідчила коректність українських попереджень Європі про стратегію агресора, спрямовану на розкол цивілізованого світу.

Російські чиновники та політики прямо висловлювали сподівання на обурення громадян європейських країн через економічні та енергетичні проблеми. Голова ради федерації валентина матвієнко, наприклад, була переконана, що шостий пакет санкцій, насамперед є "критичним" для громадян країн-членів ЄС.

Раніше свої мрії про дестабілізацію членів ЄС внаслідок застосування санкцій проти росії публічно висловлювали путін і багато інших лідерів держави-агресора. Таким чином, протидія російській дезінформації та поширенню нею недовіри до урядів демократичних країн знову виходить на перший план. Як і раніше, рф не лише погрожує світові зброєю, а й залишається ключовим викликом для його демократичного розвитку.

Російська влада активно переконувала своїх громадян та міжнародну спільноту у власній спроможності переорієнтуватися на інші енергетичні ринки, на що реагували й українські посадові особи. Саме відстеження і припинення обхідних схем для росії та робота з широким переліком країн є пріоритетами нинішнього етапу застосування санкцій проти рф.

Імітуючи свою спроможність адаптуватися до економічних санкцій, рф намагається приховати безпрецедентні репутаційні витрати, яких вона зазнає не лише в бізнесі, а й у сферах культури, освіти, спорту.

Знову обличчя путіна і "домовленості" з росією. Як України реагувала на заклики "примиритися" з агресором

Україна була змушена реагувати на заклики окремих західних експертів та лідерів домовитися з росією. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо відповів на заклик Президента Франції Еммануеля Макрона не принижувати росію, оскільки, на його думку, важливо зберегти можливість для дипломатії після війни.

"Заклики уникнути приниження росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо саме росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", – відреагував на слова Макрона Дмитро Кулеба.

Посол України в ООН Сергій Кислиця, своєю чергою, попередив про небезпечність і безвідповідальність спроб окремих європейських політиків "продавати" громадській думці ідеї про припинення війни за рахунок поступок Україні агресору.

"Ми ніколи не погодимося з тим, що росія повністю контролюватиме будь-яку частину території України. Будь-які припущення про те, що Україна погодиться на це – неправильні, і не лише з військової, а й із політичної точки зору", – попередив Кислиця.

Неприйнятність закликів до поступок росії на минулому тижні прокомунікував і член делегації України на переговорах з росією, радник голови ОП Михайло Подоляк. Він вважає, що через потужне російське лобі та власну нерішучість деякі політики у Європі починають говорити про те, що Україна має припинити боротися й укласти певний "мир" із росією на територіальних позиціях після 24 лютого.

Подоляк відкинув можливість укладення угоди з росією на кшталт "Мінськ-3", оскільки вона стане відкладеною війною із ще більшими жертвами і ризиками для безпеки України.

Паралельно з публічними закликами окремих західних політиків та експертів досягти угоди з росією, в західних ЗМІ циркулює інформація про певні непублічні переговори між США, ЄС та Великою Британією про формати припинення війни та можливе перемир’я, зокрема навколо так званого плану Італії.

Реакція України на поки що беззмістовні розмови про переговори, очевидно, спрямована на попередження домовленостей за її спиною та неочікуваних змін у позиціях її західних партнерів.

"Біполярність" путіна: в поставках зброї Україні немає нічого нового, але можемо вдарити по "командних центрах"

Минулого тижня владімір путін дав інтерв’ю одному з провідних пропагандистських каналів рф, де він висловив позицію щодо постачання озброєння України. Враховуючи непублічність путіна під час війни, це його інтерв’ю можна вважати програмним.

Позиція очільника кремля в питанні постачання зброї була сумішшю бравади в стилі рамзана кадирова, заспокоєння росіян та погроз Україні.

Як і його молодший колега з Чечні, путін вихвалявся "успіхами" своєї армії, посилаючись на нібито проявлену спроможність російської ПВО боротися з безпілотними ударними системами, якими озброєні ЗСУ.

"Щоб нікому не було образливо, але їх наші системи "клацають" як горіхи", – бравурно заявив російський диктатор. Він також заспокоїв росіян, коментуючи постачання Україні нових реактивних систем залпового вогню. За його словами, Україна вже мала подібні системи, а західні поставки спрямовані лише на поповнення озброєння, знищеного під час бойових дій.

Лідер держави-агресора намагався продемонструвати відсутність у нього занепокоєння з приводу постачання систем з аналогічною до техніки радянського походження дальністю ураження.

Натомість путін заявив, що у разі постачання Україні ракет, які дозволяють стріляти далі звичайного радіусу ураження РСЗВ, російська армія може нанести удари по об’єктах, які вона "поки що не чіпає". Таким чином, очільник Кремля намагався одночасно применшити значення постачання зброї Україні та погрожувати наслідками за посилення допомоги ЗСУ.

В цілому поява путіна на телеекрані була призначена для повторення попередніх тез про "неминучість" виконання цілей війни проти України. Натомість його слова про те, що постачання зброї Україні спрямоване на затягування війни, могли бути сказані, аби продемонструвати готовність до тривалих бойових дій.

Нагадаємо, що 1 червня Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет оборонної допомоги України, до якого входять реактивні системи залпового вогню HIMARS.

На пресконференції в Києві посол США Бріджит Брінк віднесла питання про дальність майбутнього застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS до компетенції українських військових.

Натомість радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що завдання росії №1 – підірвати довіру між Україною та Сполученими Штатами.

"Україна веде оборонну війну й не планує використовувати надані РСЗВ для атак об’єктів на території рф. Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка. Будь-які вкидання про такі наміри – пропаганда російських спецслужб", – підкреслив Подоляк.

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путін не визнає своєї відповідальність за світові процеси

У тому самому інтерв’ю путін заявив, що росія не несе відповідальності за погіршення ситуації в світі. На його думку, інфляція та негативні явища у сферах продовольства та енергетики сформувалися ще до початку так званої "спецоперації".

"Ситуація з проблемами продовольства у світі почала складатися ще задовго до спеціальної військової операції в Україні, під час пандемії. Інфляція у США не пов'язана з діями Росії в Україні. Розгін інфляції був із непродуманими діями США щодо вливання коштів у економіку, а не з діями РФ в Україні", – заявив російський диктатор. Він також звинуватив "зелений" порядок денний Європи у погіршенні ситуації в енергетичній сфері.

"Почали занижати традиційні види енергії", – підкреслив путін. Звинувачення всіх, крім себе, можна вважати спробою російського режиму апелювати до емоцій потенційно незадоволених громадян цивілізованих країн світу та їх популістичних політиків.

Твердження про вину самих урядів розвинених держав за економічну ситуацію, очевидно, вже є політичною програмою залежних від кремля політичних сил, яка буде посилюватися.

Цинізму немає меж: кремль продовжує шантажувати продовольством

Проблеми продовольчої безпеки, які і на позаминулому тижні, займали ключове місце у світових дискусіях. Російську стратегію дуже влучно описав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів, які забезпечують безпечний торговий шлях без ризиків для безпеки", – заявив Кулеба.

Лідер кремля повністю підтвердив цинізм російського шантажу в питанні продовольства.

По-перше, путін заявив про "несуттєвість" українського експорту у світовій структурі постачання зерна, жоанглюючи фіктивними розрахунками.

По-друге, він "пообіцяв" не перешкоджати вивозу зерна з Одеси та інших портів, не захоплених росіянами, та не використовувати процес їх розмінування для атак проти України.

Тут необхідно підкреслити, що Україна наполягає на отриманні військових гарантій того, що росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб напасти на неї з моря.

"І саме для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь у такій операції", – заявив головний дипломат України Дмитро Кулеба.

Російський диктатор також "із барського плеча" запропонував перевозити українське зерно через порти в тимчасово окупованих Бердянську й Маріуполі та "гарантувати" безпеку вантажів. Останню пропозицію можна назвати візитівкою цинічної політики росіян – демонструвати для своєї пастви та лояльної закордонної аудиторії вдаваний "конструктив", пропонуючи завідома неприйнятні способи розв’язання створених ними ж проблем.

У контексті продовольчої безпеки очільник держави-агресорки також запропонував зняти санкції з лукашенка для транзиту українського зерна у порти Балтії. Як бачимо, світові проблеми світовими проблемами, а про "солодку пігулку" своєму єдиному союзнику путін не забув.

У контексті "пропозиції" перевозити зерно через Бердянськ та Маріуполь необхідно згадати, що росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій украдену сільськогосподарську продукцію та метал.

Крадена українська пшениця вже засвітилася в портах Сирії, про що повідомило посольство України в Лівані, натомість в інших країнах теж перевіряють інформацію про злочинну діяльність росії з продажу викраденого з ТОТ майна.

"З південних районів, які перебувають під контролем російських військ, до рф вивезено вже сотні тисяч тонн українського збіжжя. Водночас росія відмовляється надавати зелені коридори для експорту нашої сільгосппродукції. Це очевидний шантаж світової спільноти дефіцитом продовольства, адже до війни Україна виступала гарантом продовольчої безпеки 400 млн людей на планеті", – оголосив попередню статистику російських крадіжок голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Як підкреслив посадовець, це вже четвертий тип шантажу, до якого вдається Кремль за час агресії проти України. Попередні, за словами Єрмака, стосувалися погроз Євросоюзу енергетичним голодом, можливої катастрофи на одній із захоплених українських АЕС та удару із застосуванням ядерної зброї

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своїх твітах відреагував на спроби росії цинічно перекласти відповідальність за продовольчу безпеку світу.

"Росія несе пряму відповідальність за дефіцит зерна та замість припинення своєї агресії активно прагне перекласти її на міжнародні санкції", – підкреслив Боррель. Він також відкинув російську пропаганду про те, що міжнародні санкції проти росії провокують продовольчі проблеми в світі.

"Санкції ЄС спрямовані проти здатності Росії продовжувати війну. Вони не спрямовані на пшеницю", – так Боррель спростував наратив рф.

Протягом усього минулого тижня також активно обговорювали тему переговорів України, Туреччини, ООН та росії щодо напрацювання рішення з питань експорту зерна з України морським шляхом.

Детальної інформації про можливий формат розв’язання створеної російською агресією проблеми небагато, але 5 червня речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив про те, що він очікує на прийняття відповідного рішення у найближчі дні. При цьому турецька сторона підкреслила, що навіть у разі досягнення компромісу необхідно ще 3-5 тижнів для початку операції.

В цілому переговори спрямовані на встановлення процедур координації процесу відправлення і прибуття суден в українські порти та попередження входження російських кораблів у них.

На фоні переговорного процесу тривожна інформація пролунала від посла України Василя Бондаря, який заявив про вивезення викраденого в Україні зерна на територію Туреччини. На думку посла, факти незаконної діяльності мають розслідувати національні органи та міжнародні інституції. Справді, інформація про можливі незаконні оборудки з українським зерном на території ключового посередника викликає серйозне занепокоєння.

Анекдот тижня

Так званий спікер російського парламенту вячеслав володін (всі ж розуміють, що реального парламентаризму в росії не існує) неочікувано заявив, що Байден і Зеленський представляють різні вікові категорії. Однак володіну цілком очевидно: їм обом бракує як досвіду, так і відповідальності. Тут лишається тільки продовжити думку "досвідченого" російського політика, який не пройшов жодних демократичних виборів – у Зеленського та Байдена немає і палацу в Геленджику, вкраденого у наївного та зазомбованого потужною пропагандою російського виборця.

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