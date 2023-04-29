Превышение скорости. Почему самое смертоносное нарушение ПДД имеет наименьшее наказание?

Сьогодні надмірна швидкість на дорогах – одна із найбільш смертоносних небезпек для українців після російських ракет. Перевищення швидкості є найпоширенішою причиною аварій із постраждалими та загиблими. І в Україні цей показник – один із найбільших у Європі.

За даними Нацполіції, у 2022 році внаслідок ДТП загинула 2 791 особа. У 1633 випадках причиною стало перевищення швидкості.

Але таке серйозне порушення правил дорожнього руху (далі – ПДР) має одне із найменших покарань у чинному Кодексі про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Чому так сталося? У всьому винне застаріле законодавство.

Які штрафи за перевищення швидкості існують сьогодні?

Наразі в Україні перевищення швидкості до 20 км/год не карається штрафом взагалі. Максимальне покарання за таке перевищення – попередження. Таким чином, у місті, де дозволена швидкість становить 50 км/год, фактично водії можуть їздити зі швидкістю 70 км/год. А якщо обмеження становить 80 км/год, то водії можуть безкарно перевищити до 100 км/год.

Адміністративне покарання настає за перевищення на понад 20 км/год. Наразі за перевищення швидкості на 20–50 км/год передбачений штраф у 340 грн, а на понад 50 км/год – 1 700 грн. Але й тут є свої нюанси.

У ситуації, коли перевищення зафіксували фото або відеокамери, порушник має право на 50% "знижку", якщо сплатить штраф протягом 10 днів після порушення.

Таким чином, перевищення швидкості до 50 км/год в Україні не карається штрафом взагалі або карається малим штрафом, який зі "знижкою" є найнижчим серед інших порушень ПДР. Абсурдно, що порушення, яке має найбільший ризик для життя і здоров’я людини, карається найменше.

Як пропонують посилити відповідальність за перевищення швидкості?

Наразі у парламенті зареєстровані чотири законопроєкти, спрямовані на посилення відповідальності за перевищення швидкості. Три з них передбачають принцип пропорційності покарання залежно від розміру перевищення.

Законопроєкт №6214 від 22.10.2021 пропонує запровадити таку градацію покарань відповідно до швидкості руху порушника в населеному пункті:

перевищення на 20 км/год – штраф 340 грн (залишається без змін);

на 30 км/год – штраф 1 700 грн;

на 50 км/год – позбавлення водійського посвідчення на строк від 3 до 6 місяців;

на 70 км/год – позбавлення водійських прав на строк від 6 місяців до 1 року.

Законопроєкт №6463 від 24.12.2021 передбачає штраф у розмірі 3 400 грн за перевищення швидкості більше ніж на 80 км/год.

Законопроєкт №6523 від 18.01.2022 пропонує більші штрафи залежно від ступеня перевищення, а саме:

більш як на 20 км/год – штраф 340 грн (залишається без змін);

більш як на 50 км/год – штраф 1 700 грн (залишається без змін);

більш як на 80 км/год – штраф 3 400 грн;

більш як на 110 км/год – штраф 4 250 грн.

Також якщо водій перевищив швидкість на понад 50 км/год і створив аварійну ситуацію, то його можуть оштрафувати на 5 100 грн або позбавити права керування на 1 рік.

Окрім вищих штрафів, законотворці пропонують також інші підходи до контролю швидкості. Наприклад, законопроєкт №6502 від 07.02.2023 додатково до штрафів запроваджує систему нарахування штрафних балів за порушення ПДР, зафіксованих не в автоматичному режимі. Якщо водій накопичить 12 і більше штрафних балів, то дія його водійського посвідчення тимчасово призупиняється. Щоб поновити права, він муситиме скласти теоретичний та практичний іспити (знання правил дорожнього руху та навички водіння).

Згідно із цим законопроєктом, за перевищення швидкості на більш ніж 20 км/год водій отримає не лише штраф, а й 2 штрафних бали, а за більш ніж 50 км/год – 5 штрафних балів. Тобто така система має стримувати водіїв від систематичного руху з надмірною швидкістю.

З яких країн варто брати приклад?

Міжнародні дослідження засвідчують, що рівень дорожньої смертності нижчий у країнах з більш суворими системами санкцій. Тобто з вищими штрафами і штрафними балами за найбільш серйозні порушення ПДР і для повторних порушників. Більше того, доведено, що одразу після запровадження суворіших санкцій кількість відповідних порушень зменшується.

Корисним прикладом для нас може бути успішний досвід таких країн, як Німеччина, Польща, Ірландія та Сербія. У цих країнах запроваджено принцип пропорційності покарання залежно від того, наскільки було перевищено швидкість. При цьому детальна увага щодо градації покарання зосереджена саме на перевищенні швидкості від 1 км/год до 50 км/год. Чому так?

Річ у тім, що різниця в ризиках між рухом на швидкості 30, 50 та 70 км/год – значна, а між 100 та 120 км/год – ні. В останніх двох випадках пішохід чи велосипедист практично не мають шансів вижити. Тож ця різниця не є принциповою, і велике перевищення швидкості потенційно однаково призведе до смерті у разі ДТП.

Саме тому відповідальність за перевищення швидкості повинна починатися вже з мінімального порушення. У жодній зі згаданих країн немає такої великої межі толерантності (відсутності покарання за перевищення), як в Україні – 20 км/год.

Детальний аналіз систем стягнень за порушення Правил дорожнього руху в Україні та Німеччині, Польщі, Ірландії та Сербії можна знайти в аналітичному звіті, що його підготував Центр демократії та верховенства права наприкінці 2022 року.

Як зробити українські дороги безпечнішими?

Наразі в Україні існують дві очевидні проблеми з контролем швидкості на дорогах. Перша полягає в тому, що покарання за перевищення швидкості неспівмірне із його наслідками. Штраф за порушення, яке призводить до тисяч смертей в Україні щороку, є найменшим з-поміж інших порушень ПДР. Але саме перевищення швидкості ВООЗ визнав одним із найбільш небезпечних у світі.

Друга проблема – це відсутність дрібної градації штрафів за перевищення швидкості. Номінальне збільшення суми штрафу зараз відбувається лише після перевищення на 50 км/год, що суперечить міжнародним практикам, у яких містяться численні "точки зростання" на позначках між 1 та 50 км/год.

Україні вкрай необхідна суворіша система санкцій за порушення швидкісного режиму.

Дуже важливо, щоб народні депутати продовжили роботу над законопроєктами, що стосуються запровадження пропорційності покарання за перевищення швидкості.

Почати варто з ухвалення змін до КУпАП, що застрягли у Верховній Раді. Йдеться про впровадження пропорційності покарання, зокрема, щодо перевищення швидкості більш ніж на 70 км/год. А далі, спираючись на міжнародний досвід, варто розробити законопроєкти із більш деталізованою градацією та відповідним покаранням за перевищення швидкості до межі 50 км/год. Це один із найбільш важливих й обов’язкових засобів, щоб знизити кількість травм та смертей на дорогах України.

Втрачаючи так багато життів на фронтах війни, Україна не повинна втрачати стільки людей ще й у тилу. На відміну від воєнних дій, смертям і каліцтвам у ДТП можна запобігти.

Іван П’ятак, юрист Кампанії "За безпечні дороги", Центр демократії та верховенства права

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