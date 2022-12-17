Как не стать жертвой торговли людьми во время войны против Украины

В історії є дати, які закарбовуються у нашій колективній пам’яті. 24 лютого 2022 року, безсумнівно, буде однією із них. Вторгнення Росії навело смуту у міжнародних справах і призвело до найбільшого переміщення людей з часів Другої світової війни.

Вісім мільйонів українців – переважно жінки та діти – були змушені залишити свої домівки та родини і вирушити у ризиковану подорож з надією знайти безпеку закордоном. Трагічні події можуть виявити найкраще в нас, і здебільшого європейські спільноти об’єдналися, щоб негайно відреагувати на цей масовий заклик про допомогу та безпеку.

Проте жінки та діти, які тікають від війни, є надзвичайно вразливими та стикаються з підвищеним ризиком торгівлі людьми з метою трудової, сексуальної та інших форм експлуатації. Зокрема, аналіз ОБСЄ та Thomson Reuters показав, що, починаючи з кінця лютого, онлайн-пошуки відвертого контенту та сексуальних послуг від українців різними мовами різко зросли в багатьох країнах.

Наприклад, кількість глобальних пошукових запитів за словосполученнями "українське порно", "порно з українськими біженцями" і "український ескорт" підвищилася на 200-600 відсотків. Оскільки війна продовжується, цей "попит", який швидко зростає, слугує потужним економічним стимулом, що заохочує торговців людьми вербувати та експлуатувати українських жінок і дівчат у великих масштабах.

ОБСЄ задокументувала численні підозрілі оголошення про прийом на роботу "дівчат" "без досвіду", яким достатньо бути "дружелюбними" та готовими працювати "в найкращих клубах" Європи. Деякі оголошення залишали відкритими двері для неповнолітніх претендентів.

Тим часом реклама "українців" на деяких сайтах сексуальних послуг зросла в десятки разів. Торговці людьми скористаються будь-якою можливістю, щоб перетворити вразливість на прибуток.

Реагуючи на ці ризики, ОБСЄ у партнерстві з Thomson Reuters запустила цифрову інформаційну кампанію "Будьте в безпеці" з метою надати українцям ключову інформацію про застережуючі ознаки торгівлі людьми та шляхи отримання допомоги, якщо вони її потребують.

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"Будьте в безпеці" допомагає людям розпізнати підступну тактику торговців людьми, наприклад, непрохані чи ризиковані пропозиції грошей, їжі, транспортування чи роботи від тих, хто не є уповноваженими особами, або пропозиції, які є "занадто гарними, щоб бути правдою", наприклад, висока зарплата за некваліфіковану роботу. Кампанія також надає список перевірених гарячих ліній, до яких можна звертатися у разі підозрілих обставин або ситуації торгівлі людьми.

Критично важливо передати цей інструмент у руки тих, хто його потребує. Як зауважила Перша Леді України Олена Зеленська, поділившись інформацією про "Будьте в безпеці" у своєму Telegram-каналі: "Будьте пильними і поділіться кампанією зі своїми близькими, що вимушено поїхали за кордон".

У невизначені часи попереду веб-сайт "Будьте в безпеці" і поради щодо безпеки можуть допомогти захистити українців від загрозливих ризиків експлуатації. Використовуйте www.helpforukrainians.info/ukrainian та поширюйте його, щоб кожен українець був у безпеці від торгівлі людьми.

Валіант Річі, Спеціальний представник та координатор ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми

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