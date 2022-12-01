НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски

Реформа містобудування стосується кожного українця, який дбає про збереження зелених зон та історичних пам'яток.

Текст законопроєкту №5655, де головним автором є Олена Шуляк ("Слуга народу"), з'явився на сайті ВРУ лише 30 листопада по обіді. До цього там була версія 2021-го року. Це при тому, що найближчими днями його може розглянути парламент.

Виходить, що нардепам пропонують прийняти реформу наосліп. І це обурює низку членів профільного комітету, про що вони відкрито заявляють, зокрема депутати "Слуги народу".

Всі Ілюстрації надані рухом ЧЕСНО

Разом із тим сайт партії "Слуга народу", яку очолює авторка законопроєкту Шуляк, провів інформаційну кампанію на підтримку секретного законопроєкту.

На сайті системно оприлюднювали листи від маловідомих організацій, частина з яких, як виявив Рух ЧЕСНО, були пов'язані з дерибанниками та забудовниками. Зокрема керівники цих організацій були тісно пов'язані з проросійським політиком Михайлом Добкіним.

Під час голосування на Комітеті без голосів нардепів, обраних від забороненої нині ОПЗЖ, питання б не пройшло.

Дати оцінку офіційному тексту одразу неможливо, оскільки його обсяг – до кількох тисяч сторінок.

Але у день голосування Комітету Мінкульт уже виступив із заявою, що парламентарі мають врахувати зауваження, інакше новий закон може загрожувати збереженню історичної культурної спадщини держави.

Міністерство культури та інформаційної політики України нагполягає, що важливо врахувати зауваження до законопроєкту 5655, аби той не знищив українську культурну спадщину

Окрім цього, ключову роль мала б відіграти позиція НАЗК. Цей орган може на 10 днів заблокувати голосування законопроєкту.

На останньому засіданні Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, яке відбулося на цьому тижні, був присутній заступник голови НАЗК. Він наголосив, що з проєктом слід ознайомитися, аби розуміти, чи є в ньому ризики. Про це ми знаємо від народних депутатів.

Реклама:

За наявною у ЧЕСНО інформацією, 30-го листопада Національне агентство з питань запобігання корупції відправило листа із зауваженнями на електронну пошту Комітету. Однак члени Комітету отримали до нього доступ лише зранку 1 грудня, близько 9:30.

Відповідно, з огляду на дату, коли призначена сесія, народні депутати просто не мають часу на ознайомлення не те що з проєктом, а й із зауваженнями НАЗК.

Примітно, що текст цих зауважень на 8 сторінках вдалося дістати неофіційно. Зауваження отримав не лише Рух ЧЕСНО, а й редакція "Дзеркала тижня".

У листі НАЗК йдеться про те, що законопроєкт не узгоджується з Антикорупційною стратегією.

Як повідомляла наша експертка Вікторія Олійник під час аналізу законопроєкту, який готували до першого читання, текст допомагав забудовникам узаконювати самочинне будівництво.

На етапі, коли законопроєкт готують до фінального голосування, цей ризик не усунутий і про це пише НАЗК.

І це далеко не єдина претензія з боку НАЗК.

Якби не деякі свідомі народні депутати, які надали Руху ЧЕСНО документ, і джерела "Дзеркала тижня", то суспільство могло б не дізнатися взагалі про суть і наявність такого листа.

З огляду на суспільний резонанс та низку публікацій у ЗМІ, органу, який відповідає за боротьбу з корупцією, слід було би вийти з публічною позицією. Або принаймні відповісти на запити громадського сектору.

Фракція "Голос" вже ухвалила рішення утриматися під час голосування за цей законопроєкт. Інші фракції та групи ми попередили публічно про те, що голосування буде маркерним. З головами частини фракцій і груп це питання також обговорювалося.

Читайте також: Нардепам не варто підтримувати реформу містобудування до оприлюднення проєкту і його обговорення

Важливо: суспільство має отримати розумні строки для ознайомлення із законопроєктом №5655.

Якщо зараз – за відсутності належного оприлюднення і обговорень – його будуть тягнути на голосування в сесійній залі, то кожен депутат, який підтримає цей законопроєкт, по суті підтримає законодавчу ініціативу з корупційними ризиками. І заробить собі запис у персональному профайлі в ПолітХаб – базі даних про українських політиків-прогульників, кнопкодавів, гречкосіїв і фігурантів антикорупційних розслідувань.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.