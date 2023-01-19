Самый дорогой доллар для РФ: как в Давосе ищут способы конфискации российских активов

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі – завжди топ захід. На кілька днів невеличке містечко перетворюється в прямому сенсі на центр світу: сюди зʼїжджаються 2,5 тисячі політиків, лідерів держав, бізнесменів, керманичів компаній, представників громадських та неурядових організацій.

Цінність цих зустрічей полягає в тому, що ти буквально в одній кімнаті можеш зібрати стейкхолдерів з абсолютно різних куточків усієї планети, донести їм свою ідею і напрацювати потрібне рішення.

Такі майданчики як Давос, створені не тільки, щоб говорити про теперішнє, а й про майбутнє: як виглядатиме світ через декілька років.

Цьогорічний форум – другий за час повномасштабного російського вторгнення. Він знову проходить абсолютно без представників росії і концентрує увагу на підтримці України. Бо це те, від чого залежить увесь світ, як би комусь не здавалось, що ця війна задалеко від нього. Це чудово розуміють усі учасники Давосу.

Третина найбільшої країни Європи замінована і потрібні десятки років на розмінування.

Що робити країнам, залежним від українського продовольства, якщо наші поля через війну непридатні для обробки?

Як реагуватиме світова економіка, якщо фінансові збитки від повномасштабного російського вторгнення для України можуть сягнути $1.1 трильйона? Зараз, за оцінками Кабміну, вони становлять вже $700 млрд.

Україні потрібні значні кошти, постійно брати їх з кишень наших партнерів – не найефективніший вихід, бо і там резерви скінченні. Відповідь проста: росія має сама заплатити за знищене і зруйноване. Це справедливо і ці гроші є.

Зараз $500 млрд російських коштів (а це активи олігархів і центробанку) заморожені нашими союзниками і їх треба передати Україні.

Ми почали говорити про це торік, так само на економічному саміті в Давосі у травні. Тоді я познайомилась з Біллом Браудером, автором Акту Магнітського.

Для Всесвітнього економічного форуму він – жива легенда. Починаючи з 2007 року він систематично псував настрій росіянам: приходив на виступ російського чиновника, який приїздив на форум, і ставив питання про вбивство Сергія Магнітського. Дошкулив настільки, що були навіть спроби замаху на його життя.

Коли у травні 2022 року ми почали говорити про конфіскацію російських активів і передачу їх Україні, – всі були налаштовані дуже скептично. В те, що це реально, повірив саме Білл Браудер, але зауважив: боротись треба, хоча може піти від 10 років і більше, поки ці гроші передадуть українцям.

Зараз друга половина січня 2023 року, наша команда однодумців значно виросла, тут є представники різних країн і ми більше не обговорюємо, чи ця конфіскація і передача можливі, ми обговорюємо план, як це робитиметься.

Що змінилося за ці півроку? Канада і США вже ухвалили зміни у своєму законодавстві, які стосуються конфіскації і передачі Україні активів російських олігархів.

Оттава навіть конфіскувала $26 млн Романа Абрамовича і готується передати ці кошти Києву. На черзі Велика Британія, має відбутися розгляд закону про економічні злочини, в якому є правки, необхідні для передачі цих активів Україні. Але це гроші російських олігархів.

Завдання, яке ми поставили перед собою, масштабніше. Ми прагнемо конфіскації і передачі Україні активів російського центробанку (ЦБ).

Зараз замороженими є $350 млрд саме ЦБ рф. Це $38 млрд у США, $71 млрд у Франції, $58 млрд в Японії, $55 млрд в Німеччині, $26 у Великій Британії, $17 млрд в Австрії, $16 в Канаді. Також частково заморожені міжнародними інституціями ще $29 млрд та іншими країнами $62 млрд.

Головна складність для передачі активів центробанку рф Україні – суверенний імунітет.

Ми пропонуємо вихід. росія вчинила злочин агресії проти України, тому не може вважатись субʼєктом, на який поширюються правила суверенного імунітету. Зараз у Давосі ми працюємо з представниками різних країн і разом шукаємо шляхи, як їхнім державам відмовитись від суверенного імунітету стосовно активів рф.

Тут ми напрацювали план і чіткіше розуміємо, куди рухатись, щоб вже цього року перший конфіскований російський долар був переданий Україні. Бо це запустить глобальний процес, який вже не зупинити.

Активи російського центробанку будуть передані Україні. рф платитиме за знищене і зруйноване. Платитиме скоро.

Україна не може дозволити собі шлях у 10 років. Наші партнери не можуть дозволити собі шлях у 10 років. Події розвиваються дуже стрімко. Вижити і відновити найнеобхідніше потрібно вже, а не чекати репарацій (які безсумнівно будуть).

Сьогодні ми маємо план дій і усі працюємо на результат, від зусиль кожного залежить перемога. І ймовірно ніколи ще один долар не був настільки цінним і дорогим, як зараз.

Кіра Рудик