Как будут работать компенсации для жертв сексуальных преступлений

Высокий уровень сексуального насилия – одна из страшных составляющих агрессии рф против Украины.

Жертвами таких преступлений становятся женщины и мужчины, дети и люди старшего возраста.

Расследовать каждый эпизод, установить и найти виновных, привлечь их к ответственности – над этим работают наши правоохранители.

Однако важен еще один аспект – полностью компенсировать ущерб пострадавшим.

Расценивать, как геноцид

Изнасилования запрещались законами войны еще с XIX века. Об этом идет речь в американском Кодексе Либера (1863), определяющем нормы поведения для солдат армии США. Если говорить о международном праве, то ответственность за такие преступления предусмотрена Женевскими конвенциями.

Кроме того, в 1994 году Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была дополнена соответствующей категорией. В 2008 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая зафиксировала, что изнасилования и другие формы сексуальных преступлений следует считать военными преступлениями.

Стоит отметить, что именно в 1990-е годы был зафиксирован значительный всплеск изнасилований и сексуальных преступлений во время вооруженных конфликтов: в Руанде, Демократической республике Конго, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово. Сотни тысяч пострадавших нуждались в лечении, психологической поддержке и выплатах компенсаций.

Кейс Ирако-Кувейтской войны

Один из первых примеров, когда международное сообщество системно отреагировало на ужасающий уровень сексуального насилия – Иракское вторжение в Кувейт в 1990 году. ООН создало специальную Комиссию, занимавшуюся рассмотрением исков и выплатами компенсаций.

И хотя в документах Комиссии прямо не описана категория жертв сексуальных преступлений, но такие пострадавшие отнесены к группе "получивших значительные травмы" (serious personal injury). Согласно трактовке ООН, данная категория потерпевших включает людей, получивших физические или психические травмы в результате сексуального насилия.

Что не менее важно – работа Комиссии позволила выработать принципы работы по таким заявлениям. Например, в одном из дел жертва сексуального насилия попросила не указывать ее имя в заявлении. Группа уполномоченных Комиссии разобрала ситуацию и рекомендовала выплатить компенсацию по иску, несмотря на отсутствие имени пострадавшего.

Такая практика стала важной для рассмотрения аналогичных дел в дальнейшем.

Сейчас в Украине Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов сексуального насилия в результате вооруженной агрессии рф разрабатывает модель, когда пострадавшие смогут подавать заявку в комиссию онлайн, сохраняя свое право на приватность.

Читайте также: Защита, уважение, справедливость. Новые подходы к расследованию военных преступлений, связанных с сексуальным насилием

Без срока давности

Сам факт того, что в Украине сейчас на государственном уровне занимаются разработкой механизма для компенсаций жертвам сексуальных преступлений в ходе боевых действий – парадигмальное изменение. До 2022 года такого подхода не было, а подобные преступления, совершавшиеся агрессорами в зоне проведения АТО/ООС, квалифицировали как изнасилования по уголовным статьям. Это неправильно. Такие преступления следует относить к военным преступлениям, не имеющим срока давности.

Опыт Хорватии, Косово, Боснии и Герцеговины показывает, что иногда пострадавшие обращаются за компенсацией спустя многие годы.

В случае Хорватии национальное законодательство, позволяющее жертвам сексуального насилия получить компенсации было принято только в 2015 году, то есть через 20 лет после окончания войны. И даже спустя такой период, закон на тот момент был одним из немногих в мире – в Косово похожий был принят только в 2018 году.

В обоих случаях компенсации жертвам оплачиваются из государственного бюджета, а средства предоставляются как единовременно, так и ежемесячно. Такой подход выбран потому, что жертвам часто необходимо долгие годы оплачивать услуги психологов для того чтобы справиться с травмой.

Защитить всех

В Боснии и Герцеговине ситуация сложнее. Там нет отдельной программы, а компенсации выплачиваются только напрямую от преступников. При этом первый успешный кейс, когда средства действительно были получены, зафиксирован лишь в 2019 году.

Важный момент для понимания положения дел в Балканских странах – Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) оставил практически без внимания преступления на сексуальной почве.

По состоянию на 2016 год (последний раз, когда МТБЮ публиковал подобную статистику) только 78 людям были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, а реальные сроки получили 32 человека. Для сравнения, в одном лишь Косово зафиксировано более 20 тысяч случаев изнасилований, и многие исследователи полагают, что цифра существенно занижена.

Украина такой несправедливости не допустит. Для нас принципиально важно, чтобы все пострадавшие от агрессора получили своевременную помощь и необходимые компенсации.

Уже сейчас работает Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов сексуального насилия в результате вооруженной агрессии рф под руководством Марины Бардиной. Законодатели внесут соответствующие изменения, чтобы усилить правовую защиту пострадавших. Но не только это: по инициативе первой леди Елены Зеленской запущен проект "Реабилитация травм войны в Украине", в рамках которого пострадавшие смогут получить медицинскую и психологическую поддержку. И, разумеется, жертвы сексуального насилия будут включены в категорию лиц, имеющих право на выплаты от рф.

Компенсационный механизм

Сейчас рабочая группа ведет переговоры с международными партнерами о том, как именно будет устроен компенсационный механизм.

Мы рассчитываем, что удастся использовать заблокированное зарубежное имущество россии и ее подсанкционных граждан, активы Центробанка. Уже сейчас многие активы заблокированы, поэтому речь идет о передачи их специальной международной комиссии, а затем – всем пострадавшим.

Важно, что процесс будет идти под контролем всего мирового сообщества, в сотрудничестве с правительством Украины, что позволит сделать его надежным, заслуживающим доверия и действительно помочь всем тем, кто пострадал от этой несправедливой и жестокой войны.