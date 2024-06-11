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Виталий Шабунин
председатель правления Центра противодействия коррупции

Директор НАБУ обвинил ЦПК в "давлении": почему его заявление – манипуляция для спасения Углавы

Вторник, 11 июня 2024, 15:04

У кінці травня ЗМІ написали: хтось із керівництва НАБУ зливав дані розслідування "Великого будівництва" його фігурантам. Зокрема і куратору "Великого будівництва" Юрію Голику.  

Минулого тижня Денис Бігус у своєму розслідуванні підтвердив: багато фактів вказують, що цим "хтось" був заступник директора НАБУ Гізо Углава

Після майже трьох тижнів мовчання – лише сьогодні – директор НАБУ Семен Кривонос таки відреагував на цю інформацію.

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Головний аргумент Кривоноса звучить приблизно так: ми почали ДОСУДОВЕ розслідуваня про факти, бо маємо ж зʼясувати усі деталі. Саме досудове розслідування дає інструменти встановити всі обставини.

Така позиція директора НАБУ – чиста маніпуляція та намагання врятувати від звільнення свого заступника Гізо Углаву, який перебуває на посаді вже майже 10 років. 

По факту, початок ДОСУДОВОГО розслідування (тільки через два тижні з моменту повідомлення) і відсутність службового розслідування свідчить виключно про спробу подальшого затягування. Адже:  

  1. Гізо Углава весь цей час зможе залишатися на посаді першого заступника директора НАБУ. Бо чекати на його результати, на відміну від службового, можна роками. 
  2. Несвоєчасність досудового розслідування (криміналу) і обізнаність Углави з його суттю від початку знівелювали можливості пошуку доказів. Будь-які нструменти кримінального провадження втратили сенс в той момент як Углава дізнався про справу і її зміст.
  3. Службові розслідування стосовно Углави можуть йти паралельно з кримінальним провадженням. І саме службові розслідування і їхні результати є підставою для кадрових рішень. 

Беручи приклад зі скандального екскерівника САП Назара Холодницького, в усіх своїх бідах Кривонос вирішив звинуватити ЦПК і мене особисто. Прямо натякнувши на "полюванні на відьом". 

Для повної обʼєктивності – ми процитуємо ключові частини заяви Кривоноса. І покажемо, що з ними не так. 

Що пише Кривонос та чому це маніпуляції

Семен Кривонос: "За фактом витоку інформації розпочато саме ДОСУДОВЕ розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування"

Відповідь ЦПК: 

По-перше. Ніхто не заважає одночасно проводити і службове, і досудове розслідування. Це дві різні процедури, які до того ж мають різні стандарти доказування. Наслідком першого може стати звільнення Углави і для цього достатньо обґрунтованого переконання у його причетності до "зливів", тоді як наслідком другого - притягнення до кримінальної відповідальності за умови доведення винуватості поза розумним сумнівом. 

По-друге. Досудове розслідування може тривати РОКАМИ. Тобто виглядає так, що Семен Кривнос не готовий звільняти Углаву якнайшвидше в рамках законної дисциплінарної процедури, а лише можливо буде готовий зробити крок до такого звільнення через багато років після вироку суду у цій справі, якщо до цього взагалі колись дійде.

По-третє. Саме директор НАБУ Семен Кривонос не забезпечив своєчасного початку навіть досудового розслідування (воно почалося лише через два тижні з моменту як про ці факти дізнався директор НАБУ), не забезпечив ключових умов успішності та об’єктивності такого розслідування: конфіденційності та раптовості. Не секрет, що Углава був обізнаний як про факт розслідування, так і про його суть, що з самого початку дозволяло йому як знищувати докази, попереджати можливих спільників (Біркадзе, Голика та детектива Полюгу), так і впливати та втручатися в процес слідства. 

За цих умов з самого початку керівництво НАБУ зробило неможливим ефективне досудове розслідування.

Таке затягування на роки, прикриваючись якимось гіпотетичним суворішим покаранням, – чистої води маніпуляція. 

Кривонос: "Підкреслю, "злив" інформації (розголошення даних досудового розслідування) – це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити"

Відповідь ЦПК: 

Кримінальне провадження розпочато тільки через ДВА тижні після отримання Кривоносом службової записки про "зливи" інформації фігуранту справи "Великого будівництва" Юрію Голику. Тягнути з дисциплінарним провадженням за фактами таких зливів немає жодного сенсу. Адже з перших днів Углава знав про кримінальне провадження і його суть. Хоча юридично процес початку слідства мав би бути максимально конфіденційним та захищеним – директор НАБУ цього не забезпечив.

Кривонос: "Крім згаданого досудового розслідування щодо витоків, в НАБУ відповідно до моїх наказів розпочато два службових розслідування. Одне – щодо можливого тиску на викривачів, інше – щодо можливих неправомірних вказівок детективам". 

Відповідь ЦПК:

Інформація про ці службові розслідування – це хороша новина. Але, по-перше, не відомо, чи взагалі фігурує у них постать першого заступника Кривоноса, і по-друге, скільки часу потрібно директору НАБУ, аби організувати швидкий та ефективний процес службового розслідування, яке, наголошуємо, проводити значно простіше за досудове. 

Вже щонайменше два тижні відомо про факти спроб втручання Углави в розслідування та його неетичну поведінку, але жодних висновків і результатів за цими фактами досі немає. Якщо за найближчий тиждень або два такі розслідування не закінчаться дієвим результатом, то стане очевидно, що ці розслідування були потрібні лише для замилювання очей і відвернення уваги від ключового – звільнення Гізо Углави.

Кривонос: "Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань".

Відповідь ЦПК: 

Як директор НАБУ, ви маєте діяти за законом. І от як вказує діяти Закон "Про НАБУ" у таких ситуаціях – кадрові рішення приймаються на підставі висновку СЛУЖБОВОГО розслідування в рамках дисциплінарної процедури, а не на підставі результатів досудового розслідування. 

Закон чітко говорить: "Незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень, є підставою для притягнення працівника до ДИСЦИПЛІНАРНОЇ відповідальності" (ч.4 ст.28 Закону України "Про НАБУ").

Факт такого "незаконного розголошення" можна встановити в рамках службового розслідування. Яке в НАБУ проводити не захотіли. Хоча це можна зробити за лічені тижні, а не місяці чи роки, як у випадку із досудовим розслідуванням.

***

Водночас хочемо подякувати Семену Кривоносу за його публікацію і висловити сподівання, що у вас немає мети затягнути розслідування фактів "на 2 або більше місяців, щоб якось замʼяти ситуацію". 

Принаймні такий план наразі виголошує ваш заступник Гізо Углава в середині бюро. 

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: НАБУ
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