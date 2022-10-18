Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Анна Трубачова
головний редактор Samizdat Online

Нова ера "Самвидаву". Як боротися з цифровою диктатурою

Вівторок, 18 жовтня 2022, 18:35

Два роки тому в розпал білоруських протестів мої знайомі журналісти відчайдушно пропонували статті в американські видання, сподіваючись привернути увагу світу до того, що відбувається останню чверть століття в Білорусі.

Але матеріали про цензуру і диктатуру в Білорусі медіа США не бралися публікувати, і, більше того, піддавали сумніву їхню об'єктивність і розсудливість: а чи не перебільшують вони; чи не здалося їм; чи не надмірно драматизують ситуацію? 

Про тортури і насильство, про арешти і багаторічні терміни за читання "сумнівних" новинних телеграм-каналів, про нелюдське ставлення до ув'язнених, і про те, що ув'язненим може стати будь-який громадянин країни за елементарний перепост – такий стан справ у Білорусі, на превеликий подив моїх білоруських колег, американських журналістів не зацікавив.

З моменту нападу Росії на Україну про цензуру і несвободу слова заговорили повсюдно. Заговорили про геноцид незалежних медіа, про блокування ЗМІ, арешти і масову вимушену еміграцію журналістів. 

Жахливість наслідків заборони свободи слова стала очевидною не тільки для учасників щорічних пресконгресів.

Ті, хто нічого раніше не чув про VPN, різко освоїли користування ним, а історія дисидентського "самвидаву" набула несподіваного продовження.  Ще сильніше, ніж у радянські часи, люди потребують непідцензурних матеріалів. 

Стало ще складніше мислити критично: критично навіть щодо "перевірених фактів". 

Поява цифрового "самвидаву" була лише питанням часу. Почалася нова ера самвидаву, і сумна іронія в назві технології невипадкова.

Мені, як журналісту, вимушеному свого часу виїхати з Білорусі, пощастило стати частиною команди Samizdat Online, проєкту, який від початку замислювався як екстрена атицензурна допомога в умовах війни. Це одночасно і медіа-платформа, і унікальна технологія, яка обходить блокування DNS, робить будь-яке заборонене ЗМІ доступним без VPN та інших додаткових плагінів. 

Для заблокованого видання створюється посилання, яке можна надіслати, опублікувати, або відкрити одним натисканням. Навіть найнепросунутіший користувач може читати будь-який заблокований контент, пересилати його і ділитися ним у соцмережах. 

Рішення просте, але невловиме для цензури. Samizdat Online буде завжди на крок попереду на відміну від "паперових парасольок" сайтів-дзеркалок, які можуть бути заблоковані будь-якої миті. 

Уявіть сотні, тисячі абсолютно абсурдних доменних імен, які нічого не значать, сотні та тисячі серверів у всьому світі – вони "завідують" посиланнями, які створюють технологи Samizdat Online на основі реально існуючих адрес заблокованих сайтів, наприклад, euroradio.fm або будь-який інший зі списку наших партнерів. 

Посилання, що являє собою незрозумілий набір символів, проходить крізь DNS машини, тому що нікому, зокрема програмам і алгоритмам, не спаде на думку його блокувати. 

Але навіть, якщо конкретне посилання буде помічено і закрито, технологія миттєво проведе користувача на бажаний сайт за іншим "безглуздим" посиланням. Незліченна кількість цих імен і серверів гарантують довгу гру в доганялки – настільки безнадійну для органів цензури, що в якийсь момент вони просто втомляться ганятися. 

Потрібно повністю "вирубати" всій країні інтернет, щоб Samizdat Online виявився безсилим. 

Нашій редакції теж ставлять запитання про цензуру: за яким критерієм ми приймаємо рішення, кого розблокувати, кого ні? І тут все досить просто: ми працюємо зі ЗМІ, які були заборонені урядом авторитарних держав – звіряємося з офіційним списком, але завжди уважно вичитуємо контент (трапляються цікаві випадки мімікрії). 

Розуміючи, що проблема цензури у світі залишиться і після закінчення війни, ми розширюємо список регіональних редакторів, запускаємо найближчими днями сторінки для іранських і китайських ЗМІ, готуємо портал для заборонених музикантів, літераторів, публіцистів і блогерів.

Анна Трубачова, головний редактор Samizdat Online

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: медіаБілорусь
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Колонки

Як збільшити кількість дівчат в українському ІТ

Сергій Токарєв
ІТ-підприємець

Умови репарацій від Росії обговорюватимуть, коли путін буде на лаві підсудних

Вадим Новіков
консультант з економіки

Нова ера "Самвидаву". Як боротися з цифровою диктатурою

Анна Трубачова
головний редактор Samizdat Online

Вони віддають себе Україні. Як держава підтримує ветеранів і їхні сім'ї?

Наталія Калмикова
виконавча директорка Українського ветеранського фонду

Як зробити українські спиртзаводи високорентабельними

Олександр Бататін
економіст, радник в Національній інвестиційній раді при Президенті України

War Speeches. Росія залякує Україну, але отримує зворотний ефект

Громадянська мережа ОПОРА