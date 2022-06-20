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У СБУ розповіли, за що суд заборонив ОПЗЖ

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 19:36
графіка зі сторінки СБУ Львівщини

Львівське управління СБУ оприлюднило підстави для ухваленої судом заборони партії ОПЗЖ.

Джерело: Управління СБ України у Львівській області

Деталі: Рішення про заборону ОПЗЖ прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Дослівно: "Підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів ОПЗЖ до:

  • дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі;
  • поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
  • пропаганди війни, насильства".

Деталі: У СБУ наголосили, що в умовах військової агресії РФ діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники "ОПЗЖ" фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику Росії.

"СБУ і надалі продовжить представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб і партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку", - запевнили у спецслужбі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Теми: ОПЗЖСБУЛьвівщина
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