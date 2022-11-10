Раскол в США и уничтожение Украины: к чему стремится Путин

Сегодня основные усилия Кремля направлены не просто на ослабление поддержки Украины со стороны США. Главная цель Путина – обострение внутриполитических проблем в американском обществе.

Путин вынудил мир уравнять в правах авторитаризм и демократию

День за днем кремлевская пропаганда, как ржавчина, разъедает представление американцев о сути демократических ценностей. Размывает ясность в понимании государственных приоритетов и ослабляет решимость отстаивать наши важнейшие принципы.

Путин – выходец из КГБ, где отлично знали, как настраивать людей друг против друга. Он умело использует внутренние проблемы США, чтобы посеять хаос в нашей стране (Америке – ред.) и в мире.

Путин никогда не выступает против демократии, никогда не говорит, что демократия не работает. Напротив, он утверждает, что россия является истинно демократической страной. Конечно, это не путинское ноу-хау. Демократические идеи выиграли еще во времена холодной войны. И советские диктаторы тоже любили "игры" в демократическое общество.

Граждане СССР исправно ходили голосовать. Правда, в избирательных списках была только одна партия – коммунистическая. Но право людей на демократические выборы советы формально обеспечивали. За годы своего правления Путин отточил эту схему до совершенства.

Поэтому уже третье десятилетие мы наблюдаем полностью извращённую картину мира. С легкой руки москвы между антагонистическими политическими системами поставлен знак равенства. Как будто мы имеем дело просто с видами напитков – есть чай, а есть кофе. Но правда состоит в том, что между авторитаризмом и демократией существует огромная разница.

Например, Владимир Зеленский был избран на демократических выборах – он представляет народ Украины. А Владимир Путин представляет исключительно собственный авторитарный режим: любые демократические процессы внутри россии полностью нивелированы, уничтожены. При этом на международной арене людоед и диктатор имеет такое же право голоса, как и президент свободной страны. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо.

Ослабление поддержки Украины не является основным приоритетом Путина

Видя слабость свободного мира, Кремль утверждает, что российский авторитаризм является особой "российской демократией". Носительницей традиционных, христианских ценностей в противовес либеральной демократии запада.

Однако как эти понятия могут быть взаимоисключающими? Ведь либеральная демократия – это свобода слова, когда высказываешь свое мнение и не боишься за свою безопасность. Свобода выбора, открытое общество. Именно по пути достижения такой свободы и шла Украина!

Помню, когда США ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крымского полуострова, россиянки выходили с плакатами "Америка, руки прочь от моей пенсии!". При чем здесь Америка?

Или Путин в пуховике за 10 тысяч долларов, не говоря уже о дворцах с оценочной стоимостью в миллиарды долларов. Он утверждает, что "ассоциирует себя с низами общества", и люди воспринимают эти слова за чистую монету. Благодаря усилиям пропагандистов у россиян совершенно отсутствует критическое мышление.

В последний раз я был в россии около 10 лет назад. Мне часто доводилось слышать: "зачем менять Путина, он "наелся", наворовался. Придет новый голодный президент, который будет воровать еще больше".

Русские полностью потеряли надежду на лучшее – они не хотят менять ничего, тем более рискуя тюремным заключением или даже жизнью. Успех демократических устремлений украинцев грозил обернуться для Путина настоящей катастрофой. Ведь тогда народ россии мог осознать, что жить под игом диктатора – это не приговор.

Однако сегодня самая важная задача Путина – даже не ослабление поддержки Украины со стороны США. Его основной целью является раскол американского общества.

Путин хорошо изучил наши внутренние политические проблемы. То, что война РФ против Украины с ними не связана, очевидно. Но российская пропаганда обостряет существующие разногласия и внушает, что "украинский вопрос" является основной их причиной. Кремль умело манипулирует сознанием американцев, разделяя наш народ и атакуя нашу свободу.

Русская пропаганда говорит языком демократических свобод

Приведу пример. В США достаточно распространена так называемая культура отмены, cancel culture. Под ней подразумевается современная форма остракизма, когда под давлением общественности человек оказывается вне социальных или профессиональных кругов за неприемлемые слова или поведение.

Уместность cancel culture – крайне дискуссионный вопрос для Америки. Поэтому обвиняя американцев в русофобии, путинская пропаганда играет на внутренних противоречиях и интерпретирует проявления несогласия со своими действиями как "культуру отмены".

Но когда свободный мир возмущен тем, что россия уничтожает украинские города, или когда стейкхолдеры высказывают свое несогласие с нападением на Украину, это никак не cancel culture. Это точно "не мода на публичный позор".

Свободный мир говорит "россия не имеет право нападать на независимое государство". А россияне парируют, что они и украинцы – это один народ. Дескать, сами разберемся, какое право имеют США вмешиваться в дела другого народа?

При этом свое вмешательство во внутренние проблемы американского общества москва считает вполне допустимым. Например, во время массовых протестов Black Lives Matter Кремль тратил миллионы долларов на рекламу в поддержку двух противоборствующих сторон. Главное – организовать противостояние и раскол между американцами, убеждения does not matter.

Когда Путин цитирует классиков, то зачитывает не только куски из Достоевского и Пушкина. Он упоминает и Шекспира. Таким образом диктатор позиционирует себя как представителя и защитника западной культуры. Увы, на Западе есть те, кто ему верит.

Например, Джордан Питерсон – популярный психолог, у которого миллионы фолловеров. Он уверен, что Путин выступает против ЛГБТ и таким образом защищает общечеловеческие ценности. Но в Америке никто не принуждает москву приветствовать трансгендерность! Кроме того, как вообще можно проследить связь между вопросами сексуальной идентичности и тем, что Путин решил убивать украинцев?

Очевидно, что ЛГБТ не имеет никакого отношения к войне в Украине. Но путинской пропаганде удалось связать эти два явления даже в сознании западных интеллектуалов.





Впереди – самое опасное десятилетие

С туманом путинской пропаганды необходимо бороться. Именно в помощи украинскому народу и заключаются наши традиционные американские ценности. Их защита – наша прямая обязанность.

В то же время мы не можем игнорировать страх американцев перед применением россией ядерного оружия.

Многие считают, что если Украина прекратит сопротивление, это успокоит ядерную истерию Кремля. Однако, для объективной оценки рисков необходимо рассматривать проблему комплексно.

Есть ли риск что Путин бросит ядерную бомбу? Да, такой риск есть.

А поддержка Украины – это риск? Да!

А каким будет риск, если США откажется от поддержки украинцев? Я убежден, что риск нашего отступления несоизмеримо больше.

Кремль понимает только силу. В отношении Путина политика умиротворения не работает. москва ассоциирует ее только со слабостью позиции оппонента. Поэтому, если Америка ослабит поддержку Украины, вовсе не факт, что это даст эффект деэскалации в краткосрочной перспективе.

Кроме того, нужно задать себе вопрос – а что же будет потом? Путин захочет еще больше Украины или войдет в Молдову? А может быть решит, что если Запад сдался в прошлый раз, то отступит снова.

Встанет ли НАТО на защиту Литвы или Эстонии? Ведь речь пойдет уже не только о предоставлении оружия, а о прямом столкновении между США и РФ. Шанс на начало ядерной войны, по сравнению с нынешней ситуацией, вырастет многократно. Или, может быть, НАТО примет решение о самороспуске и капитуляции?

Чтобы предотвратить этот опасный сценарий, Путина нужно остановить прямо сейчас.

Уриэль Эпштейн

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