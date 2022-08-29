War Speeches. Гаранты опасности в Европе

Минулого тижня (22–28 серпня) російська еліта продовжувала займатися своєю улюбленою справою – шантажем.

Заступник міністра закордонних справ російської федерації сєргєй рябков заявив, що ігнорування російських "червоних ліній" дуже ризиковане і може призвести до військового конфлікту між двома ядерними державами. До погроз долучився також самопроголошений президент Білорусі лукашенко.

Своєю чергою, речниця російського МЗС захарова у притаманній росіянам манері зазначила, що саме "куратори" Києва зірвали місію МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.

Натомість Президент України Володимир Зеленський під час Кримської платформи заявив, що Україна в будь-якому разі деокупує Крим, а спосіб деокупації обере самостійно, без консультацій з іншими державами.

"Ми вас прєдупрєждалі"

Цього тижня постійний представник росії в ООН васілій нєбєнзя знову розповідав казки про агресивний "колективний Захід" і США. За його словами, росія 30 років намагалася домовитися з НАТО про принципи рівної й неподільної безпеки в євроатлантиці. але у відповідь, мовляв, чула тільки пусті обіцянки.

"...у відповідь на наші пропозиції ми постійно стикалися або з цинічною брехнею, або зі спробами тиску та шантажу. Альянс продовжував неухильно розширюватися, наближаючи свою військову інфраструктуру до наших кордонів, у тому числі розміщуючи системи протиракетної оборони та наступальні озброєння", – зазначив дипломат.

Постпред росії в ООН також додав, що дії Заходу створюють реальну загрозу для національної безпеки російської федерації. Він нагадав, що владімір путін під час Мюнхенської безпекової конференції 2007 року закликав США та НАТО відмовитися від своїх ідей, але ті не прислухалися і підштовхнули грузинську владу до військової авантюри проти Південної Осетії й російських миротворців, яка призвела до катастрофічних наслідків для Грузії.

Дивно виходить: розширюється НАТО, загроза нібито для росії, а постраждала Грузія. Таке собі виправдання окупації грузинських територій. Щось схоже ми чули і про Україну, та от тільки на аргументи, що наша держава не є членом НАТО, росіяни просто розводять руками.

У своїй промові в Радбезі ООН васілій нєбєнзя також наголосив, що росіяни востаннє спробували врятувати систему безпеки в Європі у грудні 2021 року. Мовляв, тоді росія виступила з набором пропозицій до США та НАТО щодо заходів зміцнення довіри та безпеки в Євроатлантичному регіоні, але їх відкинули:

"Ми запропонували США укласти договір про взаємні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, який би враховував занепокоєння обох сторін у цій сфері та повертав би ситуацію у взаєминах між НАТО та Росією до 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО. Аналогічна угода була передана НАТО".

Якщо коротко, то цей договір передбачав фактичний поділ сфер впливу в Європі. Згідно з ним, Україна, країни Балтії та Польща потрапили би під вплив росії, і, звісно, росіяни змушували б Литву, Латвію, Естонію та Польщу залишити Альянс. Звісно, НАТО і США відправили "русскій воєнний корабль" за заданим маршрутом.

"Це не ми" та погрози ядерним попелом

Політична еліта росії продовжує залякувати США і країни ЄС "великою війною з ядерною державою". Так, цього тижня, заступник очільника мзс росії сєргєй рябков зазначив, що ігнорування російських "червоних ліній" – дуже ризиковане і може призвести до збройного конфлікту між двома ядерними державами.

До погроз ядерною зброєю приєднався і самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який зазначив, що росія допомогла Білорусі обладнати су-24 для несення ядерних боєприпасів.

Тези про "червоні лінії" вже не вперше лунають із російських уст. Так, можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО також був "червоною лінією" для російської федерації. Остання обіцяла дати "гідну" відповідь, але нею виявилася намальована траєкторія польоту ракети "Сармат", якої навіть на озброєнні ще немає. Війна в Україні яскраво показала, що ядерний шантаж та погрози – це стандартна тактика росіян, аби залякати країни Заходу і закрити їм очі на подальшу окупацію України та інших держав.

Крім того, росіяни не перестають цинічно брехати про ситуацію на ЗАЕС. Речниця мзс рф висловила "великий жаль", що місія МАГАТЕ так і не прибула на електростанцію. Звісно, у зриві місії винна не росія, а "куратори" Києва, які підігрували постійним провокаціям київського режиму, зокрема небезпечним обстрілам ЗАЕС. захарова додала:

"росія як ніхто інший зацікавлена ​​в тому, щоб представники МАГАТЕ опинилися на станції, на власні очі побачили руйнівні наслідки її обстрілів українською стороною і дали об’єктивну – жорстку – оцінку тому, що відбувається. Закликаємо західні країни припинити потурати геополітичним амбіціям та примхам режиму Зеленського, а на передній план поставити інтереси ядерної безпеки".

День Незалежності України та "свідоме" сповільнення "спеціальної воєнної операції"

24 серпня українці відзначили найважливіше національне свято – День Незалежності України. Крім численних повітряних тривог, він також запам’ятався заявами росіян. Зокрема, марія захарова видала таке.

"Сьогодні Україна мала б відзначати День Незалежності, але натомість вийшов перформанс: Борис Джонсон прикрасив свою резиденцію соняшниками та гортензіями, а сам приїхав до Києва, Урсула фон дер Ляєн прокричала фашистське гасло бандерівських колабораціоністів у своєму відеозверненні на тлі прапора Незалежної, а Джо Байден пообіцяв майже 3 млрд доларів на вбивство українців".

Натомість міністр оборони рф сєргєй шойгу заявив, що збройні сили рф неухильно дотримуються норм міжнародного права та навмисне сповільнюють темпи так званої "спеціальної воєнної операції, адже росія нібито хоче уникнути жертв серед цивільного населення.

Крім цього, він набрехав, що російські військові "на звільнених територіях організували системну роботу з налагодження мирного життя" та що "українські війська нібито "застосовують тактику випаленої землі, грубо порушують міжнародні норми, діють, як терористи", хоча це суто російська тактика, яку армія рф застосувала під час захоплення Маріуполя й інших українських міст. Постачання західного озброєння Україні, за словами шойгу, нібито "множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт". Російський міністр оборони також заявив, що "Київ, побоюючись викриття, розправляється з власними солдатами, які здаються в полон".

Варто зазначити, що єдиний фактор, який стримує хід "операції", — це відвага і професійнійність Збройних Сил України, які щодня перетворюють військових російської федерації на "хороших русскіх".

З Криму все почалося, ним і завершиться

23 серпня відбулася друга Кримська платформа. Під час виступу Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія почала деградувати саме з окупації Криму в 2014 році.

"Деградація росії почалась із захоплення Криму. Почалася з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у ХХІ столітті, – проти кримської мусульманської громади", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський додав, що для України Крим – це не просто територія, не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність. За словами Президента, Крим був і є Україною, а після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу.

"Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму. Тобто нормальне постачання чистої води, нормальна утилізація сміття, дієві правила поводження з відходами й каналізаційними стоками. Тільки Україна може побудувати в Криму сучасну систему зрошування та інтегрувати аграрне виробництво Криму й увесь підприємницький сектор у колосальний європейський ринок, – сказав Президент і додав, – Ми повертатимемо Крим, адже це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій із будь-якою іншою державою. Україна тривалий час демонструвала своє прагнення завершити конфлікт навколо окупованих територій, зокрема Криму, дипломатичним шляхом, але росія не сприйняла такий підхід".

Чи означає це, що у Криму буде більше бавовни, а росіяни "нє захотят уєжать із Крима", – побачимо згодом.