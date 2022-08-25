Как во время войны застройщики воруют участок Беличанского леса столицы

25 серпня 2022 року в Шостому апеляційному суді забудовник ОК ЖБК "Затишний дім" хоче дотиснути дерибан ділянки Біличанського лісу. На Новобіличах (Академмістечко) мешканці активно протидіяли забудовнику і разом з КМДА виграли суд першої інстанції та апеляцію.

За наявною у нас інформацією, яку ми отримали з кількох джерел, до забудови може мати відношення чинний депутат Київради з "Батьківщини" Володимир Слончак.

Боротьба з незаконною забудовою на вул. Обухівській, 2017 рік

До речі, з боку Коцюбинського у 2008 році дерибан столичного лісу теж курувала "Батьківщина".

То як спробувати побудувати висотку в Національному парку, там, де не можна будувати? Ось типовий план забудовника.

Обрали місце в зеленій зоні і кажуть, що у них там був дім. У 1991 нібито точно якийсь був. Можна казати, що був, навіть якщо його ніколи там не було. Присвоїли самі адресу – ну і що, що такої адреси ніколи там не було, і подають документи на реконструкцію.

Отримати документ, який дає право на реконструкцію будинку, якого не було, – теж не складно. Рішення виносять на підставі тих документів, які ви подали. Справжність документів та стан ділянки ніхто не перевіряє. Вам вистачить і підробного техпаспорту. Нічого страшного, навіть якщо архів, який зберігає такі дані, скаже, що таких документів в нього ніколи не було.

Далі – навколо ділянки зводите паркан і копаєте котлован. Головне швидко, щоб місцева громада не встигла отямитися. Але буває, що встигають. Жителі Новобіличів активно протидіяли незаконній забудові.

Громада зруйнувала фундамент незаконної забудови на Обухівській, 2017 рік

Два-три тижні і маєте фундамент. Ще одне зусилля – добудувати. Ще трохи грошей - і введете в експлуатацію. Оп – і багатоквартирний будинок в Нацпарку у вас готовий, далі можна заробляти на квартирах. А далі справа техніки. Інвестори, які дали останні гроші на квартири в будинку, будуть боротися з активною громадою.

Саме такий план був в забудовників ОК ЖБК "Затишний дім", які вирішили побудувати свій ЖК на Новобіличах (Академмістечко). Облюбували ділянку Нацпарку, частинку Біличанського лісу. Поки що їх задум зупинився на фундаменті.

Активні мешканці зупинили незаконне будівництво і домоглися скасування містобудівних дозволів в судах. Самотужки засипали котлован разом з фундаментом і насадили дерева.

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Чому громада Новобіличів проти забудови:

Фактично на ділянці ніколи не було будинку чи іншої забудови, росли лише дерева та трава – це доводять свідки та знімки Гугл;

Оскільки не було будинку, то і адреса ніколи йому не присвоювалася, позаяк не було чому її присвоїти, доказ – лист Святошинської РДА;

Забудовник не має права на земельну ділянку;

Проєктант не розробляв проєкт будівництва, про що надав офіційного листа;

Але поки війна – забудовники вирішили оскаржити скасування документів. Мали намір тихо продовжити будівництво.

Проєктант дав довідку, що не робив проект. А адвокати забудовника вважають, що це не доказ дого, що проєкту не було.

Суд скасував рішення, бо забудовник не мав права власності на ділянку. Адвокат забудовника Артем Касьяненко стверджує, що його і не треба. Хоча за законом за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, будівництво може здійснюватися лише на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. А "Затишний дім" не є державним органом чи органом місцевого самоврядування.

Сьогодні о 14:10 справу буде слухати колегія за голосування судді Ігоря Лічевецького. У 2019 році колегія під головуванням цього судді винесла рішення на корсть громади у справі про незаконне будівництво на Поштовій площі. Сподіваюсь, судді вивчать доказову базу, яка досить грунтовно доводить, що забудовнику і забудові на Обухівській не місце. Сподіваємося в суді на якісне представництво з боку КМДА.

У час війни забудовники розраховують отримати максимум. Буквально вчора, на День незалежності, поліція зупинила і вивезла будівельну техніку, яка незаконно працювала з іншого боку Нацпарку – зі сторони селища Коцюбинське. Нам вдалося мобілізувати Мінекології, правоохоронців та благоустрій столиці, які доволі злагоджено працювали задля захисту території Нацпарку.

Віта Думанська

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