Работа Этического совета и вызовы судебной реформы в Украине

Безперечно, війна серйозно вплинула на функціонування всієї судової системи в Україні. Під ударом опинилась судова інфраструктура, не кажучи вже про людські втрати серед працівників. Це значно ускладнило доступ громадян до правосуддя. Разом з тим, війна – це не привід зупиняти реформи. Якраз навпаки – їх пришвидшувати.

Крім нормалізації роботи судової системи, якнайшвидший запуск оновленої Вищої ради правосуддя (ВРП) продовжує перебувати на порядку денному. Станом на зараз – це найбільший виклик, який стоїть перед Україною у частині проведення судової реформи.

Я упевнений у тому, що з початком роботи ВРП буде сформовано професійний та доброчесний склад суддів як першої, так і апеляційної інстанцій. Це, у свою чергу, дозволить покращити доступ до правосуддя через ліквідацію кадрового голоду, який нині спостерігається у системі, та суттєво збільшить довіру серед громадян до судової влади у цілому.

У цей складний час Етична рада ефективно справляється з покладеною на нею частиною завдань: ми продовжуємо формувати високопрофесійний та доброчесний склад ВРП як основного конституційного органу суддівського врядування.

Так, наприкінці вересня Етична рада закінчила проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів. За менше ніж два місяці нам вдалося оцінити більше 50 претендентів.

Найближчим часом члени Етичної ради ухвалять рішення щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності кожного з учасників конкурсу. Тож, з’їзд суддів як уповноважений орган зможе обрати достойних членів ВРП зі списку доброчесних осіб, який буде подано нами на його розгляд.

Хочу зазначити, що основною причиною, через яку частину кандидатів рішеннями Етичної ради визнано недоброчесними є невідповідність вимогам фінансового контролю, зокрема щодо повноти та достовірності наданої кандидатами інформації, яка міститься в їхніх деклараціях.

Деякі кандидати неодноразово змінювали свої пояснення спочатку під час письмових відповідей на наші запитання, а потім під час співбесід. Тому в Етичної ради виникали обґрунтовані сумніви щодо відповідності такому критерію Методології оцінювання, як чесність.

Частині кандидатів завадило отримати позитивний висновок проблеми з законністю джерел походження коштів, іншим - відсутність професійної сумлінності тощо.

Варто зазначити, що співбесіди – це тільки надводна частина айсбергу. Підводна частина, невидима для суспільства – це наша аналітична робота. Вона – найбільш об’ємна, така, що потребує багато ресурсів, людських та часових.

Протягом процесу оцінювання ми ретельно збирали та вивчали щодо кандидатів усю наявну інформацію як з відкритих джерел, так і ту, що була додатково надана кандидатами, а також органами влади у відповідь на запити Етичної ради.

Як і під час проведення оцінювання кандидатів від Верховної Ради та з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Етична рада забезпечила і кандидатам від з’їзду суддів рівні умови участі на всіх етапах конкурсу.

Під час оцінювання ми керувалися винятково Законом України "Про Вищу раду правосуддя", регламентом Етичної ради та Методологією оцінювання. Це єдині маркери, які ми використовували для того, щоб обрати високопрофесійних та доброчесних майбутніх членів ВРП.

На сьогодні увесь склад Етичної ради працює як єдиний механізм, на максимальних обертах. Щоденною наполегливою працею ми нівелюємо будь-які скептичні сумніви щодо можливості ефективної співпраці українських та міжнародних членів Ради.

Наразі, крім закінчення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП від з’їзду суддів, ми розпочали оцінювання кандидатів від всеукраїнської конференції прокурорів та від Президента України: збираємо інформацію з відкритих джерел, надсилаємо запити у відповідні органи.

Хочу запевнити, що таку перевірку буде завершено у максимально можливі терміни. Що важливо, швидкість нашої роботи жодним чином не вплине на якість наших рішень. Вони будуть відповідати тим вимогам, які на нас покладає Закон.

Запуск Вищої ради правосуддя, сформованої з високопрофесійних та доброчесних членів – одна із складових судової реформи в Україні. Етична рада докладає максимальних зусиль, щоб цей орган запрацював якнайшвидше, адже у подальшому він дозволить функціонувати всій судовій системі так, як того вимагає Закон та суспільство.

Судова реформа має проводитися і під час війни. Це війна за ефективність здійснення правосуддя і Етична рада перебуває на передовій цього процесу – одної зі складових нашої Перемоги над російським агресором.

Лев Кишакевич