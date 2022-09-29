Бабий Яр. Никогда больше?

В 2012 году Эли Визель написал: ""Никогда больше" становится больше, чем лозунгом: это молитва, обещание, клятва… никогда больше не будет прославляться подлое, уродливое, тёмное насилие".

Спустя 81 год после трагедии Бабьего Яра мы наблюдаем не менее страшные преступления, живыми свидетелями которых мы являемся. Более 30 000 человек стали жертвами преступлений нацистского режима в первые дни расстрелов.

Бабий Яр – это не просто место убийства десятков тысяч евреев, ромов, душевно больных и всех тех, кто также не соответствовал "арийским стандартам".

Бабий Яр должен был стать немым напоминанием о том, что такие трагедии не должны повториться. Но советская власть делала все для того, чтобы замолчать, забыть, стереть память о тех, шел туда в последний путь по Мельников, о тех, кто в немом крике замер на Оранжерейной.

Первые митинги памяти в Бабьем Яру проходили еще в 60-е годы. Тогда, несмотря на советскую пропаганду и несмотря на то, что это было противозаконно, евреи вместе с представителями украинской интеллигенции проводили их совместно.

В 1966 году там прошел первый стихийный митинг, на котором были сотни людей. Тогда плечом к плечу стояли рядом украинцы и евреи, пытаясь сохранить память о забытых властью жертвах трагедии Бабьего Яра. Именно на этом митинге звучали слова Ивана Дзюбы, когда он призывал к борьбе с государственным антисемитизмом в СССР.

Спустя 81 год снова земля Украины щедро полита кровью представителей всех национальностей проживающих в нашей стране.

Для нацистской Орды, пришедшей на этот раз с востока не важны твои антропометрические данные, им важно, что у тебя в голове и душе.

Их цель – геноцид инакомыслия, свободы, честности, достоинства. Их цель – это уничтожение украинской нации, которая объединяет в себе всех жителей нашей страны, вне зависимости от вероисповедания.

Спустя 81 год у нас евреи вывозят украинцев из окруженного Чернигова, израильтяне приезжают тренировать ВСУ и служить в рядах нашей армии.

Спустя 81 год на одном пепелище находят сплавленные крест и Маген Давид.

Спустя 81 год снова наша земля колышется от дыхания еще не умерших, но уже закопанных.

Казалось бы, эволюция нашего общества и сознания шагнула далеко вперед, а идеи нацизма должны были кануть в лету, но нет.

Сегодня в 2022 году нацизм на подъеме. Его движущая сила в мире – это россия. С этой страной сегодня ассоциируется лишь боль, насилие, ненависть и животная жестокость.

В 1941 году мир был немым свидетелем Холокоста. Все эти 81 год политики десятков стран в мире, в том числе Израиля, не раз повторяли рефреном, "Никогда больше". И что? Научили ли кого-то уроки Второй Мировой? Неужели что-то изменилось с тех пор? Отчасти да, но глобально ли?

Вот уже 30 лет в современной Украине мы вольны высказывать свою точку зрения, организовывать митинги памяти, воздвигать памятники без привязки к роли партии.

Трагедия Бабьего Яра более не маргинальная история меньшинства, сегодня это часть нашей общей истории, и общей войны. Все это время израильские делегации неустанно оббивают брусчатку по дороге в Бабий Яр. И сегодня 29 сентября 2022 года, я спрашиваю у Государства Израиль, у десятков молчаливых лидеров прочих стран цивилизованного мира: Никогда Больше?

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