День восстановления независимости: что должна сделать Верховная Рада

Один із ключових запитів суспільства – це очищення країни від проросійського впливу. І тут парламент має напрацювати такі політики, які б допомогли нам досягти цієї стратегічної цілі, надважливої для захисту національної безпеки.

Важливо розуміти, що порядок денний формують, як правило, "слуги народу". Ця партія має монобільшість у парламенті. У порядок денний може потрапити будь-яке питання, яке на погоджувальній раді поставить голова фракції СН Давид Арахамія або його заступник Андрій Мотовиловець. На цьому неодноразово наголошував віцеспікер Олександр Корнієнко.

Тому Рух ЧЕСНО, який веде Реєстр Zрадників, пропонує список ініціатив, які народні депутати мали б невідкладно розглянути. Мова про захист суверенітету та незалежності країни.

Що робити із депутатами заборонених партій?

Суди заборонили майже 20 проросійських партій. Але це лише юридичні особи. Ті, хто був обраний від них у ради різних рівнів, досі мають мандати. Є урядовий законопроєкт (7476), прийняття якого могло б очистити політичну систему на місцях. Він пройшов комітет, і його можна було б виносити у порядок денний сесійної зали.

Більше того, понад 150 підписів зібрав народний депутат "Слуги народу" Олег Дунда, щоб спікер Руслан Стефанчук виніс такі ініціативи в порядок денний.

І ми підтримуємо. Урядовий проєкт Верховна Рада має розглянути.

Як очистити парламент?

У суспільства цілком закономірно виникають питання не лише щодо місцевих депутатів, які були обрані від заборонених партій, а й щодо представників ОПЗЖ в парламенті. Наразі значна кількість втратила мандати: або, як Віктор Медведчук, через втрату громадянства, або із власної волі. Перше, звісно, краще.

Так, слідство і суд – це справа, яка вимагає часу. Але вже майже рік, як громадські організації та ЗМІ звернулися до парламенту з вимогою прибрати з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича. І він не єдиний представник колишньої ОПЗЖ, який залишається на керівній посаді в комітеті.

Якщо народних депутатів обирають громадяни, то на керівні посади в комітетах призначають народні депутати. Отже, це політична відповідальність парламенту, зокрема монобільшості. Фігуранти Реєстру Zрадників досі залишаються на керівних посадах у комітетах.

Намагання показати, що голоси ОПЗЖ якимось чином рятують ситуацію, не витримує критики. Лише 9% законопроєктів не були б прийняті, якби не голоси ОПЗЖ. І деякі з-поміж цих проєктів можуть нести корупційні ризики.

Більше того, коли розглядаються такі питання, як деколонізація, то Шуфрич, звісно, правки, які потрібні державі, не підтримує.

"Герой" Бойко та інші "герої"

Рух ЧЕСНО ще у 2021 році піднімав це питання. Тоді доволі оперативно з’явився законопроєкт Романа Лозинського ("Голос"), який пройшов перше читання. Але вже кілька років він не потрапляє в порядок денний для другого читання. І це виглядає як саботаж.

Петиція про позбавлення Юрія Бойка звання Героя України набрала понад 26 000 голосів, і Володимир Зеленський переадресував її на прем’єра Дениса Шмигаля. Той спершу написав, що не бачить механізмів, за допомогою яких це можна зробити. Разом з тим навесні Володимир Зеленський видав указ про позбавлення звання Героя України В’ячеслава Богуслаєва.

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Рух ЧЕСНО вбачає подвійні стандарти у тому, що Бойко при цьому залишається Героєм України. У випадку з Богуслаєвим є підозра, справа, реакція РНБО і досить швидко видано указ про позбавлення, але по Бойку нічого з цього переліку немає.

Після громадського осуду Шмигаль зрештою зареєстрував урядовий законопроєкт. Але на той момент Верховна Рада вже мала законодавчу ініціативу, яку необхідно було б підтримати. І Шмигаль замість того, щоб наголосити, що саме цю ініціативу треба чимшвидше готувати до другого читання, просто вирішив затягнути час.

Наразі проєкт Романа Лозинського (6163), який готовий до другого читання, завис в оборонному комітеті. Так от, країні потрібне ухвалення цього закону. І Верховна Рада має це зробити невідкладно.

Геть московського попа!

Московська "церква" вибудувала в нашій країні агентурну мережу. Попи — фігуранти Реєстру Zрадників Руху ЧЕСНО.

Наразі держава самоусунулася від заборони московської "церкви" й залишила це питання органам місцевого самоврядування. Місцеві ради можуть приймати декларативні рішення, які легко оскаржити в суді.

Заборона цієї "церкви" – не релігійне питання, а питання національної безпеки. Урядовий законопроєкт успішно пройшов комітет і готовий до розгляду в залі вже рік як.

І тут треба сказати, що у керівництві фракції СН є адепти ворожої церкви. Це, зокрема, заступник голови провладної фракції Артем Культенко. Він не так давно відвідував заходи на Водохреще, які проводив Онуфрій.

Саме тому Рух ЧЕСНО звертається до народних депутатів і просить збирати підписи під зверненням до віцеспікера Руслана Стефанчука, аби проєкт потрапив до сесійної зали. Як і з мандатами депутатів місцевих рад, прізвища тих, хто відмовиться поставити підпис, будуть оприлюднені нашою організацією.

Конституція України, ст. 79

Громадяни мають знати, хто не виконує присягу народного депутата, яка закріплена в Конституції: "Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України…"

І імена тих, хто не працює на захист незалежності, Рух ЧЕСНО оприлюднить.

Ірина Федорів

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