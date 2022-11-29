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Говард Баффет
американский бизнесмен и филантроп

"Не понимаю, почему мир просто наблюдает, как Украину уничтожают". Письмо Говарда Баффета Андрею Ставницеру

Вторник, 29 ноября 2022, 14:00

Предисловие от Андрея Ставницера

Мы познакомились с Говардом в процессе фандрейзинга для Superhumans, и это одно из самых неожиданных знакомств моей жизни. Наследник, возможно, самых больших богатств мира, оказался скромнее, благороднее и отзывчивее всех, кого я знал до сих пор. 

Говард всю жизнь посвятил филантропии, он целенаправленно путешествует в самые горячие точки мира, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит, и помочь именно там, где это принесет наибольший результат. Он руководит огромным фондом Howard Buffet Foundation, который спасает самые бедные страны мира от голода, и, очевидно, получает в день сотни запросов о помощи.

Забавный факт: Говард никогда не отвечает на письма или смс дольше, чем через 15 минут после получения. У меня даже развился комплекс: почему Говард успевает ответить за 15 минут, а я уже 2 часа думаю? Тогда сажусь и пишу ответы ;))

Письмо, опубликованное ниже, Говард написал мне 23 ноября, в день очередной атаки россиян на украинскую инфраструктуру.

Я сомневался, но в конце концов решил, что эти слова слишком сильны для того, чтобы я остался их единственным читателем. Кажется, нам, украинцам, они сейчас пригодятся.

Спасибо, Говард

С разрешения автора публикую отрывок нашей переписки.

 
На фото слева направо Андрей Ставницер и Говард Баффетт

***

Андрей, эмоции – часть выживания. Нет ничего плохого в демонстрации эмоций. В последнее время я постоянно повторяю, что в моей жизни еще не было настолько важного периода, который требовал бы от меня всего моего внимания, как время войны в Украине. 

Я провел всю жизнь, работая в зонах конфликтов. Я в буквальном смысле видел, как дети умирают от голода. Я общался с детьми-солдатами, которым в 8 лет вскрывали грудную клетку и заставляли принимать кокаин, чтобы они могли убивать. 

В Сьерра-Леоне я общался с людьми, которым повстанцы отрезали руки за "неправильное" голосование – они называли это "короткий рукав". 

Во время конфликта в Боснии я стоял и смотрел, не веря своим глазам, на футбольное поле, которое превратили в кладбище – потому что так много людей убили так быстро, что хоронить их было больше негде. 

Я знаю запах горящей плоти, потому что в Руанде я фотографировал последствия геноцида... 

Эти воспоминания и воспоминания из Боснии по ощущениям максимально близки к тому, что я испытываю, глядя на происходящее в Украине. Но Украина превосходит все, что я видел. 

Чего я не понимаю про Украину – так это того, почему мир просто наблюдает. 

Мы не бездействуем, но мы точно делаем недостаточно, чтобы прекратить целенаправленные и систематические пытки и убийства мирного населения в масштабах, которых я никогда не видел в своей жизни. Однозначные преступления и варварство. 

Мы участвуем, но лишь частично, тем самым позволяя этой резне продолжаться. Люди удобно забыли обещание, которое мы дали Украине в 90-х. 

У нас не было обязательств воевать за Вьетнам или Афганистан. Но мы пообещали Украине защищать ваш суверенитет. 

Мы часто в ужасе оглядываемся на действия других режимов или личностей и повторяем: "Никогда вновь", пока "никогда вновь" разворачивается прямо перед нашими глазами – и мы наблюдаем за этим, и мы позволяем этому происходить! 

Худшие ошибки, которые совершало человечество за всю свою историю, совершаются снова. 

Я не знаюс, что говорить сегодня народу Украины. Что можно сказать? 

Прошу ли я прощения за то, что в мире недостаточно лидерства, чтобы жестко остановить это? 

Признаю ли я, что многим удобно красиво стоять рядом, не принимая на себя ответственности за правильные решения? 

Принимаю ли я тот факт, что многим проще наблюдать с безопасной дистанции попытку уничтожить целую нацию? 

Осознаю ли я, что многие слишком боятся последствий своих действий и поэтому ничего не делают? Я искренне не понимаю этот трусливый мир. 

Я знаю одно: когда меня спросят, что я делал, когда Украину атаковали, моя совесть обязана знать, что я сделал все, что мог, и использовал все средства, которые были мне доступны. Этого недостаточно, но это то, что я могу. 

Мы увидимся в день Победы… И этот день будет полон эмоций. 

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войнаукраинцы
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