Дело Роттердам+: как отсутствие руководителя САП играет на руку коррупционерам

6 липня у Вищому антикорупційному суді може відбутися фінальне засідання у справі Роттердам+, що завдала державі рекордних збитків на 40 млрд грн. Центр протидії корупції разом з потерпілими уже вкотре оскаржує незаконне закриття справи.

За майже два роки цю справу незаконно закривали 4 рази (3 закриття були раніше скасовані). Зараз у суді розглядається четверте закриття і, схоже, це останній шанс врятувати справу. Ми вже десятки разів описували і суть цієї справи, і аргументи щодо незаконності її закриття.

Однак навіть, якщо зараз Антикорупційний суд вкотре відновить справедливість і скасує закриття, подальша доля справи залежить від рішень прокурорів… Тих прокурорів, які вже не раз незаконно закривали її. Своєю чергою, прокурорів, які готові наважитися дати справі шанс, в Офісі Генпрокурора просто не призначать керувати справою.

Так, строків для завершення справи у слідства майже не залишилося, але, як неодноразово повідомляло НАБУ, провадження готове для скерування в суд. Що потрібно зробити: завершити слідство і скерувати справу у ВАКС для повноцінного розгляду.

Визначений у справі прокурор Денис Демків замість відстоювання інтересу держави фактично виступає адвокатом олігарха Ахметова. У цьому судовому процесі прокурор на боці підозрюваних. Змінити цього прокурора або скерувати справу в суд може лише генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка вже кілька разів відмовлялася від такого сценарію.

Чому все так складно? Справа в тому, що вже майже два роки в САП відсутній керівник. Саме він за законом є процесуальною фігурою, яка може дати шанс цій та багатьом іншим справам. Адже скільки справ НАБУ не мають ходу через те, що САП фактично керує Венедіктова, ми можемо лише здогадуватись.

Зараз це питання особливо актуальне. Не секрет, що частина прокурорів САП в перші дні війни долучилися до лав ЗСУ та зараз захищає нашу країну зі зброєю в руках.

У цей період адміністративні функції керівника САП виконував начальник управління САП Андрій Довгань. А на період його відсутності Венедіктова доручила керувати САП саме тому ж прокурору Демківу, який закрив Роттердам+.

Примітно в цій історії і те, що Демків закрив справу фактично напередодні своєї співбесіди на посаду керівника одного із відділів САП.

20 травня 2021 року він виніс постанову про закриття і 27 травня цього ж року була запланована співбесіда на надважливу посаду. Саме перед співбесідою Демків вирішив вислужитися перед заступником керівника ОП Олегом Татаровим та закрити справу.

До чого тут Татаров? Саме він є тіньовим відповідальним за конкурс САП в Офісі президента. І саме він до посади на Банковій був адвокатом Ахметова, а його колишні підлеглі з адвокатської компанії і досі офіційно захищають менеджерів Ахметова в справі Роттердам+. Незважаючи на такі послуги Татарова і компанії, Демків не зміг підтвердити свою доброчесність та вилетів з конкурсу. Його кандидатуру не підтримав ніхто з комісії, навіть та частина, що контролюється владою.

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Припускаю, що зараз Демківу не просто так доручають хоча б тимчасово покерувати антикорупційною прокуратурою.

Венедіктова в цій історії ще один пішак Татарова. Будучи політично залежною, вона виконує всі вказівки заступника керівника ОП. Інакше, в будь-який момент буде позбавлена посади. Тим більше зараз парламент дозволив звільняти генпрокурора президенту за спрощеною процедурою.

Справа Роттердам+ яскраво ілюструє навіщо країні потрібен незалежний антикорупційний прокурор.

Будь-які серйозні та масштабні розслідування корупції будуть банально заблоковані, а суспільство про це навіть не дізнається. Зараз справи, подібні до Роттердаму+, Венедіктова може блокувати з самого початку. Для цього потрібно просто призначити чергового Демківа керувати слідством аж до зливу справи.

Здавалося, що влада, яка має на меті подолати корупційні схеми, сама мала б бути зацікавленою в незалежних керівниках подібних інституцій. Але ні.

Офіс президента нічого не робить та чекає коли Європейський Союз нам прямим текстом, надаючи статус кандидата, вказує на слабке місце і на необхідність розблокувати конкурс на керівника САП та призначити на посаду переможця.

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І навіть після цього в Офісі президента не готові розблокувати процес призначення керівника САП. Там публічно закликають парламент прийняти різні закони для виконання вимог ЄС, а в той же час мовчать про вимогу, яка вартує 5 хвилин засідання конкурсної комісії.

Чому потрібно лише 5 хвилин? Тому що вже абсолютно всі стадії конкурсного відбору завершені, вже оголошено бали двох фіналістів і для всього світу є очевидним, що переміг той, хто набрав більше балів. Проте абсолютно просту, елементарну дію – затвердити цей результат і вже відомого переможця, керована владою частина конкурсної комісії (наприклад, голова комісії Катерина Коваль) навідріз відмовляється зробити.

І все це для того, аби повоєнним відновленням, чи то розкраданням країни і далі керували Татаров з Єрмаком.

Віталій Шабунін

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