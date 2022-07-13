Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной

Брекзит – жахлива помилка, про яку я дуже шкодую не тільки через економічні наслідки для Британії, але й тому, що єдність Європи надзвичайно важлива для збереження спокою та свобод у всьому світі.

Мені було боляче усвідомлювати, що в той час, як Україна бореться за своє місце в Європейському Союзі, Сполучене Королівство його полишає.

Брекзит швидше за все, мабуть, не відбувся б, якби кампанію за нього не очолював Борис Джонсон . Безперечно, він – висококласний комунікатор та комедіант.

Але його трирічне перебування на посаді прем'єр-міністра відзначилось численними скандалами, хаосом та брехнею. Тому я поділяю радість значної частини британського суспільства з приводу того, що Консервативна партія відправила його у відставку.

Разом із тим саме Борис Джонсон активно боровся за створення єдиної коаліції проти Путіна та його злочинного нападу на Україну, що різко контрастувало з млявою та невиразною позицією інших європейських країн. За це треба віддати йому належне.

Проте не варто забувати, що Сполучене Королівство почало підтримувати Україну ще задовго до того, як стався Майдан; що всі без виключення політичні партії Британії одностайні щодо постачання зброї в Україну та допомоги у навчанні українських військових.

Ніхто в Сполученому Королівстві не пропонує поступитися Путіну бодай частиною української землі. Така одностайність – рідкісне явище в політиці. І не Джонсон її винайшов, хоч і став її добрим провідником. Його відставка аж ніяк не призведе до змін британської політики щодо України.

Правда в тому, що Джонсон підхопив хвилю підтримки України Сполученим Королівством, користуючись власними мотивами, а не через свої тверді переконання чи співчуття до українців. Що гіршим ставало власне політичне становище Джонсона, то більше він вбирався в шати великого воєнного провідника на кшталт свого героя Черчилля.

Це абсурдна лінія поведінки, навіть якщо вона і спрацювала на користь України (Черчилль у післявоєнний період став палким прихильником європейської єдності). А його поїздки в Україну вже стали жартом: що більше проблем має Джонсон у Британії, то частіше їздить до Києва по спільні знімки із Зеленським .

Але головною причиною мого задоволення від того, що він залишив посаду, є майже та сама причина, через яку ми мусимо битися з путінським деспотичним, злочинним та клептократичним режимом. І вона полягає в тому, що ці обидва – і Путін, і Джонсон – продемонстрували яскраву зневагу до вищості права.

Під час пандемії уряд Сполученого Королівства впровадив дуже жорсткі обмеження. Поліція отримала повноваження не тільки накладати штрафи, а й позбавляти волі за збирання у великі групи та організацію вечірок.

Люди не були в змозі навіть попрощатися зі своїми близькими, які помирали в лікарнях. Проте вже через декілька місяців почала з'являтись інформація про те, що, коли всі були змушені дотримуватися суворих правил, у традиційній резиденції англійських прем'єр-міністрів на Даунінґ-стріт відбувалися хмільні вечірки.

Джонсон відвідав декілька з них і таким чином став першим в історії чинним прем'єр-міністром, звинуваченим у кримінальному злочині .

Проблема не тільки в тому, що він порушив закон, але й у тому, що, коли про все стало відомо, він продовжував вперто брехати про свою участь. Те саме відбувалося й під час останнього скандалу, що призвів до його падіння: він призначив урядовця на важливу посаду, знаючи, що той раніше був засуджений за сексуальні домагання. Джонсон заперечував, що знав про це, допоки не з'явилися докази його брехні.

Це лише два скандали з великої кількості тих, до яких він був причетний протягом кількох останніх років (серед них приватна зустріч із колишнім агентом КДБ Алєксандром Лєбєдєвим, чийого сина Джонсон нещодавно зробив членом британської Палати лордів).

Також не варто забувати, що ще в довоєнні роки, коли Лондон заливали брудні російські гроші, Консервативна партія, членом якої є Джонсон, отримувала великі пожертви від російських олігархів.

Ви скажете, що порушення міжнародних законів у вигляді нападу на сусідню країну та криваві вбивства тисяч людей не порівнювані з відвідинами вечірки під час ковідного локдауну. Захисники Джонсона обурено заявляють, що пропустити кілька чарок разом із колегами під час локдауну – це дрібний проступок.

Але що тоді буде далі, якщо ті, хто ухвалює закони, ставлять себе вище за них? І якщо влада постійно бреше, то який приклад цим вона подає? Україна тільки тоді зможе доєднатись до Європейського Союзу, коли в державі запанує вищість права.

У боротьбі з Росією на кону не тільки існування України, але й свобода для всіх нас та вищість права як у внутрішніх, так і в міжнародних відносинах.

Українському народові не варто турбуватися, що відхід з посади Бориса Джонсона бодай якось вплине на її підтримку Сполученим Королівством. Ця підтримка завжди залишатиметься сильною. Слава Україні!

Генрі Марш