Доктрина Зеленского. Почему речь Президента на День Конституции является сверхважной для будущего страны

На День Конституції Президент Володимир Зеленський виступив з історичною промовою в Парламенті. Цей виступ дуже надихнув мене не тільки як міністра, а і як громадянина.

Президент оголосив про початок обговорення нової доктрини розвитку нашої країни. Це відповідь на питання, як ми закінчимо війну, що буде з Україною за рік, за п'ять, за десять років. Як розвиватимемо економіку та людський капітал.

Зараз кожен може долучитися до обговорення основних орієнтирів майбутньої Української доктрини. Після цього вона буде затверджена на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

Розповідаю, що я хотів би зауважити через призму того, над чим ми працюємо в уряді:

Трильйонна економіка

Пролунала конкретна мета для ВВП України – трильйон доларів США. Це говорить, що Президент бачить ціль збільшити в понад 5 разів доходи країни. Українці точно заслужили, щоб заробляти більше. Тепер з'явилася публічна амбіційна ціль, яку декомпозують на всі міністерства. Всі намагатимуться цього досягати.

Важливо, що прозвучала ідея про зменшення ролі держави в економіці. Для цього треба створити максимально сприятливі умови для розвитку бізнесу та ринкової економіки. Податки після війни повинні зменшуватися. Адже всі країни, які зробили стрибок в економіці, давали свободу бізнесу і на певний час робили податки низькими.

Митниця без митників, податкова без податківців

Все має бути максимально автоматизовано, без людського чинника. Для цього ми продовжуємо будувати цифрову державу та розвивати Дію.

Розвиток людського капіталу

Разом з командою Міністерства освіти ми вже займаємося трансформацією системи освіти. Дискутуємо з експертами на всіх ланках, як Україні зробити освітнє диво. Які зміни необхідні, щоб у нас з'явилися інноваційні компанії вартістю в мільярди доларів. Дуже скоро презентуємо стратегію, яка відповість на це питання.

"Мрія" для українців

Це про новий цифровий освітній продукт, який буде не менш успішний, аніж Дія. Безпрецедентний кейс, якого ще немає у світі. "Мрія" впливатиме на життя кожного українця й допомагатиме швидше розвиватися. Плануємо запустити застосунок восени. Скоро розповімо всі деталі.

Розвиток defense-tech

Від Президента багато лунало про defense-tech, про дрони, про човни-камікадзе. Ми до цього процесу також дотичні. Віримо в це. Сьогодні інновації допомагають нам на фронті, а завтра можуть бути продуктом для експорту і впливати на розвиток економіки.

Англійська мова

Сьогодні Президент зареєстрував законопроєкт про англійську мову. Ми його писали разом з Міністерством освіти і Міністерством інформаційної політики. Відтепер за 4 роки після закінчення війни держслужбовцями не зможуть бути особи, які не знають англійської. Правоохоронні органи повинні володіти англійською. Вона буде поширюватися в кінотеатрах. Відбудеться її впровадження й максимальна популяризація у всіх сферах.

Дослідження показують, що ВВП країни залежить також від того, наскільки нація спілкується іноземними мовами. Це впливає на розвиток бізнесу, на спільні кампанії з іншими країнами. Ми, як майбутній член ЄС, повинні володіти іноземними мовами. Тепер англійській буде приділена окрема увага.

Закінчення війни – це вихід України на кордони 1991 року

Це тверде рішення Президента, яке точно посилить нашу країну і не призведе до заморожених конфліктів. Україна поверне всі окуповані території. Продовжить розвиватися як країна з потужною економікою і великими амбітними цілями. Наша сміливість продовжуватиметься в усіх реформах, які починалися раніше, починаються зараз і будуть потім.

Промова Президента дуже надихає. З'являється чітке бачення майбутнього. Всім рекомендую подивитися цей виступ.

Наша команда продовжить активно реалізовувати проєкти та нові завдання. Продовжимо працювати там, де ми є. Раджу всім українцям робити те ж саме. Де б ви не були, ви робите великий внесок у нашу перемогу.

Михайло Федоров

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.