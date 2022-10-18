Новая эра "Самиздата". Как бороться с цифровой диктатурой

Два года назад в разгар белорусских протестов мои знакомые журналисты отчаянно предлагали статьи в американские издания, надеясь привлечь внимание мира к тому, что происходит последнюю четверть века в Беларуси.

Но материалы о цензуре и диктатуре в Беларуси медиа США не брались публиковать, и, более того, подвергали сомнению их объективность и здравомыслие: а не преувеличивают ли они; не показалось ли им; не чрезмерно ли драматизируют ситуацию?

О пытках и насилии, об арестах и многолетних сроках за чтение "сомнительных" новостных телеграмм-каналов, о нечеловечном отношении к заключенным, и о том, что заключенным может стать любой гражданин страны за элементарный перепост… Такое положение дел в Беларуси, к величайшему удивлению моих белорусских коллег, американских журналистов не заинтересовало.

С момента нападения России на Украину о цензуре и несвободе слова заговорили повсеместно.

Заговорили о геноциде независимых медиа, о блокировке СМИ, арестах и массовой вынужденной эмиграции журналистов.

Чудовищность последствий запрета свободы слова стала очевидной не только для участников ежегодных пресс-конгрессов.

Те, кто ничего ранее не слышал про VPN, резко освоили пользование им, а история диссидентского "самиздата" приобрела неожиданное продолжение. Еще сильнее, чем в советские времена, люди нуждаются в не подцензурных материалах.

Стало еще сложнее мыслить критически: критически даже в отношении "проверенных фактов".

Появление цифрового "самиздата" было лишь вопросом времени. Началась новая эра самиздата, и печальная ирония в названии технологии неслучайна.

Мне, как журналисту, вынужденному в свое время уехать из Беларуси, повезло стать частью команды Samizdat Online, проекта, который изначально задумывался как экстренная атицензурная помощь в условиях войны.

Это одновременно и медиа-платформа, и уникальная технология, которая обходит блокировки DNS, делает любое запрещённое СМИ доступным без VPN и прочих дополнительных плагинов.

Реклама:

Для заблокированного издания создается ссылка, которую можно послать, опубликовать, или открыть одним нажатием. Даже самый непродвинутый пользователь может читать любой заблокированный контент, пересылать его и делиться им в соцсетях.

Решение простое, но неуловимое для цензуры.

Samizdat Online будет всегда на шаг впереди в отличие от "бумажных зонтиков" сайтов-зеркалок, которые могут быть заблокированы в любой момент: представьте сотни, тысячи совершенно абсурдных, ничего не значащих доменных имен, сотни и тысячи серверов по всему миру.

Они "заведуют" ссылками, которые создаются технологами Samizdat Online на основе реально существующих адресов заблокированных сайтов, например, euroradio.fm или любой другой из списка наших партнеров.

Ссылка, являющая собой необъяснимый набор символов, проходит сквозь DNS машины, потому что никому, в том числе программам и алгоритмам, не придет в голову ее блокировать.

Но даже если конкретная ссылка будет замечена и закрыта, технология мгновенно проведет пользователя на желаемый сайт по другой "бессмысленной" ссылке.

Анна Трубачева, главный редактор Samizdat Online.

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