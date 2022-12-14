Юридическая коалиция: почему важно объединение представителей юстиции западных партнеров

На протяжении последних недель произошло сразу несколько событий, указывающих на то, что западные партнеры Украины объединяют усилия на юридическом фронте.

Впервые в истории состоялась встреча министров юстиции "Большой семерки": Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. Еще одну встречу провели главы министерств иностранных дел стран НАТО. Кроме того, в Киев приезжали министры иностранных дел стран Северной Европы.

У всех этих событий – общая повестка: привлечь россиян к ответственности за военные преступления и создать эффективный компенсационный механизм, который позволит в сжатые сроки восстановить Украину после войны.

Консолидация усилий на уровне представителей юстиции – важный сигнал для страны-агрессора.

Последнее время из рф все чаще звучали призывы к переговорам. Помимо военных задач (дать передышку своим войскам и подготовиться к новому нападению), цель таких действий – снять претензии за военные преступления и уклониться от выплаты компенсаций.

Дипломаты россии считают, что если с ними заключат соглашение, то все претензии автоматически аннулируются. Однако это не так и Украина такого не допустит. А теперь, как видим, более решительную позицию заняли и партнеры.

"Берлинская декларация" – итоговый документ исторической встречи министров юстиции стран "Большой семерки" – предполагает обмен данными по расследованию военных преступлений, а также возможность привлекать лучших следователей для эффективного поиска виновных.

При этом речь идет не только о судебных вердиктах и сроках уголовного наказания, но и компенсациях. Ответственность предполагает и материальную составляющую, основу которой должны составить иностранные активы самой рф, а также ее граждан, находящихся под санкциями разных стран.

Важно, что результаты встречи не только декларативные, но и практические. Уже сейчас страны "Большой семерки" запускают национальные контактные пункты – фактически, создают инфраструктуру, с помощью которой будут проводиться расследования. Пункты позволят международным организациям и национальным следственным органам собирать единую базу данных и получать информацию, необходимую для усиления доказательств.

Если посмотреть на происходящие процессы шире, то видно, что прямо сейчас формируется новая система международного контроля военных преступлений. О том, насколько она необходима, в профессиональном сообществе говорили уже давно.

Старые подходы, в центре которых всегда стоит Совет безопасности ООН, все чаще блокированы участием россии. Дипломаты страны-агрессора используют право вето каждый раз, когда хотят избежать ответственности для себя или своих партнеров. В результате, многие международные конфликты затягиваются, гибнут люди, страдает инфраструктура, снижаются экономические показатели, что влечет за собой гуманитарную катастрофу.

Страдают все, кроме непосредственно виновников.

Разумеется, "Берлинская декларация" – это еще не тот документ, который положит конец агрессии рф, но это стратегический шаг на пути к созданию новой структуры правовой ответственности даже для таких беспринципных стран, как россия.

Важно, что министры юстиции "Большой семерки" понимают – ответственность должна коснуться не только исполнителей (солдат и офицеров), но и тех, кто отдает приказы – верхушка военного и политического руководства страны-агрессора.

Насколько быстрым будет привлечение к ответственности, сейчас предугадать сложно. Точно стоит готовиться к тому, что международное правосудие – это игра в долгую.

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Кейс MH17 – один из примеров того, сколько времени требуется на вынесение вердикта.

Предполагается, что как раз консолидация усилий разных стран приведет к ускорению, но все равно потребуются месяцы и годы. Зато параллельно этим процессам (а во многом – благодаря им) идет запуск компенсационного механизма, который позволит получить справедливые выплаты всем пострадавшим от российской агрессии.

Украинская рабочая группа, занимающаяся созданием эффективного компенсационного механизма, сейчас занимается подготовкой международного соглашения со странами-партнерами. Такой подход позволит изымать и передавать активы на восстановление, опираясь на двусторонние межгосударственные соглашения. Ожидается, что решения будут выноситься оперативно, что позволит людям получать справедливые выплаты, не дожидаясь финальных решений трибуналов и международных судов.

Для Украины сейчас принципиально, что партнеры согласны с нами в главном – военные преступники должны быть наказаны, а рф обязана заплатить высокую цену за свои действия. Только на основе такого подхода возможны послевоенная система безопасности и гарантия того, что подобные войны не повторятся.