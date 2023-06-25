Отвращение Харькова: концерт Светланы Лободы возле фонтана с обезьянами

Здавалося, що в Харкові немає нічого більш огидного, ніж фонтан із мавпами. Сьогодні виявилося, що є – концерт Світлани Лободи біля фонтану з мавпами. Символічно, що вони знайшли одне одного.

Невідомо, чим керувалися ті пара сотень людей, які прийшли подивитися на перевзуту Лободу, яка раптом прониклася любов'ю до України. Одіозну співачку, яка зараз щосили намагається відбілити свою репутацію, не гидуючи при цьому жодними методами.

Яка тепер щоразу, коли потрапляє в об'єктиви камер, акцентує на своєму українстві й хіба що не рве на собі сорочку (або вишиванку), щоб переконати всіх у своєму "одвічному" патріотизмі. І, звісно, створює новий недолугий контент у жанрі неошароварщина, куди ж без цього. Мовляв, якщо заспівати українською та ще й назвати трек "По-українськи", то можна отримати амністію. Піпл схаває. Зрозуміє та пробачить.

Звісно, ці пара сотень людей, які прийшли на Лободу біля мавп, не є репрезентацією Харкова. Навіть за кілька десятків метрів від місця події перехожі некомпліментарно висловлювалися на адресу гості, яку, здається, ніхто сюди не кликав.

"Она с 2014 года выступала в России, хочешь на нее посмотреть?" – запитував чоловік свою супутницю. "Лобода – это ужас", – нарікала жінка, яка йшла від фонтану та Лободи від гріха подалі. Здавалося, поруч нікого не було і це був її справжнісінький крик душі.

Проте більшість харків'ян, як це зазвичай буває в нашому місті, висловлювали своє обурення пошепки і не намагалися перешкодити проведенню концерту.

До мавп про всяк випадок пригнали поліцейську автівку. Поруч проходили військові та навіть один із учасників штурму школи на вулиці Шевченка, в якій 28 лютого 2022-го підсмажили "елітних" окупантів. Склалося враження, що всім їм було начхати на співачку так само, як їй донедавна було начхати на Україну.

Водночас героїнею дня, безумовно, стала дівчина з плакатом "Харків без Лободи", яка простояла з ним увесь концерт поруч із, власне, Лободою.

А головною антигероїнею – сама виконавиця, яка публічно принизила протестувальницю, запитавши, хто їй заплатив. Й, не дочекавшись відповіді, якої апріорі немає, додала щось про "завербованих людей". Подібні закиди Лобода раніше вже робила Сергію Стерненку та іншим активістам, які зривали її концерти. Але тут дівчина навіть не намагался зірвати виступ – вона інтелігентно, мовчки і водночас красномовно, висловлювала свою громадянську позицію.

Нещодавно в черговій аналітичній статті про Путіна та його вертикаль прочитав, що російський поки-що-президент категорично не визнає суб'єктність інших людей – буцімто у кожного є свій господар, який платить гроші та "замовляє музику".

Здається, що ця конспірологічність притаманна багатьом росіянам, які й уявити не здатні, що, наприклад, можна власноруч змінити владу у власній країні. В їхній парадигмі завжди є "Госпереворот", інспірований "Загнивающим Западом". Або умовним (потрібне підкреслити) Байденом, Соросом, жидомасонами або ілюмінатами.

Напевно, Лобода, яка багато років прожила в Росії та всотала в себе ці конспірологічні наративи, в які свято вірять багато росіян на чолі з їхнім божевільним диктатором, дотримується такої ж думки. І, мабуть, судячи по собі, вважає, що все продається за гроші.

Насправді це не так. Купити за гроші гідність – неможливо. І Батьківщину – теж. Але у випадку Лободи – не все так однозначно.

Дмитро Кузубов

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