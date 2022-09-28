Сколько репараций Германия платит за Холокост и заплатит ли Россия за совершенные преступления в Украине?

Німеччина підписала свої перші репарації за Голокост у 1952 році (Люксембурзька угода про репарації між Західною Німеччиною та Ізраїлем), і відтоді погодилася на виплати близько 80 мільярдів євро.

Відтак отримати компенсацію могли:

інтерновані (затримані) у концентраційних таборах;

ті, хто пережив гетто;

ті, хто був дитиною під час нацистської окупації.

Це ціна за скоєне та повернення до кола цивілізованих країн, яку Німеччина продовжує платити по сьогодні.

Допомагати тим, хто вижив

У вересні цього року Німеччина погодилася надати один зі своїх найбільших пакетів фінансових репарацій для євреїв, які залишилися в живих під час Голокосту.

Тепер країна виплатить 1,2 мільярда доларів, включаючи невідкладну допомогу для тих, хто пережив Голокост в Україні, і вперше за "освіту пам’яті" (фінансування проєктів пов'язаних зі збереженням, вивченням, дослідженням історії періоду Другої світової війни та Голокосту).

За словами учасників переговорів, кошти "перевірятимуться", тобто їх надаватимуть лише найбільш нужденним серед приблизно 280 000 людей, які залишилися живими після Голокосту.

Допомога тим, хто вижив під час Голокосту в Україні

ФРН зокрема планує виділити 12 мільйонів євро для екстреного фонду для 8500 мешканців України, які вижили після Голокосту та постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Учасники переговорів сказали, що рішення запропонувати спеціальні кошти для українців було запроваджено після розмов із жертвами Голокосту, які вижили й були евакуйовані з України через "жахливі обставини після вторгнення Росії в лютому".

Це не перший випадок, коли Німеччина надає спеціальні виплати, вона також запропонувала спеціальні виплати тим, хто пережив Голокост під час пандемії, щоб покрити щеплення та інші потреби в охороні здоров’я.

Також минулого року "Конференція з питань єврейських матеріальних претензій до Німеччини" і Німеччина профінансували спеціальну операцію за участю ізраїльських рятувальних груп з евакуації тих, хто пережив Голокост й знаходилися в окупованих територіях.

Сьогодні ситуація ще гірша. Багато з тих, хто пережив Голокост та втратив родину під час Другої світової, зараз втрачають ще й житло, яке знищує Росія регулярними обстрілами та ракетними ударами по жилих кварталах та селах.

Ось чому ці кошти такі важливі. Люди, які страждали тоді, страждають і зараз. І їм потрібна допомога, щоби знову вижити.

Чи буде рф виплачувати репарації Україні?

Жертви воєнних злочинів і постраждалі від порушення людських прав мають право на з'ясування правди та отримання репарацій. Часто це грошові компенсації, виплачені винною стороною. Усе це регламентується міжнародними угодами та профільними законами.

В останні десятиріччя Рада безпеки ООН ухвалила декілька рішень щодо виплати репарацій агресором постраждалим державам. Утім, застосування положень таких резолюцій на практиці ставало проблематичним.

Думаю, що проблематичним буде й у випадку рф. Є декілька ризиків:

По-перше, рф може відмовитися сплачувати репарації та визнавати свою провину у злочинах.

Німці принаймні взяли на себе "моральну відповідальність за моральні прорахунки й визнали страждання та злочини, скоєні проти єврейського народу.

Більш того, Німеччина наполягає, що продовжуватиме виплачувати репарації, поки останній виживший не "піде на той світ".

Росіяни можуть не відчути провину за скоєне, як це було після трагедії в Бучі.

По-друге, українці можуть не прийняти "допомогу" від росії.

Угода про репарації Німеччини була першою в історії угодою переможеної країни для окремої групи жертв.

Проте початкова угода виявилася невдалою: багато людей, які пережили Голокост в Ізраїлі, відмовлялися від грошей і наполягали на тому, що виправлення неможливе. Їм здавалося, що Німеччина таким чином намагається відкупитися від того, що скоїла.

По-третє, росія економічно може "не потягнути" відновлення України.

За даними Мінрегіону, Україні необхідно 349 мільярдів доларів для відновлення та відбудову. І це станом на червень. Якщо навіть конфіскувати підсанкційні активи, якщо навіть державний бюджет створить спецфонд з газових грошей, усю суму навряд чи вдасться компенсувати на швидке відновлення України.

Єдиний шанс для рф повернутися до кола цивілізованих країн – це виплачувати репарації після перемоги України. І їм доведеться це робити, якщо вони не хочуть довічної ізоляції.

Олег Вишняков